Hamburg. Der SV Sandhausen ist so etwas wie 1899 Hoffenheim in Klein: Eine Art Dorfverein aus dem Umfeld von Mannheim und Heidelberg, aber immer für eine Überraschung gut. Und ebenso überraschend spielt, wenn auch wenig überraschend torlos, der ehemalige HSV-Profi Dennis Diekmeier jetzt für Sandhausen. Mit Diekmeier muss sich auch der FC St. Pauli an diesem Sonntag (13.30 Uhr, Millerntorstadion) im Heimspiel auseinandersetzen. Und mit eigenen Problemen.

Trainer Jos Luhukay fehlen zahlreiche verletzte Profis, darunter Abwehrchef James Lawrence und Torjäger Dimitrios Diamantakos. Beide haben großen Anteil am Aufschwung der Mannschaft in den vergangenen Wochen. Die Hamburger haben die jüngsten vier Partien nicht verloren und dabei acht Punkte geholt. Für die Psyche wertvoll: der Derbysieg gegen den HSV. Denn mit Blick auf Sandhausen sieht es ähnlich aus. Das letzte Spiel gegen die Badener ging im März mit 0:4 verloren.

Luhukay setzt auf die Unterstützung der Zuschauer im Millerntor-Stadion. „Es ist noch nicht so lange her, dass wir eine Wahnsinnsatmosphäre und ein tolles Erlebnis hier hatten“, sagte der Niederländer. Gemeint ist der 2:0-Derby-Sieg gegen den Hamburger SV vor knapp zwei Wochen.

Und dann ist da noch der "Superstar" der Zweiten Liga, Mats Møller Daehli. Er hat im "Kicker" bislang von allen Profis im Unterhaus die besten Noten bekommen. Hier kann man seine wundersame Erfolgsstory nachlesen.