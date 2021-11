HSV findet Trainingslager im Winter – trotz Corona

Es geht in die Wunschregion des HSV. Fans, die im Trainingslager gerne dabei wären, blicken derweil in die Röhre.

Hamburg. Wegen der aktuellen Corona-Lage hat der HSV lange mit seiner Entscheidung gewartet. Nun aber haben die Hamburger ein Quartier für ein Trainingslager im Winter präsentiert. Wie der Club am heutigen Dienstag bekannt gab, geht es kurz nach dem Jahreswechsel vom 2. bis 8. Januar ins südspanische Sotogrande (Region Cadiz). Und das „unter strenger Einhaltung aller geltenden Corona-Regeln“, teilte der HSV mit.

Sportvorstand Jonas Boldt hatte bereits vor rund einem Monat gesagt, dass er die Zelte in Spanien aufschlagen wolle, weil dort die meisten Testspielgegner zur Verfügung stünden. „Wenn wir was machen, geht die Tendenz Richtung Spanien“, sagte Boldt damals. Nun ist es auch genauso gekommen. Testspieltermine und -gegner stehen allerdings noch nicht fest.

HSV-Trainingslager ohne Fans

Die Abreise aus Hamburg erfolgt am 2. Januar per Charterflug. Nach der Ankunft am Flughafen in Malaga steht noch ein rund anderthalbstündiger Bustransfer zum Hotel „SO/ Sotogrande“ auf dem Reiseplan. Wegen steigender Corona-Zahlen werde das Trainingslager nach Angaben des HSV voraussichtlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also der Fans, stattfinden.

Nach der Winterpause hat der HSV sein erstes Zweitligaspiel am 14. Januar (Freitag) bei Dynamo Dresden.