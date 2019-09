Hamburg. Mit einem Sieg gegen den FC Erzgebirge Aue will der HSV Wiedergutmachung für die Niederlage im Zweitliga-Stadtduell beim FC St. Pauli betreiben. Sechs Tage nach dem 0:2 beim Nachbarn vom Millerntor setzte Trainer Dieter Hecking am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Onefootball) im Volksparkstadion auf seinen Derbykader. Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts:

Doch in der Startelf gab es gleich drei Umstellungen: Statt Bakery Jatta, David Kinsombi und Khaled Narey laufen Martin Harnik, Jeremy Dudziak und Kapitän Aaron Hunt auf. Für Harnik ist es das Debüt in der Startelf nach seinem Wechsel von Werder Bremen – für Jatta das erste Saisonspiel, das für ihn auf der Bank beginnt.

So startet der #HSV gegen Aue: Mit Harnik, Hunt und Dudziak. pic.twitter.com/zOaDvBvOWZ — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) September 22, 2019

Boldt: Hunt und Harnik sorgen für Respekt

Die neue Enthüllung um den Gambier soll bei der Entscheidung aber keine Rolle gespielt haben. "Es gibt für uns in dem Fall keine neuen Erkenntnisse", sagte Sportvorstand Jonas Boldt vor dem Anpfiff dem TV-Sender Sky. Letztlich stelle Hecking die Mannschaft nach Trainingsleistung auf: "Aaron Hunt kann ein Spiel an sich reißen. Er und Martin Harnik können für noch mehr Respekt beim Gegner sorgen." Die beiden Ü-30-Spieler machen die Startelf allerdings auch zur ältesten in der kurzen Zweitligageschichte des HSV.

Hecking selbst hatte das Abschlusstraining am Sonnabend verpasst – "aus familiären Gründen", wie es hieß. Deshalb stand er auch vor Spielbeginn Sky nicht zum obligatorischen Interview zur Verfügung. Im Spiel werde Hecking seine Mannschaft aber betreuen.

Fan demoliert Aues Mannschaftsbus

Vor dem Spiel ist es am Stadion zu einem Zwischenfall gekommen. Nach "Bild"-Informationen hat ein Fan den Mannschaftsbus der Sachsen beworfen, die Frontscheibe wies danach einen Riss auf. Die Polizei habe den Vorfall aufgenommen.