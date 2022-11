HSV News: Diese drei Top Events besuchen die Profis in den USA

Der HSV bricht am Sonntag nach Amerika auf. Was neben zwei geplanten Testspielen noch auf dem Programm steht.

HSV News Diese drei Top Events besuchen Hamburgs Profis in den USA

Hamburg. Einmal Basketball, zweimal American Football und mindestens ein Testspiel: Der HSV hat die Details seiner USA-Reise während der Weltmeisterschaft in Katar veröffentlicht. Unter dem Motto „HSV Route 87“, angelehnt an das Gründungsjahr des Clubs, reist der HSV-Tross vom 13. bis zum 22. November nach Amerika. Es ist die erste USA-Reise der Hamburger seit 22 Jahren.

Ziel der Reise ist die etwa 40 Kilometer südöstlich von Los Angeles gelegene Stadt Anaheim in Kalifornien. Das Team von Trainer Tim Walter bestreitet am 15. November (4 Uhr MEZ) ein Testspiel gegen den Orange County Soccer Club aus der zweitklassigen USL Championship. Ein mögliches zweites Testspiel ist in Planung.

Der Besuch der Crypto.com Arena in Los Angeles steht für den HSV gleich zu Beginn der USA-Reise auf dem Programm.

Foto: Ashley Landis / picture alliance / ASSOCIATED PRESS

HSV-Profis besuchen drei Sportereignisse

Aber auch der Besuch von Sportereignissen steht für die HSVer auf dem Programm. Geplant sind Besuche des NBA-Spiels der LA Lakers gegen die Brooklyn Nets (13. November), der College-Football-Partie zwischen den UCLA Bruins und den USC Trojans (19. November) sowie des NFL-Topduells zwischen den LA Chargers und den Kansas City Chiefs (20. November).

Zudem werden HSV-Spieler und -Mitarbeitende mehrere Schulen in der Umgebung besuchen, um mit den Kindern gemeinsame Aktivitäten zu unternehmen.

