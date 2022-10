HSV in Paderborn: Robert Glatzel kehrt zurück in die Startelf

HSV in Paderborn

Paderborn/Hamburg. Die Fans des HSV und Trainer Tim Walter können aufatmen: Torjäger Robert Glatzel hat seine Rückenprobleme rechtzeitig überwunden und kehrt für das Topspiel beim Tabellenzweiten SC Paderborn zurück in die Startelf. Für ihn muss Ransford Königsdörffer weichen.

Die Präsenz und vor allem die Torgefahr Glatzels (7 Saisontore) wurden zuletzt schmerzlich vermisst. Ohne ihn in der Startelf kassierte der HSV eine herbe Pokalniederlage in Leipzig (0:4) und ging überraschend auch gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg (2:3) als Verlierer vom Platz. Bereits zuvor beim 0:3 auf St. Pauli hatte Glatzel spürbar mit seiner Verletzung zu kämpfen. Nun sollen seine Probleme vollständig auskuriert sein.

Findet HSV mit Glatzel in Paderborn zurück in die Spur?

Kann der HSV mit Glatzels Rückkehr den Negativlauf beenden? Die Hamburger sind seit vier Pflichtspielen sieglos – bei einer Bilanz von 3:11-Toren. Alle Gegentore kassierten die Hanseaten ohne das Mitwirken ihres Kapitäns Sebastian Schonlau, der auch in Paderborn noch ein letztes Mal rotgesperrt fehlt und durch Talent Jonas David vertreten wird.

Ob die zuletzt so löchrige Defensive an diesem Sonntag zu alter Stärke findet? Zweifel daran sind zumindest vorhanden. Denn mit Paderborn trifft der HSV auf die Torfabrik der Liga. 32 Tore haben die Ostwestfalen in dieser Zweitligasaison bereits erzielt. Es ist mit Abstand der Spitzenwert. Zum Vergleich: Der drittplatzierte HSV steht erst bei 19 Treffern. Mit zwölf Gegentoren stellt Paderborn zudem die beste Abwehr der Liga. Ob das auch nach der Partie noch der Fall sein wird?

Die Aufstellung:

HSV: Heuer Fernandes – Mikelbrencis, Vuskovic, David, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Kittel, Glatzel, Dompé.