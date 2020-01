Die HSV-News am Montag, den 27. Januar 2020:

Doll glaubt an Beyer und Pohjanpalo

Ex-HSV-Trainer Thomas Doll ist überzeugt davon, dass sein frühere Arbeitgeber in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga schafft. "Am Ende der Saison werden sie auf einem der ersten beiden Plätze stehen“, sagte Doll der dpa.

"Dieter Hecking hat soviel Erfahrung, zudem haben auch die anderen Verantwortlichen wie Sportdirektor Jonas Boldt und Präsident Bernd Hoffmann dafür gesorgt, dass etwas mehr Ruhe herrscht. Das ist wichtig“, sagte Doll.

Ex-HSVer Thomas Doll war zuletzt im Oktober beim Abschiedsspiel für Rafael van der Vaart im Volksparkstadion.

Foto: Imago/Oliver Ruhnke

"Bielefeld und Stuttgart sind die beiden größten Konkurrenten. Ich glaube nicht, dass es für Aue und Heidenheim trotz bislang toller Leistungen am Ende für ganz oben reichen wird“, sagte Doll, der von 1990 bis 1991 und 1998 bis 2001 Spieler sowie von 2004 bis 2007 Trainer beim HSV war.

"Ein guter Start ist natürlich enorm wichtig“, sagte Doll mit Blick auf das Spiel gegen den 1. FC Nürnberg am Donnerstag (20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de).

Der 53-Jährige ist nach seinem Engagement bei Hannover 96 und einem kurzen Intermezzo bei APOEL Nikosia auf Zypern derzeit ohne Job, verfolgt das Geschehen aber weiter sehr genau.

"Ich denke, der HSV hat sich mit Jordan Beyer und Joel Pohjanpalo noch einmal gut verstärkt. Ich drücke ihm natürlich die Daumen“, sagte Doll, der seit mehreren Jahren in Budapest lebt.

Wehen-Geschäftsführer: HSV steigt auf

Auch die Liga-Konkurrenz rechnet fest mit einem HSV-Aufstieg. Exemplarisch äußerte sich Wehen-Wiesbadens Geschäftsführer Nico Schäfer.

"Der HSV hat dieses Jahr Ruhe, daher werden sie es schaffen", sagte der 51-Jährige in einem Kicker-Interview (Montagsausgabe). Bei Stuttgart hänge vieles vom Start ab, Bielefeld sei auf die starke Form des Sturmduos Klos und Voglsammer angewiesen.

Eberl: Beyer bei Hecking in guten Händen

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl hat noch einmal die Intention des Leihgeschäfts mit Jordan Beyer erläutert – und vor allem auch erklärt, weshalb dem HSV bei dem Defensiv-Talent keine Kaufoption eingeräumt wurde.

"Mittelfristig sehen wir Jordan als festen Bestandteil unserer Bundesligamannschaft", sagte Eberl dem Kicker. Dass Gladbach das Eigengewächs überhaupt für ein halbes Jahr nach Hamburg ziehen ließ, habe auch an Dieter Hecking gelegen.

Dieter Hecking dürfte seinen alten Bekannten Jordan Beyer (l.) gegen Nürnberg direkt in die Startelf beordern.

Foto: Witters

"Bei Dieter ist Jordan in absolut guten Händen", sagte Beyer über den HSV-Trainer, der Beyer während seiner Zeit bei der Borussia in der vergangenen Saison zum Bundesligaspieler machte.

Beim HSV solle U-21-Nationalspieler Beyer nun die für ihn so wichtige Spielpraxis erhalten, die in Mönchengladbach so nicht möglich gewesen wäre.

In Hamburg gilt Beyer nach den Ausfällen von Jan Gyamerah und Josha Vagnoman zum Jahresauftakt auf der Position des rechten Außenverteidigers als gesetzt.

HSV-Coach Hecking: „Wer das glaubt, ist auf dem Holzweg“

HSV-Profis trauern um Kobe Bryant

Der Tod der Basketball-Legende Kobe Bryant hat auch beim HSV Betroffenheit ausgelöst. "Mit Kobe Bryant ist einer der größten Sportler der Neuzeit viel zu früh und unerwartet von uns gegangen", schrieb der HSV auf einem offiziellen Twitter-Account.

Mit diesem Bild trauerte HSV-Profi Jairo um Kobe Bryant.

Foto: Instagram jairosamperio_

Aktuelle und ehemalige HSV-Profis brachten ebenfalls ihre Bestürzung zum Ausdruck. Viele luden in den sozialen Netzwerken Bilder des ehemaligen NBA-Stars hoch, darunter Jairo Samperio, die Leihspieler Berkay Özcan (Basaksehir) und Aaron Opoku (Hansa Rostock) oder die Ex-Spieler Maximilian Beister und Fiete Arp.

Letzterer postete bei Instagram lediglich Emoticons einer grünen Schlange sowie eines dunkelhäutigen Engels. Kobe Bryant war unter Fans auch als "Black Mamba" bekannt. Am Sonntag kam er im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben.

HSV e.V. startet ins neue Jahr

Nach dem Neujahrsempfang der HSV Fußball AG hat nun auch der Gesamtverein das Jahr 2020 offiziell begrüßt. Zur Veranstaltung am Sonntag erschien neben dem Amateurvorstand um e.V.-Präsident Marcell Jansen auch AG-Boss Bernd Hoffmann im Volksparkstadion.