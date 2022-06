Eintracht Frankfurt und FC Bayern eröffnen Jubiläumssaison

Zum Auftakt empfängt der Europa-League-Sieger den deutschen Meister. Hier finden Sie alle Spieltage der Hinrunde in der Übersicht.

Meister Bayern München eröffnet mit einem Auswärtsspiel bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt die 60. Bundesliga-Saison. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei der Veröffentlichung der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt. Die Partie findet am 5. August statt.

Aufgrund der Wüsten-WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) geht die Bundesliga nach dem 15. Spieltag in eine längere Winterpause. Die Saison wird nach dem Turnier am 20. Januar 2023 fortgesetzt. Der letzte Spieltag ist für den 27. Mai 2023 terminiert.

Bereits drei Wochen früher (15. Juli) als in der ersten Liga beginnt die Spielzeit in der 2. Bundesliga. Im Anschluss an die WM rollt der Ball dort ab dem 27. Januar 2023 wieder.

Den kompletten Bundesliga-Spielplan finden Sie hier:

1. Spieltag (5. bis 8. August)

Eintracht Frankfurt – FC Bayern München

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Union Berlin – Hertha BSC

1. FC Köln – FC Schalke 04

Borussia Mönchengladbach – TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg – Werder Bremen

VfL Bochum – FSV Mainz 05

FC Augsburg – SC Freiburg

VfB Stuttgart – RB Leipzig

Rückrunde: 27. bis 30. Januar

2. Spieltag (12. bis 15.8.)

FC Bayern München – VfL Wolfsburg

Bayer Leverkusen – FC Augsburg

RB Leipzig – 1. FC Köln

SC Freiburg – Borussia Dortmund

FSV Mainz 05 – Union Berlin

TSG Hoffenheim – VfL Bochum

Hertha BSC – Eintracht Frankfurt

FC Schalke 04 – Borussia Mönchengladbach

Werder Bremen - VfB Stuttgart

Rückrunde: 3. bis 6. Februar

3. Spieltag (19. bis 22. August)

Borussia Dortmund – Werder Bremen

Bayer Leverkusen – TSG Hoffenheim

Union Berlin – RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach – Hertha BSC

Eintracht Frankfurt – 1. FC Köln

VfL Wolfsburg – FC Schalke 04

VfL Bochum – FC Bayern München

FC Augsburg – FSV Mainz 05

VfB Stuttgart – SC Freiburg

Rückrunde: 10. bis 13. Februar

4. Spieltag (26. bis 29. August)

FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach

RB Leipzig – VfL Wolfsburg

SC Freiburg – VfL Bochum

1. FC Köln – VfB Stuttgart

FSV Mainz 05 – Bayer Leverkusen

TSG Hoffenheim – FC Augsburg

Hertha BSC – Borussia Dortmund

FC Schalke 04 – Union Berlin

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

Rückrunde: 17. bis 20. Februar

5. Spieltag (2. bis 5. September)

Borussia Dortmund – TSG Hoffenheim

Bayer Leverkusen – SC Freiburg

Union Berlin – FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach – FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt – RB Leipzig

VfL Wolfsburg – 1. FC Köln

VfL Bochum – Werder Bremen

FC Augsburg – Hertha BSC

VfB Stuttgart – FC Schalke 04

Rückrunde: 24. bis 27. Februar

6. Spieltag (9. bis 12. September)

FC Bayern München – VfB Stuttgart

RB Leipzig – Borussia Dortmund

SC Freiburg – Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln – Union Berlin

TSG Hoffenheim – FSV Mainz 05

Eintracht Frankfurt – VfL Wolfsburg

Hertha BSC – Bayer Leverkusen

FC Schalke 04 – VfL Bochum

Werder Bremen – FC Augsburg

Rückrunde: 3. bis 6. März

7. Spieltag (16. bis 19. September)

FC Augsburg – FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach – RB Leipzig

