HSV: Dirk Bremser vertritt Dieter Hecking nach Tod des Vaters – die Hintergründe

Seit 18 Jahren arbeiten Co- und Cheftrainer Dirk Bremser (l.) und Dieter Hecking eng zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden in Lübeck.

Hamburg. Es war eine dieser Situationen, in denen man nicht weiß, was man sagen, was man fragen soll. Genau in dem Moment, als HSV-Co-Trainer Dirk Bremser am Montagmorgen das Training der Reservisten im Volkspark beendete und sich den Fragen der schon wartenden Journalisten stellen wollte, gab der HSV auf der eigenen Homepage bekannt: „Mit Betroffenheit informieren wir, dass am gestrigen Sonntag der Vater unseres Cheftrainers Dieter Hecking nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben ist. Dies war der Grund, warum Dieter Hecking am Sonnabend am Abschlusstraining nicht teilnahm und gestern alle Interviews und die Pressekonferenz absagte. Familie Hecking bittet darum, ihre stille Trauer zu respektieren.“