Kiel. Nach dem zweiten Testspiel innerhalb von knapp 23 Stunden zog St. Paulis Trainer Timo Schultz doch noch ein positives Fazit. „Drei von vier Halbzeiten waren echt okay bis gut“, sagte er am Donnerstagnachmittag kurz nach dem Abpfiff der Partie bei Holstein Kiel. Mit 1:0 (0:0) hatte sein Team den aktuellen Tabellenführer der Zweiten Bundesliga im Dauerregen bezwungen und über 90 Minuten einen ebenso entschlossenen wie stabilen Eindruck hinterlassen. Tags zuvor war im Test bei Werder Bremen eine desolate erste Halbzeit (0:3) der Grund für St. Paulis 1:4-Niederlage beim Bundesligasiebten gewesen.

Kyereh bestätigt seine gute Form beim FC St. Pauli

In Kiel standen wie geplant durchweg Spieler in der Startformation, die am Mittwochabend wenig oder gar nicht gespielt hatten. Am Ende hatte Schultz in den zusammen 180 Minuten 25 verschiedene Profis eingesetzt und einige weitere Erkenntnisse für die kommenden Aufgaben in der Liga gewonnen. Eine davon ist, dass Daniel-Kofi Kyereh, der zuvor schon dreimal in den Punktspielen getroffen hatte, trotz der größer gewordenen Konkurrenz im Offensivbereich unverzichtbar ist. Nach einigen guten Szenen zuvor war es kein Zufall, dass er gegen Kiel auch den Siegtreffer erzielte.

Maßgeblich an diesem Tor beteiligt war Mittelstürmer Simon Makienok, der dank seiner Körpergröße und Einsatzbereitschaft immer wieder lang geschlagene Bälle aus der Defensive verarbeitete, seine Mitspieler einsetzte und selbst torgefährlich wurde. Auch der Däne, der konditionell problemlos bis zur 74. Minute durchhielt, empfahl sich für die Startelf am 19. Oktober im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. „Es ist sehr wertvoll, einen solchen Zielspieler zu haben, der die Bälle festmachen oder ablegen kann“, sagte Schultz. „Wenn wir unser Spiel noch mehr auf ihn abstimmen, können wir ihn noch besser in Szene setzen. Ich kann ihn mir auch sehr gut zusammen mit Guido Burgstaller vorstellen. Das ist schon Qualität.“