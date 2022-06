HSV-Spielplan: Neue Saison beginnt auswärts mit Traditionsduell

Frankfurt/Hamburg. Der HSV startet seinen fünften Anlauf auf die Rückkehr in die Bundesliga mit einem Traditionsduell. Die Hamburger treten zum Saisonauftakt am 16. oder 17. Juli bei Aufsteiger Eintracht Braunschweig an. Das geht aus dem Spielplan 2022/23 hervor, den die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Freitagmittag veröffentlicht hat.

Anders als schon dreimal wird der HSV allerdings nicht die Saison eröffnen. Dieses Privileg ist Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern vorbehalten, der am 15. Juli Hannover 96 empfängt. Auf die Eintracht traf der HSV allein in der Bundesliga 42-mal. Den letzten Vergleich gab es zum Auftakt der vergangenen DFB-Pokal-Saison, damals setzten sich die Hamburger auswärts mit 2:1 durch.

HSV wollte auswärts in die Saison 2022/23 starten

Wie schon im Vorjahr (damals auf Schalke) beginnt die Saison für den HSV somit auswärts. Der Club hatte allerdings selbst darum gebeten: Der dann neu verlegte Rasen im Volksparkstadion soll so genügend Zeit bekommen, um anzuwachsen. Das alte Geläuf, schon bei den beiden Rammstein-Konzerten in dieser Woche arg strapaziert, dürfte bei den Auftritten von Harry Styles (26. Juni) und den Red Hot Chili Peppers (12. Juli) den Rest bekommen.

Zum ersten Heimspiel gastiert Hansa Rostock im Volksparkstadion (22. bis 24. Juli). Das erste Hamburger Derby der Saison wird der HSV wieder auswärts bestreiten: Am zwölften Spieltag (14. bis 16. Oktober) geht es für den amtierenden Stadtmeister zum FC St. Pauli.

Bereits am achten Spieltag (9. bis 11. September) unternimmt der HSV bei Holstein Kiel den Versuch, den Nordrivalen im neunten Zweitligavergleich erstmals zu besiegen. Die zeitgenauen Ansetzungen folgen noch.

Die Bundesligasaison beginnt erst drei Wochen später am 5. August mit dem Spiel zwischen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und Meister Bayern München (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN). Für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) legen beide Ligen nach dem Wochenende 11. bis 13. November eine gut zweimonatige Winterpause ein. Danach geht es für die Bundesliga am 20. Januar 2023 weiter, für die zweite Liga eine Woche später mit dem ersten Rückrundenspieltag.

Das zweite Stadtderby gegen St. Pauli findet zwischen dem 21. und dem 23. April im Volksparkstadion statt. Für den HSV endet die reguläre Saison dann so, wie sie beginnt: mit einem Auswärtsspiel. Am 28. Mai (15.30 Uhr) geht es zum SV Sandhausen.