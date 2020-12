Bonn. Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Hamburger Towers haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) auch in Bonn gewonnen, nach einer überragenden, fast perfekten zweiten Halbzeit mit 93:63 (23:28, 12:11, 30:15, 28:9).

In der vergangenen, abgebrochenen Spielzeit waren den Hamburgern in 20 Spielen nur genau diese drei Erfolge gelungen. Kameron Taylor mit 21 Punkten, T.J. Shorts (16), Jordan Swing und Mike Kotsar (beide 12) zeichneten sich als Schützen besonders aus. Einziger Schwachpunkt blieb die Freiwurfquote (59 Prozent/10 von 17).

Hamburger verpassten erste Tabellenführung in der Bundesliga

Entscheidend neben 42:23 Rebounds mag auch die Halbzeitansprache von Trainer Pedro Calles gewesen sein. „Ich habe der Mannschaft dasselbe gesagt wie vor dem Spiel, nur in einem etwas anderen Ton“, sagte der Spanier hinterher.

Fun Fact am Rande: Die Hamburger verpassten um fünf Punkte ihre erste Tabellenführung in der Bundesliga. Am Sonntagabend (18 Uhr, MagentaSport) in Weißenfels könnte dieses Versäumnis alsbald korrigiert werden.

Die ersten sechs Würfe der Baskets flutschten durchs Netz,

Der Spielanfang allerdings missriet den Towers. Die bisher besten Verteidiger der Liga bekamen die Bonner in der Defense zu Beginn nicht in Griff. Sechs der ersten sechs Würfe der Baskets flutschten durchs Netz, als Erster traf ausgerechnet Max DiLeos Bonner Bruder T.J. mit einem Dreier, während der Hamburger im Gegenzug das Ziel aus ähnlicher Entfernung knapp verfehlte.

7:0 führten die Bonner nach 90 Sekunden, später 22:12 (7. Minute), bevor die Towers langsam anfingen, jene Stärken in Abwehr (insgesamt 13 Steals) und Angriff (starke 70 Prozent Wurfquote aus der Nahdistanz/28 von 40) zu zeigen, die zu den ersten beiden Saisonsiegen geführt hatten.

Geschäftsführer Willough­by kollektive Steigerung seines Teams

Dennoch bedurfte es eines 7:0-Laufes am Ende der zweiten zehn Minuten, um den Rückstand zur Halbzeit auf erträgliche 35:39 zu verkürzen. Spielmacher Shorts tat sich bei der Aufholjagd mit hier zehn Punkten hervor, drei seiner sechs Dreier landeten in den ersten 20 Minuten im Korb.

Im dritten Viertel war es dann Shooting Guard Kameron Taylor, der die Towers in die Gewinnzone warf. In der 26. Minute traf er zum 56:46, der ersten zweistelligen Führung der Hamburger. „In den zweiten 20 Minuten haben wir gezeigt, wozu wir fähig sind, wenn wir als Mannschaft auftreten, zusammen über das ganze Feld aggressiv sind“, lobte

Towers-Geschäftsführer Marvin Willough­by die kollektive Steigerung seines Teams, das auch im Schlussviertel konsequent auf Korbjagd ging.