Topgesetzter Thiem trotz Zweisatzsiegs nicht ganz zufrieden

Hamburg. Die Befürchtung, die Sommerhitze mit Temperaturen bis zu 40 Grad unter der Mittagssonne auf dem Center Court könnte für die Tennisprofis zum Problem werden, wischte Dominic Thiem mit seinem charmanten Wiener Schmäh vom Tisch. „Jeder ist doch froh, wenn es in Hamburg mal schön ist“, sagte der Weltranglistenvierte aus Österreich. Froh war der 25-Jährige dennoch, dass ihm in seinem Erstrundenmatch beim ATP-Turnier am Rothenbaum gegen Pablo Cuevas ein dritter Satz erspart geblieben war. „Natürlich ist es gut, dass ich in zwei Sätzen durchgekommen bin. Matches gegen ihn sind immer hart, umso besser ist es, etwas Kraft sparen zu können“, sagte Thiem nach seinem 6:3, 7:6 (7:3)-Erfolg, der nach 1:40 Stunden Spielzeit feststand.

Dass er hart würde arbeiten müssen gegen den Weltranglisten-47. aus Uruguay, das musste keinen der 4500 Besucher überraschen. Zwar schaffte Thiem im siebten Duell mit dem 33-Jährigen den fünften Sieg, doch zuletzt hatten sie sich Anfang Juni bei den French Open über vier Sätze bekämpft. Cuevas, der am Rothenbaum 2016 das Finale gegen den Slowaken Martin Klizan verlor, biss sich nach schwachem Start mit 0:3-Rückstand zurück ins Match und gestattete dem Topgesetzten im zweiten Satz bei eigenem Aufschlag kaum Punktgewinne. Umso bitterer, dass er den Tiebreak mit doppeltem Doppelfehler herschenkte. Favoritenrolle endlich gerecht werden Thiem, der bei seinem dritten Rothenbaum-Start seiner Favoritenrolle endlich gerecht werden will, war mit seiner eigenen Leistung nicht vollkommen zufrieden. „Manches Mal hat mir die Aggressivität gefehlt, es gab schon ein paar Dinge, die mich geärgert haben", sagte er. Gegen Marton Fucsovics (27/Nr. 50) muss er in seinem Achtelfinalmatch an diesem Mittwoch (15.30 Uhr/sportschau.de) noch einen Gang hochschalten. Der Ungar, mit dem sich Thiem auf der ATP-Tour bislang noch nicht duelliert hat, hatte am Montag den deutschen Routinier Philipp Kohlschreiber (35/Augsburg) mit 6:3 und 6:0 vorgeführt. „Marton und ich kennen uns seit Jugendzeiten, jetzt treffen wir uns endlich mal auf dem Platz. Es wird ein interessantes Match", sagte Thiem. Und ein heißes obendrein …