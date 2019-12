Hamburg. Intern ist sich der HSV nicht sicher, ob im Winter ein neuer Stürmer verpflichtet werden sollte. Die Club-Verantwortlichen haben Zweifel, ob ein neuer Angreifer negative Auswirkungen auf die aktuell positive Stimmung im Kader haben könnte. Steven Skrzybski, einer von vielen Kandidaten, mit dem sich der HSV beschäftigt hat, will nun aber nicht länger warten, bis die Hanseaten eine Entscheidung in dieser Grundsatzfrage gefällt haben.

Skrzybski: Lieber Düsseldorf als der HSV

Schalkes Dauer-Reservist soll laut „fussballtransfers.com“ Fortuna Düsseldorf seine Zusage für ein Leihgeschäft bis Saisonende gegeben haben. Nun müssen sich beide Bundesligisten nur noch über die Vertragsformalitäten einigen.

Allen weiteren Interessenten, zu denen neben dem HSV auch Skrzybskis Ex-Club Union Berlin sowie Zweitliga-Tabellenführer Arminia Bielefeld zählten, soll der Angreifer einen Korb erteilt haben.

Der 27-Jährige, der bei Schalke 04 noch einen Vertrag bis 2021 besitzt, spielt in den Plänen von Trainer David Wagner keine Rolle mehr. In der Hinrunde blieb Skrzybski ohne Einsatz. Dass sich seine Situation in der Rückrunde nicht bessern würde, zeigte Schalkes Verpflichtung von Ex-HSV-Profi Michael Gregoritsch vor einer Woche. Nun sucht Skrzybski sein Glück bei der Fortuna aus Düsseldorf.