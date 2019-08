Volland sitzt nicht enttäuscht vor seinem Handy

Der zehnmalige Nationalspieler Kevin Volland von Bayer Leverkusen macht sich trotz regelmäßig guter Leistungen keine Illusionen über eine baldige Rückkehr ins DFB-Team. „Die Hoffnung habe ich natürlich nicht aufgegeben, sonst wäre ich ja kein professioneller Sportler“, sagte der 27-Jährige dem Kölner Stadt-Anzeiger: „Trotzdem habe ich seit 2016 kein Länderspiel gemacht, und ich hatte letztes Jahr und vorletztes Jahr gute Phasen. Aber wenn kein Anruf kommt, akzeptiert man das und macht einfach weiter. Ich habe mir nichts vorzuwerfen.“

Volland, der ein Tor für das A-Team erzielt hat, hatte im Mai 2014 unter Joachim Löw debütiert und kam letztmals im November 2016 zum Einsatz. Für die WM 2014 und die EM 2016 wurde er nicht nominiert. „Ich bin entspannt bei dem Thema. Klar kocht es immer mal wieder hoch. Ich sitze aber nicht nervös vor dem Handy und bin dann enttäuscht, wenn kein Anruf kommt“, sagte Volland: „Der Fokus ist so auf den Verein gerichtet. Und da versuche ich, das Maximale herauszuholen.“

In der Saison 2018/19 glänzte Volland in der Bundesliga mit 14 Tore und zwölf Vorlagen für Bayer, vor dem dritten Spiel der laufenden Saison am Sonnabend (15.30 Uhr/Sky) gegen seinen Ex-Klub Hoffenheim hatte er in der laufenden Saison bereits vier Torbeteiligungen (ein Treffer, drei Assists) auf dem Konto.

Matthäus glaubt nicht an vollständigen Hoeneß-Rückzug

Lothar Matthäus erwartet auch nach dem Abschied von Uli Hoeneß aus der Führungsetage des FC Bayern weiter einen großen Einfluss des 67-Jährigen auf den deutschen Fußball-Rekordmeister. „Er hat ja einen Sitz im Aufsichtsrat und bleibt weiterhin dabei, er wird alles mitbekommen und auch weiterhin seinen Einfluss geltend machen“, sagte der frühere Münchner und Rekord-Nationalspieler. „Uli Hoeneß' Wort hat großes Gewicht bei Bayern. Wenn man einen Rat braucht, dann steht die Tür von Uli Hoeneß für den FC Bayern ein Leben lang offen.“

Hoeneß hatte angekündigt, nicht wieder als Präsident des FC Bayern kandidieren und seinen Vorsitz im Aufsichtsrat ebenfalls zur Verfügung stellen zu wollen. „Es ist für die Öffentlichkeit ein neues Bild, Uli Hoeneß war der FC Bayern“, sagte Matthäus, der lange für die Münchner gespielt hat. „Aber es geht weiter und ich glaube, dass der FC Bayern auch durch Uli Hoeneß gut aufgestellt ist.“

Ob der frühere Nationaltorhüter Oliver Kahn, der Vorstandsmitglied beim FC Bayern wird, der richtige für die Münchner ist, muss man nach Ansicht von Matthäus abwarten. „Das ist für Olli Kahn ganz sicher ein schweres Erbe“, prophezeite Matthäus. „Wenn er was anfasst, dann fasst er das 100-prozentig an. Charaktermäßig wird er sich dieser Aufgabe stellen, aber es gehört auch immer ein bisschen Glück dazu.“

Hattrick-Schütze Werner freut sich auf Bayern-Spiel

Torjäger Timo Werner blickt nach dem perfekten Saisonstart mit RB Leipzig schon voller Vorfreude auf das anstehende Topspiel gegen Bayern München. „Jetzt haben wir ein super Heimspiel gegen die Bayern. Wenn wir da nochmal etwas mitnehmen können, kann uns das wirklich durch die ganze Saison tragen“, sagte der 23-Jährige nach seinem Dreierpack bei Borussia Mönchengladbach (3:1).

Werner war zuletzt immer wieder mit den Bayern in Verbindung gebracht worden, hatte vor einer Woche aber bis 2023 in Leipzig verlängert. Seither trifft er nach Belieben, einen Zusammenhang sieht Werner aber nicht. „Wenn man drei Tore schießt, ist das natürlich ein super Gefühl. Das immer wieder auf die Vertragsverlängerung zu schieben, ist aber ein bisschen einfach. Davor und am Ende der letzten Saison habe ich auch meine Tore und Vorlagen gemacht“, sagte er.

Werner hatte in Gladbach den ersten Dreierpack seiner Bundesliga-Karriere erzielt, zudem traf er erstmals in drei aufeinanderfolgenden Begegnungen. Das liege aber nicht „an irgendeiner Vertragsverlängerung“, so Werner weiter, „sondern einfach daran, dass wir als Mannschaft super spielen, dass wir sehr gut auftreten, dass ich von meinen Mitspielern super bedient werde und wir versuchen, von hinten Fußball zu spielen. Das hat in den ersten drei Spielen super geklappt.“

Leipzig hat erstmals in seine Vereinsgeschichte nach drei Spieltagen neun Punkte auf dem Konto. Auch Willi Orban blickte daher bereits auf das Heimspiel gegen die Bayern, das nach der Länderspielpause am 14. September auf dem Programm steht. „Wir hätten gerne weiter gespielt, weil wir gerade in einen Flow gekommen sind. Wir haben einen perfekten Start mit drei Siegen. Jetzt freuen wir uns auf das Topspiel, es wird ausverkauft sein und eine interessante Partie“, sagte der RB-Kapitän.

Icardi klagt gegen Dortmunds Champions-League-Gegner

Der Dauerstreit zwischen Starstürmer Mauro Icardi und seinem Club Inter Mailand droht zu eskalieren. Weil er aus dem Kader ausgeschlossen wurde, kündigte der Argentinier eine Klage an. Der 26-Jährige fordert die sofortige Wiederaufnahme in die Mannschaft, aus der er beim Training in Lugano ausgeschlossen wurde, sowie eine Entschädigung in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Das berichtet die "Gazzetta dello Sport".

In einer 50-seitigen Klageschrift, die einem Schiedsgericht vorgelegt wurde, erklärte Icardi, er sei beruflich geschädigt worden. Im Frühjahr hatte ihm Inter die Kapitänsbinde entzogen. Ein Angebot von Monaco hatte Icardi mit der Begründung abgelehnt, er wolle in Mailand bleiben. Die chinesische Clubführung will Icardi schon seit Wochen verkaufen.

Dieser weigert sich jedoch, Mailand zu verlassen. Bis Dienstag hat Inter Zeit, auf die Klage zu reagieren. Der Ex-Kapitän hat in sechs Jahren 124 Tore für Inter geschossen.

Icardi hatte stets bekundet, zu einer Ikone des Clubs werden und seine gesamte Karriere in Mailand verbringen zu wollen. Unterstützt wurde er bei seinen Forderungen von seiner Ehefrau und Managerin, Wanda Nara. Das blonde argentinische Showgirl hatte öfters mit provokanten Aussagen gegen das Inter-Management die Clubführung verärgert.