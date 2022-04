HSV-Liveticker: Verfolgen Sie hier das Spiel gegen Erzgebirge Aue

Hamburg. Ende des Fluchs oder Ende aller Träume: Der HSV will nach Wochen der Erfolglosigkeit gegen den FC Erzgebirge Aue erstmals ein Zweitligaspiel gewinnen und sich so seine kleine Aufstiegschance wahren. Das Nachholspiel wird an diesem Dienstag um 18.30 Uhr im Volksparkstadion angepfiffen. Sky überträgt live. In unserem Liveticker können Sie das Geschehen verfolgen. Klicken Sie auf das Banner.

HSV braucht gegen Aue unbedingt einen Sieg

Die Partie war vor wenigen Wochen wegen zahlreicher Corona-Fälle beim HSV verschoben worden. Nach der 1:2-Heimniederlage am vergangenen Sonnabend gegen den SC Paderborn und fünf Spielen ohne Sieg helfen den Hamburgern gegen Aue nur drei Punkte weiter.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. Werder Bremen 28 / 52:37 / 52

2. Darmstadt 98 28 / 56:35 / 51

3. FC St. Pauli 28 / 53:38 / 51

4. FC Schalke 04 28 / 56:34 / 50

5. 1. FC Nürnberg 28 / 41:37 / 46

6. 1. FC Heidenheim 28 / 37:36 / 45

7. HSV 27 / 47:29 / 42

HSV-Trainer Tim Walter muss kurzfristig auf Faride Alidou verzichten. Der Linksaußen, der kommende Saison zu Eintracht Frankfurt in die Bundesliga wechselt, steht wegen einer Einblutung am Fuß nicht im Kader. Für ihn dürfte Giorgi Chakvetadze in die Startelf rücken.

Von den bisherigen sieben Zweitliga-Begegnungen beider Teams haben die Hamburger drei gewonnen, der Tabellenvorletzte Aue war einmal siegreich, drei Partien endeten remis. Erwartet werden im Volksparkstadion weniger als 25.000 Zuschauer. Obwohl der HSV keine Corona-Statuskontrollen mehr durchführt und die Ultras nach zwei Jahren zurückgekehrt waren, ist der Zuspruch zuletzt eingebrochen.

HSV-Spielweise beeindruckt Aue-Coach

Der FC Erzgebirge will die Hamburger Schwächephase ausnutzen. „Die sind zu knacken, wir haben Respekt, aber keine Angst. Wir werden alles geben, um die kleine Überraschung zu schaffen. Für den HSV ist es die allerletzte Chance, um oben noch mal ranzukommen“, sagte Aues Routinier Dimitrij Nazarov: „Wir wissen, wo die Schwächen sind, sie spielen sehr offensiv, das müssen wir ausnutzen.“

Aue-Coach Pavel Dotchev schwärmt von den Hamburgern: „Die beeindrucken mich schon mit ihrer Spielweise. Für mich eine Mannschaft, die den besten Fußball spielen lässt.“ Er will sein Team taktisch diesmal anders einstellen: „Es ist wie ein Pokalspiel für uns, wir spielen in einem tollen Stadion gegen den HSV. Wichtig ist, dass wir nicht nur reagieren, damit der HSV selber am Ball arbeiten muss. Dann haben sie mehr Probleme, als wenn sie selbst am Ball sind.“

Aue muss auf jeden Fall auf Prince Owusu verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Stürmer für seine Rote Karte zu einer Sperre von drei Pflichtspielen.