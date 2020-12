Hamburg. Es sind für die Hamburg Towers ungewohnte Schlagzeilen, die von den Agenturen vor ihrem Bundesligaspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr/MagentaSport) in Bonn verbreitet werden. Die Towers wollen nach der Länderspielpause ihre Siegesserie fortsetzen, war zu lesen, was nach zwei Auftakterfolgen in der neuen Saison richtig sein mag, aber den Eindruck vermittelt, die Wilhelmsburger Basketballer seien schon an der Spitze der Liga angekommen. Pedro Calles bemühte sich dann auch umgehend, die Erwartungen einzufangen, was Trainer in solchen Situationen als ihre Hauptaufgabe ansehen: „Die Bonner sind ein Verein mit großer Bundesligatradition. Sie wissen genau, was man braucht, um auf diesem Level konkurrenzfähig zu sein.“

Das haben die Bonner bei ihren bisherigen drei Niederlagen nur bedingt bewiesen, mit Meister Alba Berlin und Vizemeister Ludwigsburg verwehrten ihnen allerdings zwei Spitzenteams den Weg zum Korb. Richtungweisender scheint da die Niederlage in Bayreuth, einem Team, das im Mittelfeld verortet wird. Die Bonner stehen nun dort, wo sie die vergangene abgebrochene Spielzeit beendeten: auf dem drittletzten Tabellenplatz, damals zwei Ränge vor den Towers. Die sind aktuell Vierter.

Hollatz ist nach Rückenbeschwerden wieder belastbar

In der vergangenen Saison gelang den Hamburgern mit 102:90 einer ihrer drei Bundesligasiege in Bonn. Die Hoffnung, den Coup zu wiederholen, stieg am Mittwoch, als mit Spielmacher Justus Hollatz und Forward Marvin Ogunsipe zwei zuletzt fragliche Profis die 460 Kilometer lange Busfahrt antraten. Allein Forward Hans Brase, den Knieprobleme plagen, blieb zu Behandlungen zurück. Hollatz ist nach Rückenbeschwerden wieder belastbar, Ogunsipe musste sich nach seinem sportlich erfolglosen Ausflug mit der österreichischen Nationalmannschaft zur EM-Qualifikation nach Slowenien einem weiteren Corona-Test unterziehen. Der fiel negativ aus.

In Bonn trifft Towers-Neuzugang Max DiLeo (27) auf seinen fast drei Jahre älteren Bruder T. J., für den Abwehrchef der Hamburger ein spezielles Duell. „Bisher liege ich mit 2:1 Siegen vorn“, sagt Max. Auch diese Siegesserie könnte ausgebaut werden, zeigte er doch bisher bessere Form als der Erstgeborene.

Das für 23. Dezember angesetzte Heimspiel gegen Berlin wird auf unbekannten Termin verschoben, weil der deutsche Meister am Abend zuvor in der EuroLeague bei Real Madrid antritt.