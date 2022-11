HSV News: Ohne Schonlau wild – Chef-Rückkehr freut vor allem einen

Hamburg. An diesem Sonntag gegen Jahn Regensburg (13.30 Uhr) wird Kapitän Sebastian Schonlau in die Startelf des HSV zurückkehren. Der Innenverteidiger hat seine Rotsperre aus dem Stadtderby beim FC St. Pauli (0:3) abgesessen und steht Trainer Tim Walter wieder zur Verfügung.

HSV mit vogelwilder Abwehr ohne Schonlau

In der Vergangenheit war Schonlau zwar immer für einen gröberen Fehlpass oder ein verlorenes Laufduell gut. Doch wie wichtig der 28-Jährige für die Mannschaft ist, wurde vor allem deutlich, als er fehlte.

Ohne seinen Abwehrchef kassierte der HSV 13 Gegentore in vier Pflichtspielen. Im Schnitt holte Torhüter Daniel Heuer Fernandes in dieser Phase alle 25 Minuten den Ball aus seinem Netz – eine aufstiegsunwürdige Bilanz.

Mit Schonlau auf dem Rasen waren es zuvor gerade einmal acht Gegentore in zwölf Pflichtspielen – was im Schnitt ein Gegentor alle 135 Minuten bedeutet.

Vor allem Vuskovic braucht Schonlau

Diese Zahlen sprechen klar für die Bedeutung des Kapitäns für seine zum Teil sehr jungen Nebenleute. Bestes Beispiel ist Mario Vuskovic (20), der an Schonlaus Seite als beinharter Verteidiger gefiel und nur schwer zu überwinden war. Der Kroate bestach stets durch die besten Zweikampfwerte seiner Mannschaft. Bis Schonlau fehlte und Vuskovic selbst die Organisation der Abwehr leiten sollte.

Eine Rolle, mit der er sich offenbar erst noch zurechtfinden muss, denn an der Seite von Jonas David (22) machte Vuskovic zuletzt zwei schwächere Spiele am Stück. Das war ihm in seiner Zeit beim HSV zuvor noch nie passiert. Gegen Magdeburg (2:3) gewann der Innenverteidiger indiskutable 29 Prozent seiner Zweikämpfe, beim Auswärtssieg in Paderborn (3:2) waren es nur 38 Prozent.

Klar ist, dass sich auch Vuskovic auf die Rückkehr Schonlaus freut. Vuskovics kurz vor der Pause in Paderborn verlorenes Sprintduell gegen Sirlord Conteh, der bei seiner Aktion nur die Latte traf, hätte aber auch mit Schonlau keinen anderen Sieger gekannt.