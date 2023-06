Jonas Boldt: „Der Fußball muss mehr für Frauen tun“

Nach der Relegation ist beim HSV vor der Relegation: Die Männer haben den Aufstieg in die Bundesliga verpasst, die Frauen dürfen weiter darauf hoffen, nächste Saison nicht in der Regionalliga, sondern in der zweiten Liga zu spielen. Dafür müssen sie die Relegationsspiele (11. und 18. Juni) gegen ein Team gewinnen, das in der jüngsten Vergangenheit für Schlagzeilen gesorgt: Der FC Viktoria 1889 Berlin will nicht nur bis 2027 erstklassig sein, sondern auch den Frauenfußball revolutionieren. Dafür wird das Team von sechs Frauen um Unternehmerin Verena Pausder und die zweimalige Weltmeisterin Ariane Hingst wie ein Start-Up geführt. In unserer Reihe „Entscheider treffen Haider“ spricht Hingst mit HSV-Sportvorstand Jonas Boldt über die (große) Zukunft des Frauenfußballs und die Frage, ob und wie man den Rückstand auf die Männer aufholen kann.