Balotelli schlägt Mitspieler aus Frust über Auswechslung

Der Fußball-Ticker am Montag, den 30. August 2021:

Balotelli lässt Frust über Auswechslung an Mitspieler ab

Italiens Fußball-Enfant-terrible Mario Balotelli (31) sorgt auch nach seinem Wechsel in die Türkei für Schlagzeilen. Nach seiner Auswechslung gegen Konyaspor geriet der Stürmer von Adana Demirspor am Freitagabend in Wut und ließ den Frust an einem Mitspieler aus.

Wer sich fragt, wie es Mario Balotelli in der Türkei geht: pic.twitter.com/PrAVUsW4yt — Fatih Demireli (@demireliDE) August 27, 2021

Der italienische Angreifer musste den Platz bereits nach 56 Minuten beim Stand von 0:0 verlassen und konnte seinen Unmut anschließend nicht verbergen. Das Spiel ging 1:1 aus. Nach drei Spielen hat Balotelli noch kein Tor erzielt und wurde zweimal ausgewechselt.

Wegen des schlechten Starts in die neue Saison wurde Adanas Coach Samet Aybaba von Clubpräsident Murat Sancak gefeuert, der Klub belegt zurzeit nur den 15. Tabellenrang. Als Nachfolger ist laut „Gazzetta dello Sport“ der Italiener Vincenzo Montella im Gespräch. Der 47-Jährige hatte zwischen 2018 und 2019 die AC Florenz trainiert.

Stuttgart holt Ex-St.-Pauli-Profi Marmoush

Bundesligist VfB Stuttgart hat kurz vor dem Transferschluss am Dienstag Omar Marmoush vom Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 22 Jahre alte Offensivspieler wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zu den Schwaben.

In der vergangenen Rückrunde war der Ägypter an den FC St. Pauli ausgeliehen und hatte den Hamburgern mit starken Leistungen zum Klassenerhalt verholfen. Für die Wolfsburger Profimannschaft bestritt er bislang acht Spiele in der Bundesliga, zwei im DFB-Pokal und zwei in der Qualifikation zur Europa League.

Wolfsburg leiht Herthas Lukebakio aus

Der VfL Wolfsburg hat Angreifer Dodi Lukebakio von Hertha BSC verpflichtet. Der 23-Jährige wechselt auf Leihbasis für ein Jahr zu den Niedersachsen, wie der VfL am Montag mitteilte. Lukebakio war im Sommer 2019 zu den Berlinern gekommen. In 62 Spielen in der Bundesliga für Hertha BSC erzielte er 13 Tore. Seine beste Saison hatte Lukebakio 2018/19, als er für Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga zehnmal traf.

Beim Spiel des VfL Wolfsburg gegen RB Leipzig kam es auf der Tribüne zu einem medizinischen Notfall. Ein Zuschauer musste offenbar reanimiert werden.

Foto: Swen Pförtner / dpa

„Der VfL Wolfsburg ist ein großes Team in Deutschland und hat mich in der vergangenen Saison und auch zuletzt im Spiel bei Hertha mit seinem Teamgeist beeindruckt“, sagte der Belgier laut Vereinsmitteilung der Wolfsburger. „Ich glaube, dass ich sehr gut in die Mannschaft passe und hier meine Fähigkeiten optimal einbringen kann.“

Medizinischer Notfall – Wolfsburg verzichtet auf Siegesfeier

Weil ein Zuschauer ins Krankenhaus gebracht und dort versorgt werden musste, verzichteten die Wolfsburger Spieler darauf, ausgelassen mit den Fans zu feiern. „Wir haben direkt nach dem Spiel erfahren, dass es einen medizinischen Notfall in der Nordkurve gab. Aus Respekt wollten wir keine große Feier auf dem Platz veranstalten“, sagte Torwart und Kapitän Koen Casteels. „Wir hoffen jetzt, dass es dem Fan bald wieder besser geht.“ Mittelfeldspieler Maximilian Arnold sagte: „In solchen Momenten gehört es sich nicht zu feiern.“

Stürmer Wout Weghorst hatte den Notfall im Interview des Streamingdienstes DAZN öffentlich gemacht. Er sprach davon, dass die Person wohl habe reanimiert werden müssen. Man wolle nicht richtig feiern, wenn es um die Gesundheit eines Menschen gehe, sagte der Niederländer.

Untätig gegen sexuelle Belästigung? Islands Boss gibt auf

Der Präsident des isländischen Fußballverbands KSI, Gudni Bergsson, hat seinen Rücktritt angekündigt. Das teilte der Verband am Sonntagabend per Twitter mit. Weitere Details sollten folgen, hieß es.

Hintergrund ist laut dem isländischen Rundfunksender RUV die Kritik am Verband, trotz der Vorwürfe wegen sexueller Belästigung von ehemaligen und aktuellen Nationalspielern untätig geblieben zu sein. Bergsson ist seit 2017 Präsident.

Streit um Nationalspieler landet vor Cas

Der Streit um die Abstellung von Fußballspielern für die südamerikanische WM-Qualifikation geht weiter. Nachdem der Internationale Sportgerichtshof Cas am Sonntag einen Dringlichkeitsantrag der spanischen LaLiga gegen Maßnahmen des Weltverbandes FIFA abgelehnt hat, wird in Kürze ein Berufungsverfahren mit der Einsetzung eines Cas-Schiedsgerichts fortgesetzt. Das teilte eine Cas-Sprecherin am Montag mit.

