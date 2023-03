Handball: HSV Hamburg verlängert mit Trainer Jansen und Lackovic

Hamburg. Cheftrainer Torsten Jansen und Co-Trainer Blazenko Lackovic bleiben dem HSV Hamburg treu. Wie der Handball-Verein am Dienstag mitteilte, hat das erfolgreiche Trainerteam seine Verträge um jeweils zwei Jahre verlängert. Jansen, der vertraglich bislang bis 2024 an den HSVH gebunden war, besitzt nun ein bis 2016 gültiges Arbeitspapier. Lackovics zum Saisonende auslaufender Kontrakt wurde bis 2025 verlängert. Gleiches gilt für Torwarttrainer Goran Stojanovic.

HSV Hamburg verlängert mit Jansen und Lackovic

„Den eingeschlagenen Weg möchte ich als Trainer und mit dem Trainer-Team natürlich gerne weitergehen“, wird Jansen in der Vereinsmitteilung zitiert. „Die Verantwortlichen des Vereins sehen es offenbar auch so, dass wir einen ganz ordentlichen Job machen, sodass wir uns schnell einigen konnten.“

HSVH-Präsident Marc Evermann ergänzte: „Es ist für uns eine tolle Nachricht, dass wir langfristig mit Toto weitermachen können. Er steht für die nachhaltige Aufbauarbeit bei uns im Verein und für den sportlichen Erfolg der letzten Jahre. Gemeinsam mit Blazenko hat er die Mannschaft mit seiner ruhigen und intelligenten Art entwickelt – und die Entwicklung geht ja immer noch weiter, wie man in den letzten Spielen gesehen hat.“

Und weiter: „Die letzten Auftritte der Mannschaft zeigen ganz klar, dass die Arbeit des Trainer-Teams zielgerichtet, nachhaltig und auch erfolgreich ist.“

Sind Jansen und Lackovic ein Traumpaar?

Ex-Profi Jansen ist seit 2017 Trainer beim HSVH. Unter der Leitung des 46-Jährigen stiegen die Handballer 2018 in die Zweite Liga und schließlich vor zwei Jahren in die Bundesliga auf. Dort galt anfangs der Klassenerhalt als einziges Saisonziel, doch Jansens Mannschaft übertraf die eigenen Erwartungen und etablierte sich auf Anhieb in der Beletage des deutschen Handballs. Auch deshalb will der Verein den Weg mit seinem Erfolgstrainer fortsetzen.

Lackovic, der mit Jansen von 2005 bis 2014 bei den Hamburgern zusammenspielte und 2013 gemeinsam die Champions League, dem bislang größten Erfolg der Vereinshistorie, gewann, kehrte zunächst im Jahr 2017 vom Topteam THW Kiel als spielender Co-Trainer zum HSVH zurück. Sein letztes Pflichtspiel absolvierte der wurf- und sprunggewaltige kroatische Rückraumspieler im April 2022, als der Verein mehrere coronabedingte Ausfälle zu kompensieren hatte.

HSV Hamburg: Jansen will ewig bleiben

„Meine Familie und ich fühlen uns total wohl in Hamburg und es macht einfach Spaß, hier vor den Fans zu spielen und in diesem Verein zu arbeiten“, sagte der ehemalige Nationalspieler über seine Vertragsverlängerung. Sein Chef Jansen legte sogar ein noch eindeutigeres Treuebekenntnis ab. „Meine Familie ist hier fest verwurzelt, die Kinder sind hier aufgewachsen und gehen hier zur Schule. Ich würde aktuell über gar nichts anderes als Hamburg nachdenken wollen.“

Gemeinsam will das Trainerteam die Mannschaft weiter entwickeln. „Ich glaube, dass wir alle in die richtige Richtung gehen und sich der Verein und die Mannschaft gut entwickelt“, sagt Lackovic. „Und wir haben noch viel vor. Wir wollen die Mannschaft und auch uns selbst jeden Tag verbessern.“

Jansen ergänzte: „Wir wollen uns weiter in kleinen Schritten verbessern. Wir haben schon große Fortschritte gemacht. Aber es wird wahrscheinlich nicht immer in dem Tempo weitergehen und irgendwann kommt vielleicht auch mal eine Durststrecke. Auch dafür müssen wir dann gefestigt sein.“

Nachdem der damalige Aufsteiger die vergangene Saison auf einem beruhigenden 14. Platz abgeschlossen hatte, steht der HSV Hamburg in dieser Saison auf Platz acht im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Die Entwicklung unter Jansen und Lackovic zeigt somit weiter nach oben.