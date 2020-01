Die HSV-News am Donnerstag, den 2. Januar 2020:

Kühne: "Das quält mich als Fan und Anteilseigner"

HSV-Investor Klaus-Michael Kühne hat sich im Interview mit dem Hamburger Abendblatt unzufrieden über den Saisonverlauf geäußert. Gleichwohl sagte Kühne, er könne sich ein weiteres Engagement beim Club vorstellen. "Es fing gut gut an, aber nun sehen wir wieder den alten Schlendrian", so Kühne. "In der letzten Saison begann die Krise erst in der Rückrunde, nun geht es schon früher los." Die Mannschaft wirke auf ihn nicht mehr so homogen und motiviert. Kühne sagte im Abendblatt: "Das quält mich doch sehr, als Fan und als Anteilseigner."

60 Millionen Euro investiert

Klaus-Michael Kühne mit Gattin Christine im Volksparkstadion.

Klaus-Michael Kühne sagte außerdem, er könne sich eine Verlängerung seines Engagements als Sponsor für die Namensrechte am Volksparkstadion vorstellen. "Das würde ich machen, wenn es etwas bringt. Aber der Verein muss neue Investoren finden und auch die Fans anders beteiligen, etwa über Mitgliederaktien." Das geht Kühne "zu langsam", denn der HSV brauche "schnell weitere finanzielle Mittel, um die ersten beiden Jahre zu überstehen" bei einem Aufstieg in die Bundesliga. Der HSV war nach eigenen Angaben Kühnes größtes Fehlinvestment: "Ein Flop." Erstmals sagte der Unternehmer auch, dass er 60 Millionen Euro in die Beteiligung am HSV investiert habe, nicht 100 Millionen Euro.

Dieter Hecking äußert sich verklausuliert

Was macht Trainer Dieter Hecking, wenn der HSV (Platz zwei) den Aufstieg in die Bundesliga verpasst? Er könne sich vorstellen zu bleiben, sagte Hecking der "Bild"-Zeitung. „Wenn es gewünscht wird, würde ich es nicht ausschließen. Er habe aber den Ehrgeiz, nicht zu lange in der 2. Liga zu bleiben.

Trainingslager in Lagos

HSV-Trainer Dieter Hecking (l., mit Co-Trainer Dirk Bremser)

Vom 12. bis zum 18. Januar ist die Mannschaft im Trainingslager im portugiesischen Lagos. Beim ersten Spiel nach der Winterpause ist am Donnerstag (30. Januar, 20.30 Uhr) Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg im Volksparkstadion zu Gast.

Testspiel gegen Schalke: Hier gibt's Tickets

Für das Testspiel gegen die Überraschungsmannschaft der Bundesliga, den FC Schalke 04, sind die Tickets hier zu bekommen. Das Spiel findet statt am 10. Januar ab 18 Uhr im Volksparkstadion.