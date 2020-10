Bremen. Eine ganz schwache erste und eine ordentliche zweite Halbzeit ergaben am frühen Mittwochabend in der Summe eine 1:4 (0:3)-Niederlage für den FC St. Pauli im Testspiel beim Bundesliga-Siebten Werder Bremen. „Wir waren lethargisch, abwartend und passiv“, kritisierte Trainer Timo Schultz den Auftritt seines Teams in den ersten 45 Minuten. „Ich habe in der Pause angesprochen, dass es kein Freundschafts-, sondern ein Testspiel ist“, sagte er weiter.

Die schnelle 2:0-Führung der Bremer durch Tahith Chong (11.), Leihgabe von Manchester United, und Stürmer Joshua Sargent (15.) war das Ergebnis von erheblichen Unsicherheiten in der St.-Pauli-Abwehr. Beim zweiten Gegentreffer verlor St. Paulis Talent Leon Flach (19) mitten im Strafraum den Ball gegen den nur ein Jahr älteren Sargent. Der US-Amerikaner nutzte dieses Geschenk ebenso leicht zum Treffer wie 20 Minuten später Leonardo Bittencourt.

FC St. Pauli: Sieben neue Spieler lösen Unordnung aus

„Leider sind wir erst in der zweiten Halbzeit in den Modus gekommen. Obwohl wir nicht ausgewechselt oder das System geändert haben, waren wir plötzlich die dominante Mannschaft“, sagte Schultz. So war der Treffer von Boris Tashchy zum 1:3 (65.) per Volleyschuss von der Strafraumgrenze auch ein verdienter Lohn für die deutliche Steigerung. Als St. Pauli am Ende sieben neue Spieler auf dem Platz hatte, nutzte Bremens Chong (87.) mit seinem zweiten Tor die Unordnung zum Endstand.

„Man hat gesehen, dass unser Spiel nicht funktioniert, wenn wir nur fünf Prozent weniger machen“, sagte Innenverteidiger Philipp Ziereis, der diesmal Kapitän war, über das Geschehen auf Platz 11 neben dem Weserstadion. Der neue Top-Stürmer Guido Burgstaller tat sich lange schwer gegen die Bremer Abwehr. Er ackerte aber unermüdlich und hatte Pech, als er in aussichtsreicher Position kurz nach der den Ball im Fallen verfehlte. „Nach der Halbzeit war er präsent, das körperbetontere Spiel hat ihm gelegen“, sagte Schultz.

Werder Bremen: Dos Santos Haesler – Gebre Selassie (46. Rieckmann), Groß, Gruev, Agu – Erras – Möhwald, Bittencourt (46. M. Eggestein, 90. Park) – Chong, Schmid – Sargent (75. Schönfelder).

FC St. Pauli: Smarsch – Ohlsson (57. Zander), Ziereis (81. Schütt), Buballa (73. Senger) – Viet (81. Jessen), Aremu, Benatelli (73. Becker), Flach (73. Dittgen) – Daschner (73. Zalazar) - Tashchy (73. Lankford), Burgstaller (73. Kyereh).

Tore: 1:0 Chong (11.), 2:0 Sargent (15.), 3:0 Bittencourt, 3:1 Tashchy (65.), 4:1 Chong (87.).

Schiedsrichter: Jablonski (Bremen).

Die DFL hat die Spieltage neun bis zwölf angesetzt: St. Pauli – Osnabrück am 27.11. (Fr./18.30 Uhr), St. Pauli – Braunschweig am 5.12. (Sa./13 Uhr), St. Pauli – Aue am 13.12. (So./13.30 Uhr), Würzburg – St. Pauli am 16.12. (Mi./18.30 Uhr).