Die spanische Liga hatte in ihrem Antrag den Cas aufgefordert, den Vollzug zur Änderung des FIFA-Kalenders für internationale Spiele auszusetzen. Die FIFA hatte den Abstellungszeitraum nur für Südamerika um zwei auf elf Tage verlängert. Der Weltverband verstoße damit gegen die eigenen Statuten und Reglements, hatten die Spanier argumentiert. Man werde die FIFA zudem wegen Verletzung der Wettbewerbsregeln vor den ordentlichen Gerichten in der Schweiz verklagen.

Die FIFA hatte am Sonntag mitgeteilt, dass sie nach dem Cas-Entscheid die Freistellung der Nationalspieler für die kommenden WM-Qualifikationsspiele in Südamerika erwarte. Die Clubs der englischen Premier League hatten ebenfalls mitgeteilt, sie würden keine Spieler für WM-Qualifikationsspiele in jene Länder abstellen, die wegen der Corona-Pandemie auf der sogenannten Roten Liste der britischen Regierung stehen.

Messi feiert unauffällige PSG-Premiere

Eine innige Umarmung mit Neymar, dann lief Lionel Messi erstmals in seiner Profi-Karriere für einen anderen Verein als den FC Barcelona auf den Fußball-Platz. Der 34 Jahre alte Superstar feierte am Sonntagabend sein Debüt im Dress von Paris Saint-Germain. Nach 65 Minuten auf der Ersatzbank wurde der sechsmalige Weltfußballer beim 2:0 (1:0)-Sieg von PSG bei Stade Reims für seinen Freund Neymar eingewechselt und von den Fans mit Applaus begrüßt.

Matchwinner Kylina Mbappé bestritt in Reims womöglich sein letztes Spiel für Paris Saint-Germain, Lionel Messi sein erstes.

Foto: Franck Fife / AFP

Bei seinem Einstand mit der Rückennummer 30 konnte der Ausnahmespieler noch keine entscheidenden Akzente setzen. Garant für den Erfolg des nach vier Spieltagen verlustpunktfreien Spitzenreiters der französischen Meisterschaft war der abwanderungswillige Star-Stürmer Kylian Mbappé, der in der 16. und in der 63. Minute traf. Der 22-Jährige, der mit Real Madrid in Verbindung gebracht wird, stand wie der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer auf dem Platz. Julian Draxler wurde in der 81. Minute für Ángel di María eingewechselt.

Manchester United stellt auch ohne Ronaldo Rekord auf

Ohne Rückkehrer Cristiano Ronaldo hat Manchester United den zweiten Saisonsieg gefeiert. Die Mannschaft von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer setzte sich bei den Wolverhampton Wanderers mit 1:0 (0:0) durch. Mason Greenwood sorgte in der Schlussphase für den Sieg (80.) der Red Devils, die erst am Freitag den Wechsel von Ronaldo bekannt gegeben hatten.

ManUnited, mit dem ehemaligen BVB-Spieler Jadon Sancho und dem französischen Weltmeister Raphael Varane in der Startelf, schob sich durch den Sieg auf den dritten Tabellenplatz vor (sieben Punkte).

Es war bereits das 28. Auswärtsspiel ohne Niederlage für die Red Devils – das ist ein Rekord in der englischen Fußballgeschichte. Dabei tat sich das Team von Trainer Ole Gunnar Solskjaer in Wolverhampton lange schwer. United-Torwart David de Gea bewahrte sein Team mit starken Paraden nach etwas über einer Stunde sogar vor einem Rückstand.

Barcelona müht sich bei ter Stegens Comeback zum Sieg

Bei seinem Comeback nach dreieinhalbmonatiger Verletzungspause hat Fußball-Nationaltorwart Marc-André ter Stegen mit dem FC Barcelona einen mühsamen Sieg erreicht. Beim 2:1 (2:1) gegen den FC Getafe tat sich der Champions-League-Gegner von Bayern München schwer, ohne den zu Paris Saint-Germain gewechselten Superstar Lionel Messi sucht Barça noch nach seiner Offensivpower.

Mit sieben Punkten nach drei Spielen liegt der spanische Pokalsieger in La Liga aber auf Kurs. Ter Stegen hatte sich im Mai einer Patellasehnen-Operation im rechten Knie unterziehen müssen und deshalb die EM-Endrunde im Sommer verpasst.

Nationaltorwart Marc-André ter Stegen feierte beim FC Barcelona einen erfolgreichen Saisoneinstand.

Foto: David Ramos / Getty Images

Schon nach knapp zwei Minuten durfte der 29-Jährige jubeln: Sergi Roberto brachte die Katalanen in Führung. Sandro (19.) überwand den Ex-Gladbacher zum überraschenden Ausgleich, Neuzugang Memphis Depay (30.) traf noch vor der Pause zum 2:1.

Rekordmeister Real Madrid hatte sich am Samstagabend ein 1:0 (0:0) bei Betis Sevilla erkämpft. Daniel Carvajal traf nach schöner Vorarbeit von Karim Benzema in der 61. Minute. Die Königlichen haben ebenfalls sieben Zähler auf dem Konto.