Bayer Leverkusen – Werder Bremen

Union Berlin – VfL Wolfsburg

FSV Mainz 05 – Hertha BSC

VfL Bochum – 1. FC Köln

TSG Hoffenheim – SC Freiburg

VfB Stuttgart – Eintracht Frankfurt

Borussia Dortmund – FC Schalke 04

Rückrunde: 10. bis 13. März

8. Spieltag (30. September bis 3. Oktober)

FC Bayern München – Bayer Leverkusen

RB Leipzig – VfL Bochum

SC Freiburg – FSV Mainz 05

1. FC Köln – Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt – Union Berlin

VfL Wolfsburg – VfB Stuttgart

Hertha BSC – TSG Hoffenheim

FC Schalke 04 – FC Augsburg

Werder Bremen – Borussia Mönchengladbach

Rückrunde: 17. bis 20. März

9. Spieltag (7. bis 10. Oktober)

Borussia Dortmund – FC Bayern München

Bayer Leverkusen – FC Schalke 04

FSV Mainz 05 – RB Leipzig

TSG Hoffenheim – Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach – 1. FC Köln

VfL Bochum – Eintracht Frankfurt

FC Augsburg – VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart – Union Berlin

Hertha BSC – SC Freiburg

Rückrunde: 31. März bis 3. April

10. Spieltag (14. bis 17. Oktober)

FC Bayern München – SC Freiburg

RB Leipzig – Hertha BSC

Union Berlin – Borussia Dortmund

1. FC Köln – FC Augsburg

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen

VfL Wolfsburg – Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart – VfL Bochum

FC Schalke 04 – TSG Hoffenheim

Werder Bremen – FSV Mainz 05

Rückrunde: 8. bis 10. April

11. Spieltag (21. bis 24. Oktober)

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart

Bayer Leverkusen – VfL Wolfsburg

SC Freiburg – Werder Bremen

FSV Mainz 05 – 1. FC Köln

TSG Hoffenheim – FC Bayern München

Borussia Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

VfL Bochum – Union Berlin

FC Augsburg – RB Leipzig

Hertha BSC – FC Schalke 04

Rückrunde: 14. bis 17. April

12. Spieltag (28. bis 31. Oktober)

FC Bayern München – FSV Mainz 05

RB Leipzig – Bayer Leverkusen

Union Berlin – Borussia Mönchengladbach

1. FC Köln – TSG Hoffenheim

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

VfL Wolfsburg – VfL Bochum

VfB Stuttgart – FC Augsburg

FC Schalke 04 – SC Freiburg

Werder Bremen – Hertha BSC

Rückrunde: 21. bis 24. April

13. Spieltag (4. bis 7. November)

Borussia Dortmund – VfL Bochum

Bayer Leverkusen – Union Berlin

SC Freiburg – 1. FC Köln

FSV Mainz 05 – VfL Wolfsburg

TSG Hoffenheim – RB Leipzig

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart

FC Augsburg – Eintracht Frankfurt

Hertha BSC – FC Bayern München

Werder Bremen – FC Schalke 04

Rückrunde: 28. April bis 1. Mai

14. Spieltag (8. bis 10. November)

FC Bayern München – Werder Bremen

RB Leipzig – SC Freiburg

Union Berlin – FC Augsburg

1. FC Köln – Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund

VfL Bochum – Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart – Hertha BSC

FC Schalke 04 – FSV Mainz 05

Rückrunde: 5. bis 8. Mai

15. Spieltag (11. bis 14. November)

Bayer Leverkusen – VfB Stuttgart

SC Freiburg – Union Berlin

FSV Mainz 05 – Eintracht Frankfurt

TSG Hoffenheim – VfL Wolfsburg

Borussia Mönchengladbach – Borussia Dortmund

FC Augsburg – VfL Bochum

Hertha BSC – 1. FC Köln

FC Schalke 04 – FC Bayern München

Werder Bremen – RB Leipzig

Rückrunde: 12. bis 15. Mai

16. Spieltag (20. bis 23. Januar)

Borussia Dortmund – FC Augsburg

RB Leipzig – FC Bayern München

Union Berlin – TSG Hoffenheim

1. FC Köln – Werder Bremen

Borussia Mönchengladbach – Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt – FC Schalke 04

VfL Wolfsburg – SC Freiburg

VfL Bochum – Hertha BSC

VfB Stuttgart – FSV Mainz 05

Rückrunde: 19. bis 22. Mai

17. Spieltag (24. bis 26. Januar)

FC Bayern München – 1. FC Köln

Bayer Leverkusen – VfL Bochum

SC Freiburg – Eintracht Frankfurt

FSV Mainz 05 – Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim – VfB Stuttgart

FC Augsburg – Borussia Mönchengladbach

Hertha BSC – VfL Wolfsburg

FC Schalke 04 – RB Leipzig

Werder Bremen – Union Berlin

Rückrunde 27. Mai