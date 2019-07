Hamburg. Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat sich bei seinem Heimturnier in Hamburg nach einer Energieleistung ins Halbfinale gespielt. Der 22-Jährige besiegte am Freitag nach einer Aufholjagd den Serben Filip Krajinovic in 2:21 Stunden mit 2:6, 7:5, 6:2. Der Weltranglisten-Fünfte lag im zweiten Satz bereits mit 2:5 zurück und schaffte doch noch die Wende. In seinem zweiten Halbfinale in seiner Heimatstadt nach 2014 trifft der an Nummer zwei gesetzte Zverev auf Vorjahressieger Nikolos Bassilaschwili. Der Georgier siegte 6:2, 6:3 gegen den Franzosen Jérémy Chardy.

Thiem ausgeschieden

Zuvor war French-Open-Finalist Dominic Thiem überraschend im Viertelfinale ausgeschieden. Der an Nummer eins gesetzte Österreicher und Weltranglisten-Vierte unterlag am Freitag am Rothenbaum dem russischen Außenseiter Andrej Rubljew mit 6:7 (3:7), 6:7 (5:7). Im Halbfinale der mit 1,7 Millionen Euro dotierten Sandplatz-Veranstaltung trifft der 21-jährige Moskauer am Sonnabend auf den Sieger der Partie zwischen Fabio Fognini aus Italien und Pablo Carreno Busta aus Spanien.