Mats und Cathy Hummels sind zum ersten Mal Eltern geworden

Berlin. Das Baby ist da: Fußballer Mats Hummels und seine Ehefrau Cathy sind Eltern geworden. Am heutigen Donnerstag kam der gemeinsame Sohn des Paares gesund auf die Welt.

Die frischgebackene Mama teilte ihr Glück auch direkt mit ihren Fans auf Instagram: "Willkommen auf der Welt unser kleiner Mann", schrieb Cathy Hummels unter ein Foto, das sie strahlend mit Sohnemann im Bett zeigt.

Und weiter: "Wir sind sehr stolz, dass du heute am 11.1.18 das Licht der Welt erblickt hast. In Liebe, deine Mama." Am Ende bedankt sich die 29-Jährige bei ihrem Mann für das schönste Geschenk der Welt.

Mats Hummels freut sich über Nachwuchs

Auch der FC-Bayern-Profi veröffentlichte am Donnerstag auf Instagram ein Foto von sich und seiner kleinen Familie: "Willkommen auf dieser schönen Welt. Wir sind unglaublich glücklich und ich könnte nicht stolzer auf meine Ehefrau und meinen Sohn sein, die beide gesund sind." Den Namen des Kleinen verriet der Weltmeister bisher nicht.

Hummels' Arbeitgeber gratulierte den Eltern in einem Tweet:

Im Juli hatte die Spielerfrau ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht – natürlich auf Instagram. Das Geschlecht des Kindes verriet sie im September in dem sozialen Netzwerk . Sie und Mats Hummels sind seit zehn Jahren ein Paar, im Juni 2015 heirateten die beiden. (jha)

Babyfreuden: Bayern-Star Mats Hummels und seine Frau Cathy sind am 11. Januar Eltern eines Sohnes geworden. Wir zeigen, welche Stars 2018 zueinander fanden – und wer gleich mit Nachwuchs nachlegte. Foto: REUTERS / POOL / REUTERS

Ricky Martin (r.) machte 2016 seine Verlobung mit seiner großen Liebe Jwan Yosef in der Show von Ellen DeGeneres bekannt. Im Januar läuteten nun die Hochzeitsglocken für den „Livin` La Vida Loca“-Sänger und den schwedisch-syrischen Künstler. „Wir haben die Gelübde abgelegt, alles geschworen und alle Papiere unterschrieben, die wir unterschreiben mussten“, so der Sänger. Der puertoricanische Popstar hat zwei Zwillingssöhne, die 2008 von einer Leihmutter ausgetragen wurden. Foto: Ariana Ruiz / imago/ZUMA Press

Vaterfreuden bei Schauspieler Hugh Grant: Der Brite („Notting Hill“) und seine Freundin Anna Eberstein bekommen ein Mädchen. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder. Mit seiner Ex-Freundin Tinglan Hong hat der bald fünffache Vater Hugh ebenfalls bereits zwei Kinder. Foto: Kevin Sullivan / dpa

Die US-Schauspielerin Gwyneth Paltrow („Shakespeare in Love“) hat sich verlobt und will den TV-Produzenten Brad Falchuk heiraten. Für beide ist es die zweite Ehe. Paltrow war zuvor mit Chris Martin, Frontmann der britischen Rockband Coldplay, verheiratet. Die Eltern von zwei Kindern hatten ihre Trennung im Frühjahr 2014 bekanntgegeben. Falchuk hat aus einer früheren Ehe ebenfalls zwei Kinder. Foto: Ursula Düren/Nina Prommer / dpa

Sie hat „Ja“ gesagt: Die kanadische Schauspielerin Ellen Page („Flatliners“, „Juno“) hat ihre Partnerin und Choreographin Emma Portner geheiratet. Foto: Kevin Winter



US-Glamourgirl Paris Hilton und Schauspieler Chris Zylka („The Leftovers“) haben sich verlobt. „Ich habe mich noch nie so glücklich, sicher und geliebt gefühlt. Er ist in jeder Hinsicht perfekt für mich und hat mir gezeigt, dass es Märchen wirklich gibt“, sagte die Urenkelin des Hoteliers Conrad Hilton dem „People“-Magazin. Foto: Rich Fury

„Das beste Geschenk, um das Neue Jahr einzuläuten!!“, schrieb die US-Schauspielerin Jessica Alba („Honey“) am 1.1. auf Instagram. Sie hat einen Sohn zur Welt gebracht. Er heißt Hayes Alba Warren. Foto: Michael Nelson / dpa

Es ist das dritte gemeinsame Kind mit Ehemann und Filmproduzent Cash Warren. Das Paar hat schon zwei Töchter – die neunjährige Honor und die sechsjährige Haven. Foto: imago stock&people / imago/Future Image

„Wir unterbrechen das Programm für eine kurze Durchsage: Ich bin gerade Opa geworden“, schrieb der TV-Entertainer Thomas Gottschalk am 2. Januar auf Twitter. Der zweite Enkel des 67-Jährigen heißt Sebastian. Die Eltern sind Gottschalks Sohn Roman und dessen Frau Melissa, die seit 2013 verheiratet sind. Gottschalks anderer Sohn Tristan (28) ist bereits seit 2010 Vater eines Sohnes. Foto: Henning Kaiser / dpa

„Wann wusste ich, dass sie die Richtige ist? Beim ersten Mal, als wir uns gesehen haben“. Dieses Zitat stammt von Prinz Harry. Der jüngere Enkel von Queen Elizabeth II. und die US-Schauspielerin Meghan Markle haben offiziell Ende November ihre Verlobung bekannt gegeben. Foto: Alexi Lubomirski / dpa



Zu seinem Privatleben verliert der Entertainer Hape Kerkeling, der 1991 vom Schwulenaktivisten Rosa von Praunheim in einer Talkshow geoutet wurde, stets nur wenige Worte. In seiner Kolumne für die Zeitschrift „Gala“ verriet er im Dezember, seinen Mann geheiratet zu haben. Glückwunsch! Foto: Christian Schroedter / imago

Bastian Schweinsteiger und die ehemalige Tennisspielerin Ana Ivanovic könnten glücklicher kaum sein: Die beiden erwarten ihr erstes Kind und machten Ende November die frohe Nachricht auf Twitter und Instagram öffentlich. Dort postete Ivanovic ein Foto von drei Paar weißen Sportschuhen, eines davon für Babyfüße. Wann das Baby zur Welt kommen soll, verrieten sie nicht. Das Paar heiratete im Juli 2016 und lebt derzeit in Chicago. Foto: dpa Picture-Alliance / KAMIL KRZACZYNSKI / picture alliance / newscom

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.