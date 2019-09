Hat Jürgen Klopp einen Profi ohne Lizenz eingesetzt?

Klopp, Klopp, immer wieder Klopp: Trainer Jürgen Klopp hat seine Siegesserie mit dem FC Liverpool in der Premier League fortgesetzt. Der Champions-League-Gewinner erkämpfte sich mit etwas Glück ein knappes 1:0 (0:0) beim Aufsteiger Sheffield United und verbuchte damit den siebten Erfolg im siebten Liga-Spiel. Für die Reds war es außerdem der erste Premier-League-Sieg an der Bramall Lane.

Trainer Jürgen Klopp (FC Liverpool)

Foto: RobbieJayBarratt / WITTERS

Liverpool tat sich in Sheffield über weite Strecken schwer gegen die starken Gastgeber. Erst in der 70. Minute gelang Georginio Wijnaldum das glückliche Siegtor. Der Niederländer profitierte dabei von einem schweren Patzer des Sheffield-Torwarts Dean Henderson, dem der Ball durch die Hände glitt und dann durch die Beine über die Torlinie rollte.

Trotz des Sieges war die Stimmung etwas gedämpft. Vor dem Spiel war bekannt geworden, dass den Reds eine Strafe droht, weil Klopp im Ligapokalspiel beim Drittligisten MK Dons (2:0) am Mittwoch einen nicht spielberechtigten Profi eingesetzt haben soll. Die Identität des Spielers war zunächst unbekannt.

Beckenbauer mit Hopp in Hoffenheim

Hoher Besuch in der PreZero Arena! 👑



Der „Kaiser“ Franz @beckenbauer schaut heute zusammen mit Dietmar Hopp das Spiel der #TSG! #TSGBMG pic.twitter.com/5HgocxWf6j — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) September 28, 2019

Die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer (74) zeigte sich mal wieder im Stadion. Beckenbauer schaute sich am Sonnabend nicht das Spiel seines FC Bayern bei Aufsteiger SC Paderborn an, sondern das Duell zwischen 1899 Hoffenheim und Borussia Mönchengladbach in Sinsheim. Auf einem Foto, das die TSG via Twitter veröffentlichte, war Beckenbauer mit Hoffenheims Mäzen Dietmar Hopp zu sehen. „Hoher Besuch in der PreZero Arena!“, schrieb der Verein zu der Nachricht.

Geisterspiel nach rassistischen Rufen

Der italienische Serie-A-Club Brescia Calcio muss nach rassistisch motivierten Sprechchören der Fans beim 1:2 unter der Woche gegen Juventus Turin ein Geisterspiel unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Allerdings wurde die Strafe durch den italienischen Verband für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt.

Die Brescia-Tifosi hatten den bosnischen Mittelfeldspieler Miralem Pjanic als „Zigeuner“ verunglimpft. Pjanic "bestrafte" das ungebührliche Verhalten der Fans der Gastgeber auf seine Art und Weise: Er erzielte in der 63. Minute das Siegtor für Juve.

Union Berlin durch Kreuzbandriss geschockt

Bundesliga-Neuling 1. FC Union Berlin muss voraussichtich monatelang ohne Akaki Gogia auskommen. Der Offensivspieler hat sich am Freitag gegen Eintracht Frankfurt (1:2) einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zugezogen. Der 27-Jährige musste wegen der Verletzung in der 59. Minute ausgewechselt werden. Eine MRT-Untersuchung erbrachte die Diagnose. Gogia wird in der kommenden Woche operiert.

„Diese Verletzung trifft uns alle hart. Akaki Gogia hatte sich mit starken Trainingsleistungen in die Startelf gespielt, umso bitterer ist es, dass er nun lange ausfällt“, sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball bei Union.