Biathletin Laura Dahlmeier triumphierte auch in der Verfolgung und holte damit ihre zweite Goldmedaille in Pyeongchang

Erster Sieg für deutsches Eishockey-Team

Im dritten Anlauf ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang der erste Sieg gelungen. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm bezwang zum Vorrundenabschluss Norwegen mit 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und sicherte sich in der Gruppe C den dritten Platz. Der Gegner im K.o.-Spiel am Dienstag um den Einzug ins Viertelfinale steht erst nach den restlichen Spielen des Tages fest.

Patrick Hager erzielte im Gangneung Hockey Centre das entscheidende Tor im Penaltyschießen für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die ihren ersten Erfolg bei Winterspielen seit 16 Jahren feierte. Der Münchner (33.) hatte schon in der regulären Spielzeit getroffen. Es war der insgesamt sechste Sieg im sechsten Olympia-Duell mit Norwegen. Zuvor hatte die deutsche Mannschaft gegen die Mitfavoriten Finnland (2:5) und Schweden (0:1) verloren. Für Norwegen traf Alexander Reichenberg (46.).

Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (M) aus Deutschland schaut beim Eishockey zu

Foto: Peter Kneffel / dpa

Claudia Pechstein: "Schäme mich nicht für meine Top-Ten-Leistungen"

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein hat sich zwei Tage nach ihrem achten Olympia-Platz über 5000 Meter via Facebook zu ihren Gefühlen geäußert. "Ich konnte mir bei meinen ersten beiden Auftritten bei meinen 7. Olympischen Spielen leider meinen Traum einer 10. Olympia-Medaille nicht erfüllen. Aber wer auf dieser Welt kann sich schon immer alle Träume erfüllen. Niemand!", schrieb Pechstein am Sonntag. Sie habe "immer gesagt, dass in meinem Alter die letzte Medaille schon da gewesen sein kann. Und ich schäme mich auch nicht für meine Top-Ten-Leistungen über 3 & 5 km - Im Gegenteil".

Sie mache weiter und "werde versuchen, noch viele Rekorde für Deutschland zu erreichen bzw. zu knacken – ob im Alter – ob in Meisterschaften – Weltcupplatzierungen – oder auch bei Titeln, Podestplätzen, olympischen Teilnahmen und Medaillen (und natürlich auch bei Dopingkontrollen)." Bereits nach ihrem Rennen am Freitag hatte sie angekündigt, ihre Karriere bis 2022 fortzusetzen.

Abfahrt der Frauen: Vonn Schnellste im Training

Goldfavoritin Lindsey Vonn (USA) hat im ersten Training für die Olympia-Abfahrt der Frauen die beste Zeit erzielt. Auf der "Jeongseon Downhill" lag die Olympiasiegerin von 2010 vor den beiden Österreicherinnen Ramona Siebenhofer (+0,18 Sekunden) und Stephanie Venier (+0,55).

Viktoria Rebensburg (Kreuth) ließ es wie im ersten Training üblich ruhig angehen, sie hatte 2,47 Sekunden Rückstand auf Vonn und belegte damit Rang 27. Kira Weidle (Starnberg) kam mit 2,92 Sekunden Rückstand auf Rang 32 ins Ziel.

"Ich freue mich auf die Abfahrt. Ich habe im Super-G ein super Gefühl aufbauen können, die Strecke und der Schnee taugen mir, ich gebe noch mal Gas", sagte Rebensburg. Im Super-G war sie beim Sensationssieg der tschechischen Snowboard-Weltmeisterin Ester Ledecka Zehnte geworden.

Für Montag und Dienstag sind weitere Trainingsläufe angesetzt. Das Rennen wird am Mittwoch (11.00 Uhr OZ/3.00 MEZ) ausgetragen.

Mehr als eine Million Eintrittskarten für Winterspiele verkauft

Die Organisatoren der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang haben die Marke von einer Million verkaufter Tickets überschritten. 1,07 der rund 1,17 Millionen Eintrittskarten wurden abgesetzt, wie ein Sprecher des Organisationskomitees am Sonntag mitteilte: "Es sind nicht mehr viele Tickets übrig", sagte er.

Mit 146 000 Zuschauern in den Wettkampfstätten war der Sonnabend der bislang besucherstärkste Olympia-Tag. Auf den Straßen der Olympia-Region kam es zu erheblichen Staus, auch weil in Südkorea die Neujahrsferien zu Ende gingen. Trotz der guten Verkaufszahlen, die jetzt über den Erwartungen der Olympia-Organisatoren liegen, sind an den Wettkampfstätten oftmals große Bereiche der Ränge leer. Dabei handele es sich zum Teil um Plätze, die für das Internationale Olympische Komitee oder Sponsoren reserviert seien, so die Auskunft des Organisationskomitees.

( dpa/sid/HA )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.