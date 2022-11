HSV stimmt sich mit American Footballern auf USA-Reise ein

Hamburg. Am 13. November bricht der HSV zu einer neuntägigen Reise in die USA auf. Und auch wenn es zuvor noch drei Spiele in der 2. Bundesliga zu bestreiten gilt – am Sonntag in Regensburg (13.30 Uhr/Sky, Liveticker bei Abendblatt.de), am Mittwoch in Fürth, am 12. November gegen Sandhausen –: Ein bisschen Vorfeude darf bei den Profis schon aufkommen.

HSV-Profis treffen sich mit Hamburg Sea Devils zu Fußball-Football-Challenge

Jonas Meffert, Miro Muheim und Matheo Raab haben sich auf besondere Art auf den Trip eingestimmt. Mit den Footballern Nelson Imasuen, John Levi Kruse und Eric Schlomm von den Hamburg Sea Devils haben sie sich zu einem interdisziplinären Wettkampf am Volkspark getroffen.

Im ersten Teil der Challenge ging es um die Präzision beim Wurf und beim Schuss. Wer gewonnen hat? Sehen Sie selbst. In dem Video erzählen die HSV-Profis auch von ihrer Vorliebe für den Football.