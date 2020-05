14 von 39 Corona-Tests bei Fußball-Proficlub uneindeutig

Die Corona-Krise hat auch massive Auswirkungen auf die Welt des Sports.

Die Entwicklungen am 8. Mai 2020 im Überblick:

14 von 39 Corona-Tests bei Proficlub uneindeutig

Beim Fußball-Drittligisten Hallescher FC mussten gleich 14 von 39 Personen ihren Corona-Test wegen eines uneindeutigen Ergebnisses wiederholen. Einen entsprechenden Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung" bestätigte der Clubsprecher auf Anfrage. Die Ergebnisse der zweiten Testung werden für den heutigen Freitag erwartet.

Spanische Liga soll am 20. Juni starten

Die Primera Division will offensichtlich am 20. Juni wieder den Spielbetrieb aufnehmen. Das verriet Javier Aguirre, mexikanischer Trainer von CD Leganes. Die Liga lehnte eine Bestätigung ab. „Wir haben ein Startdatum: Am 20. Juni geht es wieder los, am 26. Juli sollen wir fertig sein. Das wurde mir offiziell mitgeteilt“, sagte Aguirre bei "Marca Claro".

Ex-HSV-Star Son beendet Militärausbildung

Der frühere HSV-Star Heung-Min Son hat seine dreiwöchige militärische Grundausbildung beendet. Für seine Schießfertigkeiten und Gewandtheit in anderen Bereichen sei er bei der Abschlusszeremonie in einem Ausbildungslager der Marineinfanteristen auf der südlichen Insel Jeju ausgezeichnet worden, berichtete die nationale Nachrichtenagentur Yonhap.

Ex-HSV-Star Heung-Min Son (2. v. r.) nutzt die Coronapause für den Militärdienst. Hier trifft er am Marinestützpunkt in Seogwipo ein.

Foto: YNA / dpa

Son sei unter den fünf besten der 157 Teilnehmer der Ausbildung gelandet. Der 27 Jahre alte Stürmer von Tottenham Hotspur nutzte die wegen der Corona-Pandemie erzwungene Pause in der englischen Premier League, um die Ausbildung zu machen. Weil er mit seinem Land bei den Asienspielen 2018 die Goldmedaille gewann, wurde Son vom regulären Militärdienst freigestellt.

Premier League: Spieler entscheiden mit

Die Premier League will vor einen angestrebten Neustart auch die Fußballprofis zu Wort kommen lassen. Einem Bericht des „Guardian“ zufolge sollen am kommenden Montag wahrscheinlich Spieler-Vertreter von allen 20 Clubs der höchsten Spielklasse auf der Insel in einer Video-Konferenz mögliche Bedenken äußern können. Vorher wollen sich die Anteilseigner der Premier League zusammenschalten.

Sergio Agüero, argentinischer Torjäger des Tabellenzweiten Manchester City, hatte jüngst Bedenken gegen einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs geäußert. Dem Sender El Chiringuito TV hatte er gesagt, dass die Mehrheit der Spieler Angst habe.

Britische Medien spekulieren, dass die Premier League ab Mitte Juni fortgesetzt werden könnte. Laut „The Times“ soll die Regierung die Pläne für einen Saison-Restart am 12. Juni unterstützen. Am Sonntag will Premierminister Boris Johnson Pläne für die Lockerung der Maßnahmen gegen das Coronavirus in Großbritannien vorstellen.

Klostermann verlängert bei Leipzig

Lukas Klostermann (M.) soll auch beim FC Bayern auf dem Wunschzettel gestanden haben.

Foto: dpa

Nationalspieler Lukas Klostermann hat seinen Vertrag bei RB Leipzig vorfristig bis 2024 verlängert. „Ich bin seit sechs Jahren in Leipzig, habe hier persönlich und sportlich eine tolle Entwicklung gemacht und blicke bislang mit dem Club auf einen sehr erfolgreichen Weg zurück, der in Zukunft mit Sicherheit noch Potenzial für weitere Erfolge hat und von dem ich Teil sein möchte“, wird der 23-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Niederlande: 35 Millionen Gehaltskürzungen

Die Sozialpartner des niederländischen Profifußballs haben sich auf ein Rettungspaket mit Gehaltskürzungen für Spieler und Trainer der beiden höchsten Ligen in Höhe von 35 Millionen Euro jährlich geeinigt. „Das ist eine historische Vereinbarung“, erklärten die Arbeitgeberorganisation FBO, die Spielergewerkschaften VVCS und ProProf, die Vertretung der Fußballtrainer CBV, der niederländische Verband KNVB sowie die Gesellschaften der Ehrendivision und der Ersten Division.

Die niederländischen Profi-Clubs schätzen den finanziellen Schaden der wegen der Corona-Krise vorzeitig beendeten Saison auf 300 Millionen Euro. Für die Kürzung wird eine progressive Staffelung angewendet, bis zu maximal 20 Prozent für die höchsten Gehaltsstufen. ProProf-Direktor Ko Andriessen meinte: „Hoffentlich ist diese solidarische Vereinbarung auch ein Vorbote für die weiteren Überlegungen mit dem KNVB und den Clubs für die Gründung eines Rettungsfonds.“

Corona-Tests negativ: Aue startet ins Training

Entwarnung bei HSV-Ligarivale Erzgebirge Aue: Alle Ergebnisse des dritten Tests auf das Coronavirus waren negativ. Nun beginnt das Team mit dem Mannschaftstraining, „um optimal für das Heimspiel gegen den SV Sandhausen am 16. Mai vorbereitet zu sein“, wie der Verein mitteilte. In der zweiten Testreihe war eine Person aus dem Funktionsteam positiv auf Corona getestet worden. Der gesamte Spielerkader samt Trainer- und Funktionsteam begab sich daraufhin freiwillig in Quarantäne.

Zwei Testreihen für Bundesliga-Schiedsrichter

Wie die Fußballprofis vor dem ersten Mannschaftstraining werden auch die Schiedsrichter vor der Wiederaufnahme der Bundesliga-Spiele zweimal auf das Coronavirus getestet. Dies teilte der DFB nach einer Schalte mit seinen Spitzenschiedsrichtern mit. Außer Kraft setzt der DFB vorerst seine Regel, wonach Referees nicht Spiele in ihren Landesverbänden pfeifen dürfen – damit ihnen lange Anreisen erspart bleiben. Nicht leiten dürfen sie aber weiterhin Spiele in ihrem Wohnort.

„Es ist auch für die Schiedsrichter eine ganz außergewöhnliche Situation, die nur bewältigt werden kann, wenn alle mit den Vorgaben diszipliniert umgehen und vorbildlich handeln. Das wird, was die Ansetzungen angeht, auch viel Flexibilität und viel Geduld abverlangen“, sagte DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz Michael Fröhlich.

Deutschlands wohl bester Schiedsrichter Deniz Aytekin und seine Kollegen werden nun ebenfalls auf das Coronavirus getestet.

Foto: imago / Camera 4

Dem zweiten Test können sich die Unparteiischen und ihre Assistenten am Vortag ihrer ersten Partie in der 1. oder 2. Liga unterziehen. Im weiteren Saisonverlauf werden die Spielleiter jeweils am Vortag einer Partie getestet.

Der Schiedsrichter-Beobachter sitzt bei den Geisterspielen nicht mehr auf der Tribüne wie sonst üblich, sondern beschränkt sich auf TV-Eindrücke und Coaching. Im Kölner Videokeller wird das Personal nach DFB-Angaben reduziert.