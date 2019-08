Die HSV-News am Sonnabend, den 31. August 2019:

AfD nutzt Jatta weiter zu Propagandazwecken

"Hamburger Jung" Choupo-Moting blüht in Paris auf

Köhlert schwärmt von Tilburg

AfD spricht HSV-Stürmer Jatta bei Facebook schuldig

Die AfD hat den Hamburger SV und Bakery Jatta erneut scharf attackiert. Die Rechtspopulisten haben in einem Statement bei Facebook den HSV-Stürmer, der angeblich unter falscher Identität eingereist war, schuldig gesprochen. „Im Fall Jatta ist die Faktenlage eindeutig. Der Mann hat offensichtlich falsche Angaben gemacht, genauso wie hunderttausend andere illegal Einreisende auch. Weil das aber nicht in die PR-Story vom „Flüchtling“ und „Strassenfussballer“ passt, verweisen der HSV und seine medialen Hilfstruppen immer wieder auf einen gültigen Pass aus Gambia. Das ist ein weiteres schönes Beispiel für die grenzenlose Naivität deutscher Gutmenschen: in Gambia bekomme ich für ein paar Dollar und mit den richtigen Freunden einen Pass, der einem bescheinigt, Dagobert Duck zu sein.“

Choupo-Moting trifft in Abwesenheit der Superstars in Paris

Eric Maxim Choupo-Moting (30) ist bei Paris St. Germain vom Bankdrücker zum Leistungsträger geworden. Der gebürtige Hamburger hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Spitzenclub aus der Hauptstadt in der Ligue 1 die Tabellenführung übernommen hat. Beim 2:0-Sieg beim FC Metz erzielte der ehemalige Profi des HSV bereits seinen dritten Saisontreffer im vierten Spiel. Choupo-Moting profitiert davon, dass der eigentlich gesetzte Mittelstürmer Edinson Cavani (32) sowie Supestar Kylian Mbappé (20) derzeit verletzt passen müssen. Auch der Brasilianer Neymar (27), der bis zur Transfer-Deadline am Montag noch den PSG verlassen soll, war nicht im Kader.

Überschattet wurde die Gala des "Hamburger Jungs" von einer Spielunterbrechung in der 21. Minute. Schiedsrichter Frank Schneider hatte die Partie unterbrochen, weil im Fanblock der Gastgeber ein homophobes Spruchband zu sehen war.

Ex-HSV-Talent Köhlert ist verliebt in Tilburg

Beim HSV ist Mats Köhlert (21) der Durchbruch nicht gelungen. Dafür zeigt der gebürtige Hamburger nun in den Niederlanden, wie viel Talent in ihm steckt. Mit Willem II Tilburg ist dem Flügelflitzer ein Traumstart gelungen. Aus den ersten vier Partien holte der Club neun Punkte und ist überraschend Tabellenführer der Eredivisie. Auch dank Köhlert, der bislang zwei Treffer beisteuern konnte. "„Wir haben zwei super Trainingsplätze am Stadion. Es ist unfassbar professionell hier“, sagte Köhlert der „Bild“.

Seiner Zeit beim HSV trauert Köhlert indes nicht nach. Für ihn war der Wechsel in die Niederlande genau der richtige Karriereschritt. „Ich brauchte etwas Neues. Eine neue Herausforderung in einem ruhigen Umfeld. Ich bin unfassbar glücklich.“