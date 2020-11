Würzburg/Hamburg. Die Laune war bestens, als die Profis der Hamburg Towers am frühen Sonntagabend vor der s.Oliver Arena ihren Mannschaftsbus bestiegen. Mit dem nie gefährdeten 90:61 (14:13, 32:18, 24:15, 20:15) bei s.Oliver Würzburg feierten die Wilhelmsburger den höchsten Bundesligasieg ihrer jungen Geschichte. „Wir haben über die gesamte Distanz guten Basketball gespielt. Ich muss meinen Spielern, die unseren Spielplan erfolgreich umgesetzt haben, ein großes Kompliment aussprechen“, freute sich Cheftrainer Pedro Calles, der mit seinem Team dank des zweiten Saisonsieges in der Spitzengruppe der Basketball-Bundesliga angekommen ist.

In der Tat war die Art und Weise, wie die Towers auftraten, beeindruckend. Über 40 Minuten war gegen Würzburg ein Klassenunterschied zu sehen. Mit aggressiver und physischer Verteidigung entnervten die Hamburger ihren Gegner. Würzburg, das phasenweise nicht bundesligatauglich wirkte, verbuchte am Ende 22 Ballverluste, die von den Towers gnadenlos bestraft wurden.

Automatismen griffen sowohl in der Defensive als auch im Angriffsspiel

Dem Team merkte man kaum an, dass es wegen des am vorvergangenen Sonntag ausgefallenen Gießen-Spiels erst zwei Pflichtspiele bestritten hatte. Im Gegenteil: Die Automatismen griffen sowohl in der Defensive als auch im Angriffsspiel, das wie bereits beim 78:75-Auftaktsieg gegen Brose Bamberg sehr variabel und attraktiv war. Auch wenn es noch Luft nach oben gibt: Es scheint so, als hätten die Spieler trotz aller Widrigkeiten das komplexe System von Trainer Calles bereits verinnerlicht.

„Der Coach ist ein defensivorientierter Trainer. Wir spielen sehr gut als Team zusammen. Das will Calles von uns sehen“, erklärte Center Maik Kotsar (23), dem 14 Punkte (71 Prozent Trefferquote) und sieben Rebounds gelangen. Und dieser Teambasketball spiegelte sich auch in den Statistiken wider. Alle elf eingesetzten Profis, zu denen auch erstmals der lange verletzte neue Forward Hans Brase (27) zählte, konnten sich in die Scorerliste eintragen.

Towers wollen auf dem Boden bleiben

Neben dem starken Kotsar punkteten auch Kameron Taylor (26), mit 19 Zählern Topscorer, Jordan Swing (29) und T.J. Shorts (23; beide 14 Punkte) zweistellig. Diese Unberechenbarkeit sorgt dafür, dass erste Experten die Towers schon als möglichen Play-off-Kandidaten sehen. „Wir wussten, was auf uns zukommt. Wenn du physisch nicht dagegenhältst und den Ball so oft wegwirfst, hast du gegen eine Play-off-Mannschaft keine Chance“, bilanzierte Würzburgs Trainer Denis Wucherer (47), der vor der Saison auch bei den

Towers gehandelt worden war.

Von diesem nett gemeinten Lob ließ sich sein Gegenüber aber nicht beeindrucken. „Wir werden schön auf dem Boden bleiben“, entgegnete Calles, der den perfekten Start keinesfalls überbewerten will. „Wir wollen uns auf beiden Seiten des Courts verbessern. Ich wünschte, wir hätten Mitte November schon mehr Pflichtspiele absolviert, aber es ist, wie es ist“, ergänzte der 37-Jährige, der auf das nächste BBL-Spiel erst einmal warten muss. Wegen der anstehenden Länderspielpause steigt die nächste Partie bei den Telekom Baskets Bonn erst am 3. Dezember.

SC Rist Wedel bereitet den Towers Sorgen

Ob bis dahin Toptalent Justus Hollatz (19) wieder zur Verfügung stehen wird, ist mehr als fraglich. Der gebürtige Hamburger reiste zwar mit dem Team nach Würzburg, kam aber wegen einer hartnäckigen Schambeinverletzung nicht zum Einsatz. Der Zeitpunkt der Blessur ist für den Youngster besonders bitter. Zu Wochenbeginn wäre der Spielmacher zur deutschen Nationalmannschaft gereist, für die er erstmals in seiner noch jungen Karriere nominiert war.

„Es ist wirklich total schade, dass ich nicht zur Nationalmannschaft reisen kann, aber ich hoffe, dass ich noch einmal die Chance bekommen werde, für Deutschland zu spielen. Dann werde ich noch mehr bereit sein“, kündigte Hollatz an. Der verdiente Auswärtssieg seiner Kollegen sorgte zumindest dafür, dass er kurzfristig diese persönliche Enttäuschung vergessen konnte.

Sorgen bereitet den Towers derweil ihr langjähriger Kooperationspartner SC Rist Wedel, den Co-Trainer Benka Barloschky (32) coacht. Das Team bleibt nach dem 67:98 (13:28, 18:24, 21:24, 15:22) bei den Rhein­Stars Köln mit nur einem Sieg aus sechs Spielen Tabellenletzter der 2. Bundesliga Nord ProB. Aufsteiger Eimsbütteler TV (1:2 Siege), eine mögliche Kooperationsalternative, ist Vorletzter, hat allerdings noch drei Nachholspiele. Der ETV verlor bei Lok Bernau, dem Farmteam des deutschen Meisters Alba Berlin, in letzter Sekunde mit 74:75 (23:25, 22:19, 15:21, 14:10).