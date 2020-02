Die HSV-News am Mittwoch, den 5. Februar 2020:

Beim 3:1-Sieg des HSV am Montag beim VfL Bochum musste Jeremy Dudziak nach 71 Minuten ausgewechselt werden. Zu spät, wie Trainer Dieter Hecking im Nachhinein glaubt. Denn sein Mittelfeldmann litt bereits während des Spiels unter einer leichten Zerrung.

"Er hätte deswegen früher rausgehen sollen, hat aber nichts gesagt. Darüber bin ich etwas verärgert. Ich werde das mit ihm besprechen", sagte Hecking. Der Trainer befürchtet, dass sich die Verletzung so verschlimmert haben könnte.

Anders als beim 4:1-Heimsieg gegen Nürnberg am vergangen Donnerstag war Dudziak in Bochum nicht weiter aufgefallen. Die Einzelkritik zu dem Spiel können Sie hier nachlesen.

Bilder des HSV-Siegs in Bochum:

Rick van Drongelen (o.) und seinen HSV-Kollegen feiern Sonny Kittel (irgendwo in der Jubeltraube), der mit seinem elften Saisontor alles klar gemacht hat. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Kaum drin, schon drin: Der eben eingewechselte HSV-Stürmer Joel Pohjanpalo (M.) lässt sich für seinen Führungstreffer feiern. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Hamburgs Timo Letschert (r.) spitzelt Bochums Silvère Ganvoula den Ball vom Fuß. Foto: Guido Kirchner / dpa

Handball? Kofball! Adrian Fein vom HSV (r.) im Zweikampf mit Bochums Tom Weilandt. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Simon Zoller (l., gegen HSV-Verteidiger Rick van Drongelen) brachte den VfL in Führung. Foto: imago images/Team 2



HSV-Verteidiger Rick van Drongelen beschattet Bochums Silvère Ganvoula. Foto: TimGroothuis / WITTERS

HSV-Verteidiger Timo Letschert (r.) kann klären, Bochums Anthony Losilla nur zuschauen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Bochums Silvère Ganvoula (l.) macht gegen Hamburgs Jeremy Dudziak das Bein lang. Foto: TimGroothuis / WITTERS

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer (r.) wollte sich an früherer Wirkungsstätte besonders in Szene setzen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Bochums Danilo Soares (u.) klärt gegen HSV-Angreifer Bakery Jatta zur Ecke. Foto: imago images/Noah Wedel



Adrian Fein (r.) vom HSV lässt gegen Bochums Silvère Ganvoula das Bein stehen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Ex-Hamburger gegen Ex-Bochumer: HSV-Stürmer Lukas Hinterseer (r.) im Zweikampf mit Robert Tesche. Foto: Guido Kirchner / dpa

Tim Leibold vom HSV freut sich über sein Ausgleichstor in Bochum. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Bochums Silvère Ganvoula (l.) stoppt Jeremy Dudziaks Dribbling. Foto: TimGroothuis / WITTERS

HSV-Linksverteidiger Tim Leibhold (l.) wird von Bochums Tom Weilandt verfolgt. Foto: Mauelshagen / imago images/Nordphoto



Bochums Torhüter Patrick Drewes macht sich lang, aber Adrian Feins Schuss klatscht an den Pfosten. Foto: imago images/Noah Wedel

Adrian Fein (l., gegen Bochums Silvère Ganvoula) hatte bei einem Pfostenschuss Pech. Foto: Wunderl / imago images/Beautiful Sports

Bochums Vitaly Janelt (l.) kommt gegen HSV-Neuverpflichtung Louis Schaub zu spät. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Tom Weilandt (l.) vom VfL Bochum im Laufduell mit HSV-Rechtsverteidiger Jordan Beyer. Foto: Tim Rehbein / imago images/RHR-Foto

Das riecht nach Geldstrafe: HSV-Fans zünden vor dem Spiel bengalische Feuer. Foto: Wunderl / imago images/Beautiful Sports



Trainer Dieter Hecking vertraute derselben Anfangself wie beim Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Für den neuen HSV-Stürmer Joel Pohjanpalo hieß das: Er musste zunächst einmal auf der Bank Platz nehmen. Foto: TimGroothuis / WITTERS

Martin Harnik stand erstmals nach seinem Muskelfaserriss wieder im HSV-Kader. Foto: imago images/Noah Wedel

Bochums Trainer Thomas Reis soll den Traditionsclub vor dem Absturz in die Drittklassigkeit bewahren. Foto: Christof Koepsel / Bongarts/Getty Images

Der HSV-Vorstand gab sich in Bochum die Ehre: Clubchef Bernd Hoffmann war ebenso vor Ort … Foto: TimGroothuis / WITTERS



… wie Sportvorstand Jonas Boldt. Foto: TimGroothuis / WITTERS



Ob Dudziak am Sonnabend (13 Uhr, Volksparkstadion/Sky und Onefootball) gegen den Karlsruher SC eingesetzt werden kann, ist noch unklar.

Trotz Blitzstarts beim HSV: Pohjanpalo bleibt Joker

Dieter Hecking ist froh über den großen Konkurrenzkampf in dem in der Winterpause noch einmal verstärkten Kader des HSV. „Wir haben ein großes Ziel vor Augen und große Ziele erreicht man nur, wenn man als Gruppe funktioniert und geschlossen als Mannschaft auftritt. Auf die Befindlichkeiten einzelner Spieler, die bei dem einen oder anderen mehr oder weniger ausgeprägt sind, kann ich keine Rücksicht nehmen, und das wissen meine Spieler auch“, sagte der 55 Jahre alte Coach auf hsv.de.

