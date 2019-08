Die HSV-News am Dienstag, den 27. August 2019:

Janjicic wechselt zurück zum FC Zürich

Özcans Abgang in die Türkei rückt näher

Hannover trainiert, der HSV ruht

DFB-Kontrolleur: Jatta "unendliche Geschichte"?

Janjicic kehrt in die Schweiz zurück

Vasilije Janjicic hat einen neuen Verein gefunden. Wie Sportvorstand Jonas Boldt dem Abendblatt bestätigte, soll noch im Laufe des Dienstags der Wechsel des Schweizers zu seinem Stammverein FC Zürich vollzogen werden. Über den Transfer hatte zuerst das Portal nau.ch berichtet.

Das war das Abschiedsspiel: Beim 3:0 gegen den MSV Duisburg am letzten Spieltag der vergangenen Saison lief Vasilije Janjicic letztmals für den HSV auf.

Foto: Imago/Nordphoto

Nach Abendblatt-Informationen kassiert der HSV für Janjicic trotz eines noch bis zum 30. Juni 2020 laufenden Vertrags keine Ablöse. Dafür spart der Verein das Gehalt des 20 Jahre alten defensiven Mittelfeldspielers ein. Außerdem wurde mit dem Erstligisten Zürich eine Beteiligung bei einem möglichen Weiterverkauf Janjicics ausgehandelt.

Der aktuelle Schweizer U-21-Nationalspieler war 2016 vom FCZ zum HSV gestoßen, konnte sich in Hamburg aber trotz insgesamt 38 Pflichtspielen für die Profis nicht nachhaltig durchsetzen. Zwischendurch war Janjicic außerdem durch einen selbstverschuldeten Autounfall unter Alkoholeinfluss in die Schlagzeilen geraten.

Özcan-Abschied rückt näher

Auch bei Berkay Özcan stehen die Zeichen auf Abschied. Nach Abendblatt-Informationen gibt es lose Anfragen aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland. Englische Vereine sind nach anfänglichem Interesse durch das seit 8. August geschlossenen Transferfenster allerdings aus dem Rennen. Laut "Stuttgarter Nachrichten" könnte Özcans neuer Verein ein Europacup-Teilnehmer aus Istanbul sein – in diesem Sinne kämen Galatasaray, Besiktas oder Basaksehir infrage.

Auch, wenn der HSV Özcan nicht aktiv zu einem Wechsel drängt: Momentan scheint die Zukunft des 21 Jahre alten türkischen Nationalspielers in alle Richtungen offen. Am Wochenende hatte Dieter Hecking Özcan nicht für das Spiel in dessen Geburtsstadt Karlsruhe nominiert. "Er ist momentan hintendran", sagte der HSV-Trainer am Montag noch einmal angesichts der starken Konkurrenz im Mittelfeld.

Hannover trainiert, der HSV nicht

Während sich Hannover 96 am Dienstag auf das kommende Nordderby am Sonntag im Volksparkstadion (13.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) vorbereitete, durften die HSV-Profis heute noch einmal die Seele baumeln lassen.

Trainiert wird dann ab morgen wieder (15.30 Uhr), auch am Donnerstag (10 Uhr) findet noch einmal eine öffentliche Einheit statt. Nach einem nicht-öffentlichen Training am Freitag bittet Dieter Hecking am Sonnabend dann zur Abschlusseinheit.

Die Pressekonferenz zum Spiel gegen Hannover ist für Freitag, 13 Uhr, angesetzt. Das Video ist unmittelbar im Anschluss in voller Länge auf abendblatt.de zu sehen.

Grüße von der MKA! 👋 Bei strahlendem Sonnenschein läuft hier die erste Einheit der Vorbereitung auf das Nordduell beim @HSV! ⚽️ #HSVH96 #H96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/mWMNoukUvv — Hannover 96 (@Hannover96) August 27, 2019

DFB-Kontrolleur: Jatta "unendliche Geschichte"?

Das DFB-Sportgericht will offenbar den Einspruch des 1. FC Nürnberg gegen die Wertung der 0:4-Niederlage gegen den HSV offenbar im September weiterverhandeln. "Dann müssen wir sehen, ob das Auswirkungen auf andere Einspruchsverfahren hat“, sagte der DFB-Kontrollausschussvorsitzende Anton Nachreiner der "Welt".

Die Nürnberger hatten wie danach auch der VfL Bochum (0:1) und jüngst der KSC (2:4) Einspruch gegen die Wertung ihrer Zweitliga-Spiele gegen den HSV eingelegt, weil nach einem Bericht der "Sport Bild" Zweifel an der Identität Bakery Jattas bestehen sollen. Die Hamburger hatten erklärt, voll hinter Jatta zu stehen und ihn weiter "voll umfänglich" einzuplanen.

Nachreiner befürchtet ein langwieriges Verfahren im Fall des geflüchteten Fußballers aus Gambia. "Aus meiner Sicht ist nicht klar, ob eine abschließende Entscheidung ergehen kann oder ob man nicht sagen muss, das Verfahren muss man doch wieder aussetzen, bis etwa die Ausländerbehörde zu einem definitiven Ergebnis kommt. Der Fall Jatta könnte sich zu einer unendlichen Geschichte entwickeln", sagte der 63 Jahre alte Jurist.