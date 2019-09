Warum die Hamburg Towers in Budapest trainieren

Der Bundesliga-Aufsteiger hat sein Trainingslager in Ungarn bezogen. Die vier Tage in der Hauptstadt sind extrem durchgetaktet.

Budapest. Die Augen waren klein, als die Profis der Hamburg Towers am frühen Dienstagmorgen im Terminal eins am Helmut-Schmidt-Flughafen in Fuhlsbüttel eintrafen. Bereits um 4.30 Uhr hatten sich die Basketballer an der Edel-optics.de-Arena in Wilhelmsburg getroffen, um in das viertägige Trainingslager in Budapest aufzubrechen. „Das ist nicht meine Zeit. Aber ich freue mich richtig auf die Zeit in Ungarn. Das wird cool“, sagte Guard Malik Müller.