Der breite Kader war beim 3:1-Sieg in Bochum das große HSV-Plus. „Es war gut zu sehen, dass die Einwechselspieler sofort da sind“, betonte Hecking. Der von ihm ins Spiel gebrachte Gideon Jung habe „sofort eine gute körperliche Präsenz“ gezeigt und die Defensive verstärkt, Joel Pohjanpalo kam im Angriff für Lukas Hinterseer und erzielte nur knapp drei Minuten nach seiner Hereinnahme des wichtige 2:1. „Ich hin froh, dass Joel diese Rolle so angenommen hat“, sagte der HSV-Coach.

Einen Wechsel im Sturm soll es beim Tabellenzweiten dennoch vorerst nicht geben. „Lukas Hinterseer hat für uns in den letzten vier Meisterschaftsspielen drei Tore gemacht. Das ist erst mal eine Quote, die als Mittelstürmer nicht so schlecht ist“, sagte Hecking, der als Profi selbst Stürmer war. „Im Moment sehe ich noch nicht den Grund, da etwas für das nächste Spiel zu ändern“, erklärte der Coach mit Blick auf das Heimspiel am Sonnabend gegen den Karlsruher SC. Den Finnen Pohjanpalo und den wieder fitten Österreicher Martin Harnik hält er somit wohl auf der Bank als Joker in der Hinterhand.

Holtby erklärt seine Kurzschlussreaktion beim HSV

Die letzten Spiele seiner HSV-Zeit erlebte Lewis Holtby nur noch auf der Tribüne. Der damalige Trainer Hannes Wolf hatte den Ex-Nationalspieler im April vergangenen Jahres suspendiert, nachdem der sich zu schade gewesen war, als Ersatzmann mit zum Auswärtsspiel bei Union Berlin zu fahren.

Neun Monate später ist Holtby sein Verhalten peinlich. "Das war ein riesiger Fehler, den ich, wenn ich könnte, auch gerne rückgängig machen würde", sagte er der Zeitschrift "Sport-Bild". Er habe sich "aus tiefem Frust zu einer Kurzschlussreaktion hinreißen lassen, die ich unmittelbar nach einer kalten Dusche korrigieren wollte". Leider sei ihm diese Möglichkeit nicht gewährt worden.

Holtby (29) spielt inzwischen beim englischen Zweitligisten Blackburn Rovers. Dem HSV, für den er fünf Jahre lang aktiv war, wünsche er den Aufstieg. "In den fünf Jahren beim HSV steckte mein gesamtes Herzblut in dem Verein", sagte der einstige Publikumsliebling. "Sowohl körperlich als auch seelisch hat mich das viel Kraft gekostet." Deswegen habe er danach eine Pause gebraucht und sich erst im September für den Wechsel zurück in seine zweite Heimat England entschieden.

Bayern streicht Ex-HSV-Talent Arp aus Champions-League-Kader

Rekordmeister FC Bayern München verzichtet in der K.-o.-Runde der Champions League auf Sommer-Neuzugang Fiete Arp. Der frühere HSV-Stürmer steht nicht auf Kaderliste des Bundesliga-Tabellenführers für die zweite Saisonhälfte, die durch die Europäische Fußball-Union am Dienstag bestätigt wurde. Der im Winter von Real Madrid ausgeliehene Álvaro Odriozola (24) wurde hingegen für die Königsklasse gemeldet.

Arp (20) hätte in der Gruppenphase noch spielen dürfen. Auch aufgrund von Verletzungen stand er aber für die Profimannschaft bislang noch keine Minute auf dem Rasen. Die Bayern spielen im Achtelfinale am 25. Februar in London sowie im Rückspiel am 18. März (jeweils 21 Uhr) in München gegen den FC Chelsea.

KSC-Chef Wellenreuther reicht die Pyro-Show des HSV nicht

Am Sonnabend will der HSV vor dem Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC erstmals in Eigenregie Pyrotechnik abbrennen. Nach den Hamburger Behörden hat auch der Deutsche Fußball-Bund die Erlaubnis dazu erteilt. Zehn Rauchtöpfe sollen vor der Nordtribüne gezündet werden, neben jedem stehen ein Ordner und ein Löscheimer bereit.

Für Ingo Wellenreuther, den Präsidenten des KSC, kann das nur der Anfang sein. "Ich war in Utrecht, da wurden vier Leiterwagen mit Feuerwerksbatterien fünf Minuten vor dem Anpfiff ins Stadion gezogen und jeweils zwei rechts und links auf die Strafraumlinie gestellt. Dann wurde ein riesiges Feuerwerk wie an Silvester gezündet", sagte Wellenreuther der Zeitschrift "Sport-Bild".

Das Spiel sei dann ganz ohne Zwischenfälle abgelaufen. Wellenreuther, dessen Sohn Timon beim niederländischen Erstligaclub Tilburg im Tor steht, hält diese Variante für "diskutabel" und kann sich vorstellen, auch im heimischen Wildparkstadion Pyrotechnik zu testen. In der niederländischen Liga sind kontrollierte Pyro-Shows nicht unüblich, wie dieses Video zeigt.

Pyro-Show in Groningen

Wie der HSV musste auch Karlsruhe in der Vergangenheit hohe Strafen für das Fehlverhalten seiner Fans bezahlen, allein 100.000 Euro waren es nach dem baden-württembergischen Derby 2017 beim VfB Stuttgart.

