Die HSV-News am Mittwoch, den 30. Oktober 2019:

HSV bangt nach VfB-Spiel um Vagnoman

"Unangenehmes" Remis des HSV II bei St. Pauli

Hecking mahnt Fairness gegenüber Schiedsrichtern an

Pech für Moritz: Dankert war vor Gegentor "Luft"

HSV bangt um Vagnoman – Chance für Narey?

Nach der Pokalniederlage gegen den VfB Stuttgart bangt der HSV um die Einsätze von Josha Vagnoman und Martin Harnik. Während bei Letzterem nach seinen muskulären Problemen im Hinblick auf das kommende Auswärtsspiel bei Wehen-Wiesbaden am Sonntag (13 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) noch Hoffnung besteht, scheint diese bei Vagnoman deutlich reduziert.

Der Außenverteidiger verletzte sich in der fünften Minute der Verlängerung mutmaßlich schwer am Sprunggelenk – und musste in die Kabinen humpeln. "Ich habe Josha nach dem Spiel an Krücken gesehen. Das sah nicht gut aus“, sagte Dieter Hecking später. Gegen den VfB zog der HSV-Trainer aus Mangel an Alternativen Offensivmann Khaled Narey nach hinten rechts.

Sollte Vagnoman für die kommenden Spiele ausfallen, wäre Narey auch dann wohl erste Wahl für diese Position. Vagnoman hatte diese auch erst dadurch bekleidet, dass sich der etatmäßige rechte Außenverteidiger Jan Gyamerah Anfang September im Training das Wadenbein gebrochen hatte.

Die Bilder zum Pokal-Aus des HSV gegen Stuttgart:

Dreitanz: Atakan Karazor, Aaron Hunt und Orel Mangala Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Da gehbste ab: Orel Mangala und Aaron Hunt Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Kleine Studie mit Tim Leibold: Er kämpft um den Ball... Foto: ValeriaWitters / WITTERS

... ist frustriert... Foto: ValeriaWitters / WITTERS

... denn Tim Leibold hat gegen Philipp Förster den Kürzeren gezogen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Das 1:1 durch den Elfmeterschützen Aaron Hunt. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

So sah es Torwart Fabian Bredlow. PS: Der Ball ist von hier aus rechts unten zu sehen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Das muss bejubelt werden mit Lukas Hinterseer Foto: Christian Charisius / dpa

Neu im Team: Jairo Samperio Foto: Boris Streubel / Bongarts/Getty Images

David Kinsombi wurde zweimal hart angegangen. Foto: Boris Streubel / Bongarts/Getty Images



Noch skeptisch in seiner neuen Rolle: Ex-Nationalspieler Thomas Hitzlsperger ist jetzt Vorstandsvorsitzender des VfB Stuttgart Foto: Christian Charisius / dpa

Josha Vagnoman (HSV) hatte eine gute Kopfballchance gleich nach dem 0:1. Foto: Boris Streubel / Bongarts/Getty Images

Trainer Dieter Hecking (HSV) im Rampenlicht. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

Nicolas Gonzalez macht das 0:1 für den VfB Stuttgart. Foto: Boris Streubel / Bongarts/Getty Images

Rückkehrer Aaron Hunt schaffte das 1:1, auch durch einen Foulelfmeter. Foto: ValeriaWitters / WITTERS



Drews entschuldigt sich für Punkt bei St. Pauli

Der HSV II hat beim 1:1 (0:0) im Regionalliga-Derby gegen den FC St. Pauli II auf glückliche Weise einen Punkt gewonnen. Über die nahezu komplette Spielzeit waren die Kiezkicker dem HSV überlegen. Das 1:0 von Seung-won Lee (49.) nach einem flachen direkten Freistoß von der linken Strafraumseite war nach den vergebenen Möglichkeiten von Christian Stark (18., 45., jeweils Parade von Tom Mickel) und von Jakub Bednarczyk (35.) überfällig.

Der HSV (11./21 Punkte) agierte nach dem Rückstand zielstrebiger, Chancen aber hatte weiter nur die U 23 des FC St. Pauli (15./13 Punkte). Doch mit dem ersten vernünftigen Torschuss von Moritz Kwarteng aus 20 Metern glich der HSV in letzter Minute noch aus (90.+3). St. Paulis Torwart Leon Schmidt sah dabei nicht gut aus.

