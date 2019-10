Hamburg. Bitterer Rückschlag für den HSV im Kampf um den Aufstieg in die Bundesliga: Josha Vagnoman steht für den Rest der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung. Das hat der HSV am Donnerstagmittag bekannt gegeben.

Vagnoman (18) hatte sich bei der 1:2-Niederlage nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart einen Bruch des Fußwurzelknochens zugezogen. Das hat eine Untersuchung im Athleticum des UKE ergeben.

Narey und Dudziak als mögliche Alternativen zu Vagnoman

Damit steht dem HSV nominell kein rechter Verteidiger mehr zur Verfügung. Stammspieler Jan Gyamerah hatte im September einen Wadenbeinbruch erlitten und kehrt ebenfalls frühestens im neuen Jahr zurück.

Erster Anwärter auf den vakanten Posten rechts in der Viererkette ist jetzt Khaled Narey. Der Rechtsaußen hatte sich bereits im März beim 1:0-Sieg gegen seinen Exclub Fürth auf der Position versucht. Auch für seine früheren Vereine war Narey bereits häufiger als rechter Verteidiger aufgelaufen. Eine mögliche Alternative wäre Mittelfeldmann Jeremy Dudziak, der insgesamt 27-mal für St. Pauli rechts hinten gespielt hat.

HSV-Hecking zeigte sich besorgt über Vagnomans Verletzung

HSV-Trainer Dieter Hecking hatte sich bereits am Mittwoch besorgt über Vagnoman geäußert: "Ich habe Josha nach dem Spiel an Krücken gesehen. Das sah nicht gut aus“, sagte Hecking. Vagnomans Fuß sei in der Nacht nach dem Spiel angeschwollen, im Gelenk habe sich ein Bluterguss gebildet. "Das spricht immer dafür, dass etwas kaputtgegangen ist."

Da hatte Hecking aber noch die Hoffnung, dass Vagnoman im ersten Spiel nach der Länderspielpause (23. November gegen Dresden) wieder zur Verfügung stehen würde. Jetzt wird der U-21-Nationalspieler erst nach der Winterpause zurückerwartet.

Die HSV-Termine bis zur Winterpause: