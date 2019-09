Regensburg/Hamburg. Was für eine kuriose Konstellation für den HSV in der Zweiten Liga: Am Tag des wegweisenden Spiels bei Jahn Regensburg, gegen das der Hamburger SV in der Saison 2018/2019 zweimal spielte und zweimal mit schwerwiegenden Folgen verlor, bleibt die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking in jedem Fall festgetackert auf dem Aufstiegsplatz zwei der Zweiten Liga.

Und das hat mit dem Last-Minute-Sieg des Tabellenführers VfB Stuttgart bei Arminia Bielefeld am Freitagabend (1:0-Sieg auf der Alm) zu tun. Stuttgart bleibt top mit 20 Punkten, der HSV hat 16, Bielefeld als Dritter 15, Heidenheim als Vierter nur 11. Der HSV bleibt also in jedem Fall Zweiter.

Live: Regensburg vs. HSV

Für Hecking ist das kein Grund, die Partie langsam anzugehen. Doch er wird die Startelf dezent durcheinanderwirbeln. Vermutlich wird Bakery Jatta eine Pause erhalten. Im Kader steht erstmals Innenverteidiger Timo Letschert. Er hat sich von seinem Teilabriss des Außenbandes im Knie fast vollständig erholt. Letschert ersetzt im Kader Kyriakos Papadopoulos, der aufgrund seiner Wadenverletzung nicht spielfähig ist.

In der vergangenen Saison hatten die beiden Niederlagen gegen Regensburg entscheidend dafür gesorgt, dass letztlich die Trainer Christian Titz und Hannes Wolf gehen mussten. Regensburg ist derzeit 14. mit sieben Punkten aus sieben Saisonspielen. Doch Trainer Mersad Selimbegovic hat bewiesen, dass er ein Mann für Überraschungen ist.

Für HSV-Trainer Dieter Hecking ist es das erste Spiel nach dem Tod seines Vaters. Er war nach der Partie gegen Aue sofort zu seiner Familie gefahren.