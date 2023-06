HSV-Aufstieg greifbar: Frauen besiegen Viktoria Berlin im Hinspiel klar

Hamburg. Die Regionalliga-Fußballerinnen des HSV sind der 2. Bundesliga deutlich näher gekommen. Im Hinspiel der Relegation gewannen die Hanseatinnen am Sonntag gegen Viktoria Berlin klar mit 3:0 (1:0).

Im Sportpark Eimsbüttel erzielte Larissa Mühlhaus (44. Minute) kurz vor der Pause per Elfmeter vor rund 1800 Zuschauern den Führungstreffer. Lisa Baum (76.) und Irma Schittek (90.+2) sorgten für den deutlichen Erfolg.

HSV-Vorstände Boldt und Huwer verfolgen das Spiel auf der Tribüne

Unter den Augen der HSV-Vorstände Jonas Boldt und Eric Huwer, Sportdirektor Claus Costa und Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch lieferten sich beide Mannschaften bei 30 Grad ein Duell auf Augenhöhe. Die HSV-Frauen hatten insgesamt aber die besseren Chancen und gewannen verdient.

In der Regionalliga Nord hatte das Team von Trainer Lewe Timm 25 von 26 Partien gewonnen und die Meisterschaft geholt. Am kommenden Sonntag (17 Uhr) kommt es zum Rückspiel in Berlin. Sport1 überträgt das Spiel live.

Viktoria wurde vor einem Jahr aus dem Hauptverein ausgegliedert und ist seitdem eine von 87 Investoren und Investorinnen finanzierte GmbH. Dazu zählen Prominente wie Maria Höfl-Riesch, Franziska van Almsick, Carolin Kebekus und Dunja Hayali.

