Hamburg Towers: Schaffartzik lehnte 110.000-Euro-Vertrag ab

Prominenter Neuzugang lernt seine künftigen Kollegen beim Trainingslager in Ungarn kennen. Am Sonnabend gibt Schaffartzik sein Debüt.

Hamburg. Mit zwei großen Koffern, auf denen das Vereinslogo des FC Bayern München prangte, stieg Heiko Schaffartzik – um 11.12 Uhr aus seiner Heimatstadt Berlin kommend – am Montagvormittag am Hamburger Hauptbahnhof aus dem ICE. Anschließend fuhr Pressesprecher Rupert Fabig den Neuzugang des Basketball-Bundesliga-Aufsteigers Hamburg Towers in die Geschäftsstelle nach Wilhelmsburg, wo der 35-Jährige einen Vertrag bis zum Saisonende im Mai 2020 unterschrieb.