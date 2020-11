Hamburg. Von Euphorie war bei den Hamburg Towers am Montag wenig zu spüren. Am Tag nach dem 90:61-Sieg bei s. Oliver Würzburg herrschte in Wilhelmsburg „business as usual“. Die Mannschaft, die erst in der Nacht aus dem Frankenland zurückgekehrt war, hatte trainingsfrei, und in der Geschäftsstelle wurde auf die anstehende Arbeitswoche geblickt. So wie jeden Montag. Nur eben mit richtig guter Laune, schließlich stehen die Towers nach zwei Siegen in Folge in der Basketball-Bundesliga (BBL) auf Rang vier.

Die Verantwortlichen wissen, dass sich innerhalb der Liga die Wahrnehmung der Towers um 180 Grad gedreht hat. Vom chancenlosen Opfer, das den Klassenerhalt in der vergangenen Saison mutmaßlich nur geschafft hatte, weil wegen der Corona-Pandemie der Abstieg ausgesetzt wurde, hin zu einem Team, dem attestiert wird, ein Play-off-Kandidat zu sein. „Dass Experten das sagen, bedeutet gar nichts“, reagierte Kapitän Max DiLeo am Montag defensiv. „In einer Großstadt wie Hamburg entsteht schnell ein Hype. Aber wir haben erst zwei Spiele absolviert. Es freut mich, dass wir unseren Fans Freude bereiten, aber Zufriedenheit kann ein erster Schritt in die falsche Richtung sein.“

Trainer Pedro Calles vertraut dem gesamten Kader

Trainer Pedro Calles (37) wird schon dafür sorgen, dass bei den Towers die Gier auf Erfolg groß bleibt. Der ehrgeizige Spanier, der im Sommer als einer der begehrtesten Trainer Europas von Rasta Vechta verpflichtet wurde, hat gemeinsam mit Sportdirektor Marvin Willoughby (42) eine Mannschaft zusammengestellt, die vom ersten Spieltag an bundesligatauglich ist. Vor allem Center Maik Kotsar (23), Spielmacher T.J. Shorts (23) sowie die Punktesammler Terry Allen (26), Jordan Swing (29) und Topscorer Kameron Taylor (26) sorgen für schwer auszurechnendes Offensivspiel. „Im Verlauf der Saison stellen sich Gegner auf eine Spielweise ein. Da ist es wichtig, auf Dinge reagieren zu können“, glaubt DiLeo und lobt: „Wir haben sehr viel offensive Feuer-Power, ohne dass jemand sein Wohl über das der anderen Spieler stellt.“

Dass es innerhalb des Teams bereits früh in der Saison so gut harmoniert, überrascht auch den Towers-Kapitän. Die Vorbereitung verlief alles andere als reibungslos. Verletzungen und ausgefallene Testspiele sorgten dafür, dass die Hamburger nie in einen Rhythmus kamen. Zudem musste am zweiten BBL-Spieltag die Partie in Gießen wegen Corona-Fällen abgesagt werden. „Das ist nicht einfach, aber wir freuen uns über jedes Spiel, das stattfindet. Diese Widerstände sorgen nur dafür, dass wir alle noch hungriger auf jedes Spiel sind. Ich glaube, dass die holprige Vorbereitung geholfen hat, dass wir eine unglaubliche Kameradschaft entwickelt haben, weil wir das alles gemeinsam durchgestanden haben“, sagt DiLeo.

Calles verteilt Spielzeit nicht nach Namen, sondern nach Leistung

Was zur guten Atmosphäre beiträgt: Trainer Calles verteilt Spielzeit nicht nach Namen, sondern nach Leistung. Auch Eigengewächs Osaro Jürgen Rich Igbineweka (22), in den vergangenen Jahren mehr Kaderauffüller als eine ernst zu nehmende Alternative, bekommt vom Trainer das Vertrauen. Am Sonntag konnte der Youngster die ersten BBL-Punkte seiner Karriere verbuchen. Bereits vor seiner Zeit in Hamburg eilte ihm der Ruf des Spieler-besser-Machers voraus. Wenn taktische Vorgaben nicht perfekt umgesetzt werden, schnappt sich der Trainer seine Spieler noch an der Seitenlinie und korrigiert.

Das Fundament für den bisher guten Saisonstart bildet dabei die Defensive. Nach 50 zugelassenen Punkten in der ersten Halbzeit gegen Brose Bamberg am ersten Spieltag folgten 25 in der zweiten Hälfte. In Würzburg ließen die Hamburger im ersten Durchgang nur 31 Punkte zu, nach dem Seitenwechsel kamen 30 hinzu. Mit 9,5 Steals pro Partie sind die Towers das zweitbeste Team der Liga. Auch bei den Rebounds gehören die Wilhelmsburger zu den Topteams der Liga. Mit 37,5 Rebounds pro Partie rangiert das Calles-Team knapp hinter Branchenprimus Bayern München (38,0). Was besonders in Würzburg auffiel: Obwohl die Mannschaft nahezu die gesamte Partie einen zweistelligen Vorsprung hatte, hechteten die Spieler in den sogenannten Hustle Plays nach jedem Ball. „Wir wollen das Team sein, gegen das es am härtesten ist zu spielen. Darüber definieren wir uns“, erklärt Kapitän DiLeo.

Spielerisch gibt es indes Bereiche, in denen die Towers Luft nach oben haben. 84 erzielte Punkte pro Partie sind im Ligavergleich nur Durchschnitt. Auch in Sachen Trefferquote gibt es Steigerungsbedarf. Mit 48 Prozent bei den Zwei-Punkte-Würfen sind die Towers ebenso das viertschlechteste Team wie bei den Freiwürfen (68,9 Prozent). Die 38,8 Prozent Dreierausbeute ist Mittelmaß. „Daran arbeiten wir. Wir stehen erst am Anfang unserer Entwicklung“, sagt DiLeo.