Trainer Hannes Drews war der späte Punktgewinn seines HSV II im kleinen Derby beim FC St. Pauli "fast schon unangenehm".

Foto: Imago/Michael Schwarz

"Ein sehr schmeichelhafter, sehr glücklicher Punkt für uns. Mir ist das Ergebnis fast schon unangenehm“, gab HSV-Trainer Hannes Drews zu. St.-Pauli-Coach Joachim Philipkowski beschwor höhere Mächte: "Mir tun meine Jungs so leid. Ich hoffe, der Fußballgott hört mich und lässt uns künftig solche Spiele gewinnen."

Hecking kritisiert "gravierende" Amateur-Zustände

In der Diskussion über die Sicherheit von Amateur-Schiedsrichtern und die zunehmenden verbalen und körperlichen Angriffe auf die Unparteiischen hat Dieter Hecking die Vorbildfunktion des Profifußballs angemahnt. Die Zustände in den unteren Spielkassen seien teilweise "gravierend", sagte der HSV-Trainer am Dienstagabend in der ARD-Sendung "Sportschau Thema“.

Mahnt eine Vorbildfunktion an: HSV-Trainer Dieter Hecking.

Foto: Imago/Nordphoto

Hecking verwies auf die "Vorbildfunktion, die von ganz oben kommt. Da müssen wir alle dran arbeiten, dass wir uns diese Vorbildfunktion viel, viel bewusster machen müssen“, sagte Hecking und sprach neben körperlicher und verbaler Gewalt unter anderem auch Schwalben, Zeitspiel und das grundsätzliche Verhalten von Spielern auf dem Platz an.

Auch Nationaltorhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg, früher selbst als Schiedsrichterin aktiv, forderte „Fairness und Respekt“ und sprach sich für harte Strafen bei Angriffen auf Schiedsrichter aus. Zuletzt hatte eine brutale Prügelattacke bei einem hessischen Kreisligaspiel für Aufregung gesorgt. Am Wochenende streikten die Berliner Schiedsrichter, ab der 6. Liga fand keine Partie statt.

Fifa-Schiedsrichter Deniz Aytekin nannte die Referees in den Amateurklassen die „wahren Helden“. Wenn er am Wochenende manchmal ein D-Jugendspiel seines Sohnes pfeife, sei es „wirklich unfassbar, was da teilweise gemacht wird“, sagte der 41-Jährige.

Pech für Moritz: Dankert war vor Gegentor "Luft"

Apropos Schiedsrichter: Einen Aufreger gab es im Pokalspiel rund um das entscheidende Gegentor. Denn als Stuttgarts Atakan Karazor in der 113. Minute den Pfostenabpraller von VfB-Stürmer Silas Wamangituka aufnahm, um zum späteren Siegschützen Hamadi Al Ghaddioui zu passen, wollte Christoph Moritz dieses Szenario eigentlich verhindern.

Ärgerlich: HSV-Profi Christoph Moritz (r.) konnte die Entstehung des VfB-Siegtreffers durch Hamadi Al Ghaddioui (l.) unfreiwillig nicht verhindern.

Foto: Witters

Der HSV-Profi kam allerdings nicht dazu, da ihm Schiedsrichter Bastian Dankert unfreiwillig den Weg versperrte. Über die Außenmikrophone war anschließend ein lautstarker Vorwurf seitens des HSV zu vernehmen. "Der steht doch da im Weg rum", rief ein Verantwortlicher in Richtung Schiedsrichterteam.

In dem Fall Pech für den HSV: Zwar ist seit dieser Saison die alte Regel aufgehoben, dass ein Schiedsrichter grundsätzlich "Luft" ist. Dies gilt allerdings nur, wenn der Unparteiische angeschossen wird und sich dadurch die Richtung des Balls ändert. Dann wird neuerdings Schiedsrichterball angeordnet. Blockiert der Referee hingegen versehentlich einen Spieler, ohne dass der Ball im Spiel ist, findet die Regel keine Anwendung.