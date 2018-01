Nach Twitter-Aufruf: So war das erste Gespräch von Norman und seinem Vater

Berlin. Acht Jahre lang hatte er keinen Kontakt mit seinem Vater. Das letzte Mal sprachen sie miteinander, da war Norman noch ein Teenager. Doch am heutigen Donnerstag war es endlich soweit, der langersehnte Kontakt: Norman telefonierte mit seinem Papa Klaus.

"Wir haben telefoniert. Gebt mir ein bisschen Zeit", schrieb der 24-Jährige am Donnerstag auf Twitter. Doch wie war es? Direkt nach dem Gespräch wollte er noch keine Details verraten. Am Freitag war er bereit dazu.

"Vor acht Jahren hatten wir zuletzt gesprochen. Acht Jahre: Das ist ein Drittel meines Lebens", twitterte Norman. Er habe sich darauf eingestellt, mit jemandem zu sprechen, "der vor langer Zeit mal mein Vater war – bis die Straße und der Alkohol kamen".

Vor acht Jahren hatten wir zuletzt gesprochen. Acht Jahre: Das ist ein Drittel meines Lebens. https://t.co/jVNttZGv1A — norman (@deinTherapeut) 5. Januar 2018

Doch dazu sei es nicht gekommen: "Stattdessen sprach ich mit meinem Vater. Ganz ohne Straße, ganz ohne Alkohol." Der Mann am anderen Ende der Leitung habe nicht nach einem Fremden geklungen, sondern ganz vertraut.

"Hier ist der Papa", sagte er. Und er klang nicht wie der obdachlose Mann auf dem Foto, das ich so lange angestarrt hatte. Er klang wie Papa. — norman (@deinTherapeut) 5. Januar 2018

In seinen Tweets schildert Norman auch, wie aufgeregt er war, dass er nicht gewusst habe, was er seinen Vater nach all der Zeit fragen solle. Der wollte direkt mehr über seinen Sohn erfahren: "Er fragte, wie mein Leben sei. Ob ich Abitur gemacht habe, was ich in den Staaten mache, ob ich Kinder habe", berichtet Norman.

Es fiel mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Darf man einen obdachlosen Menschen fragen, wie es ihm geht? — norman (@deinTherapeut) 5. Januar 2018

Norman startete Suchaktion auf Twitter

Dem langersehnten Telefonat vorangegangen war eine Suchaktion, die Norman unter seinem Account @deinTherapeut Weihnachten auf Twitter gestartete hatte . "Ich suche meinen Papa. Er ist obdachlos und soll in Hamburg leben", hatte er dort geschrieben. Unzählige Nutzer meldeten sich daraufhin bei ihm. Und so kam auch der Kontakt zu seinem Vater wieder zustande.

Das hier fällt mir schwer, aber vielleicht kann Twitter helfen.



Ich suche meinen Papa.



Er ist obdachlos und soll in Hamburg leben. Sein körperlicher Zustand ist vermutlich äußerst schlecht. Das Foto ist circa ein Jahr alt.



Ein Retweet würde mir alles bedeuten.



Danke! pic.twitter.com/zAKntDRAb1 — norman (@deinTherapeut) 25. Dezember 2017

Mit unserer Redaktion sprach Norman Ende des vergangenen Jahres über die Suche . Er sei etwa 14 gewesen als sein Vater untertauchte. Der habe nach einem Unfall nicht mehr in seinem Job arbeiten können, mit dem Trinken angefangen. Die Ehe der Eltern zerbrach. Als Norman 16 Jahre alt war, hatten sie zum letzten Mal Kontakt. Bis jetzt.

Fremder half Norman bei Suche

Geholfen hat ihm eine Person aus Hamburg. "Die betreffende Person hat kein Handy, wird Papa aber mit nach Hause nehmen, damit er vom Festnetz aus anrufen kann", twitterte Norman am Mittwoch.

Die betreffende Person hat kein Handy, wird Papa aber mit nach Hause nehmen, damit er vom Festnetz aus anrufen kann.



Morgen, 14:00 Uhr! — norman (@deinTherapeut) 3. Januar 2018

Dem langersehnten Moment fieberte der junge Mann aufgeregt entgegen. "Vielleicht will er keine Hilfe. Vielleicht will er nur, dass ich aufhöre zu suchen. Vielleicht ist nichts mehr von der Person übrig, die ich "Papa" nenne", machte er sich in einem weiteren Tweet Gedanken.

Vielleicht ruft er doch nicht an.



Vielleicht wird er betrunken sein.



Vielleicht will er keine Hilfe.



Vielleicht will er nur, dass ich aufhöre zu suchen.



Vielleicht ist nichts mehr von der Person übrig, die ich "Papa" nenne. — norman (@deinTherapeut) 4. Januar 2018

Seine Sorgen waren unbegründet. (jha)

