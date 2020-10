Hamburg. Nach einem freien Wochenende nehmen die Fußballprofis des FC St. Pauli an diesem Montagmorgen wieder die Arbeit auf. Genau eine Woche haben sie Zeit, aus den Erkenntnissen der ersten vier Pflichtspiele und der beiden Testmatches in der vergangenen Woche die Lehren zu ziehen und sich optimal auf das kommende Heimspiel am Montag in einer Woche (20.30 Uhr/Sky) gegen den punktgleichen 1. FC Nürnberg (je vier Zähler) vorzubereiten.

Auf Trainer Timo Schultz wartet dabei die durchaus herausfordernde Aufgabe, aus einem erfreulich großen Kreis von potenziellen Startelfspielern die am besten geeignete Anfangsformation herauszufiltern. Zu berücksichtigen ist dabei ebenso der Plan, die eigene Spielidee durchzusetzen, wie die Notwendigkeit, auf die Stärken des Gegners zu reagieren.

Schultz stehen 19 Spieler zur Verfügung

Die vergangenen Wochen haben gezeigt, dass – sollten keine neuen Verletzungen hinzukommen – Schultz 19 Spieler zur Verfügung stehen, die sich für einen Startelf-Einsatz bedenkenlos eignen oder sogar empfehlen.

Im Einzelnen stellt sich die Situation auf den verschiedenen Positionen wie folgt dar:



Tor: Robin Himmelmann ist die klare Nummer eins und hat sein Team bisher schon mehrmals vor weiteren Gegentreffern bewahrt. Im Kampf um die Nummer zwei hat Dennis Smarsch im Test gegen Werder Bremen trotz des 1:4 Pluspunkte gesammelt, zumal Svend Brodersen seinen geplanten Einsatz im Test gegen Kiel wegen einer Nackenverspannung absagen musste.



Innenverteidiger: Die erfahrenen Christopher Avevor, Philipp Ziereis und Daniel Buballa stehen für die Anfangsformation bereit, wobei Kapitän Avevor und Ziereis nach ihren langen Verletzungen in den ambitionierten Testspielen sicherer als noch am Anfang bei der DFB-Pokal-Niederlage in Elversberg wirkten. Rückkehrer James Lawrence wird perspektivisch in den Kreis der Startelf-Kandidaten rücken, wenn er seinen Trainingsrückstand nach seiner Corona-Infektion wieder aufgeholt hat. Talent Marvin Senger ist bisher nur erster Nachrücker auf der Position.



Außenverteidiger: Sebastian Ohlsson (rechts) und Leart Paqarada (links) sind erste Wahl, Luca Zander (rechts) eine ordentliche Alternative, zu der sich Talent Leon Flach (links) im Laufe der Saison entwickeln kann.



Zentrales Mittelfeld: Marvin Knoll, Rico Benatelli, Finn Ole Becker und Afeez Aremu sind die Startelf-Kandidaten für die Sechser- und Achter-Position. Für die Zehn hat Schultz die Wahl zwischen Rodrigo Zalazar und Lukas Daschner, sofern er hier nicht einen der Stürmer als hängende Spitze einsetzt.



Offensive Außenbahnen: Jannes Wieckhoff (20), eigentlich Außenverteidiger, hat sich nicht nur mit seinem Treffer gegen Heidenheim für die rechte Außenbahn empfohlen. Links überzeugte bisher Maximilian Dittgen. Ryo Miyaichi, der nach Adduktoren-Problemen noch im Aufbautraining ist, wird allerdings vermisst.



Sturm: Der von Absteiger Wehen Wiesbaden gekommene, sehr bewegliche Daniel-Kofi Kyereh ist allein schon wegen seiner drei Ligatore schon jetzt nicht mehr wegzudenken aus St. Paulis Startelf. Die Kombination mit 2,01-Meter-Mann Simon Makienok erscheint ideal. Doch auch der prominente Zugang Guido Burgstaller wird mit zunehmender Integration sehr schnell ein Startelfkandidat sein. Boris Tashchy profilierte sich zuletzt auch mit seinem Treffer im Test gegen Bremen.

Probleme, einem etablierten Spieler erklären zu müssen, dass er nicht in der Startelf steht, sieht Timo Schultz nicht. „Dafür bin ja Trainer“, sagt er dazu. Die Fähigkeit, einem zunächst nicht berücksichtigten Spieler die Entscheidung plausibel zu erklären und so dafür zu sorgen, dass er ihn nicht verliert, ist dem kommunikativ starken Schultz allemal zuzutrauen. Die erlaubten fünf Auswechslungen erhöhen zudem für die Reservisten die Chance, noch eingreifen zu können.