Die HSV-News am Mittwoch, den 8. Januar 2020:

Ex-HSV-Profi Dennis Aogo geht für Reha nach München

HSV will Trainer Dieter Hecking auch bei Nichtaufstieg halten

HSV löst Vertrag mit Ex-U-21-Coach Steffen Weiß auf

Bänderriss: HSV-Torwart Julian Pollersbeck fällt länger aus

Der frühere HSV-Profi und Nationalspieler Dennis Aogo (32) vom Zweitligisten Hannover 96 lässt sich wegen anhaltender Probleme an der Achillessehne nun für unbestimmte Zeit in München behandeln. Bei einem Spezialisten werde der Sommerzugang einen auf ihn zugeschnittenen Rehaplan erhalten und täglich individuelle Trainingseinheiten absolvieren, teilten die Niedersachsen mit.

„Ich habe immer gesagt, dass ich der Mannschaft nur dann auf dem Platz helfen kann, wenn ich wirklich fit bin und meine beste Leistung abrufen kann. Das geht nur dann, wenn ich bei 100 Prozent bin – und nicht bei 80“, sagte Aogo, der seit zwei Monaten von den Problemen gebremst wird. Nach seiner Rückkehr ins Training am Montag stellten sich erneut Schmerzen ein. Aogo absolvierte für Hannover bisher erst vier Spiele.

Der HSV will nach Informationen der Zeitschrift „Sport-Bild“ auch im Fall des Nichtaufstiegs mit Trainer Dieter Hecking weiter zusammenarbeiten. In der vergangenen Woche hatte der 55-Jährige bereits sein grundsätzliches Interesse geäußert, in Hamburg zu bleiben. Laut „Sport-Bild“ hatte Hecking schon vor seinen Aussagen vom Vorstand und dem Aufsichtsrat die Zusage bekommen. Bedingung sei, dass die Mannschaft nicht wie in der Rückrunde der vergangenen Zweitligasaison deutlich abfallen darf.

Hecking ist seit dem vergangenen Sommer Trainer des Traditionsvereins. Sein Vertrag verlängert sich am Saisonende nur dann, wenn der HSV aufsteigt. Ein weiteres Jahr würde folgen, wenn danach unter dem Trainer-Routinier der Bundesliga-Verbleib gesichert werden würde.

Der HSV hat sich mit seinem früheren U-21-Trainer Steffen Weiß auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Weiß (31) war seit 2016 für den HSV tätig gewesen und hatte die zweite Mannschaft im März 2018 von Christian Titz übernommen, als der zu den Profis gewechselt war. Trotz einer Bilanz von 21 Siegen, 13 Unentschieden und 14 Niederlagen wurde er im vergangenen Sommer durch Hannes Drews ersetzt.

"Der neue, alte Kampf um das HSV-Tor": So titelt das Abendblatt in seiner heutigen Ausgabe. Tatsächlich schien es zuletzt so, als könnte sich Julian Pollersbeck vom Abstellgleis in den Profikader zurückkämpfen und Daniel Heuer Fernandes dessen Status als Nummer eins des Zweitligaclubs streitig machen. Der frühere U-21-Europameister hatte sich einen Privatcoach genommen und auch sonst einiges dafür getan, um sich nicht mehr länger nachsagen lagen zu müssen, er arbeite nicht professionell.

Doch der Kampf ums HSV-Tor ist vorerst vertagt. Pollersbeck (25) hat am Dienstag beim Training einen Bänderriss im linken Sprunggelenk erlitten und fällt voraussichtlich vier bis sechs Wochen aus. Das gab der HSV am Mittwoch bekannt.

Pollersbeck verpasst nicht nur das Trainingslager in Portugal, sondern auch den Auftakt in die zweite Saisonhälfte am 30. Januar (20.30 Uhr) gegen Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg. Tom Mickel dürfte somit als Nummer zwei hinter Heuer Fernandes gesetzt bleiben.