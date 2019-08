View this post on Instagram

Liebe HSV-Fans, vielen Dank für vier gemeinsame Jahre. Ich weiß die Zeit, die ich mit euch in den vier Jahren erlebt habe, sehr zu schätzen. Sowohl die guten, als auch die weniger erfolgreichen Phasen. Es tut mir leid, dass ich der Mannschaft nicht weiter helfen kann. Ich wünsche mir sehr, dass ihr in dieser Saison den Aufstieg schafft. Ich werde Hamburg nie vergessen. Ich habe all die Dinge, die mir in den letzten Monaten passiert sind, überwunden, weil ich in Hamburg unzählige wundervolle Momente erleben durfte. Ich wünsche euch weiterhin viel Glück. Euer Go #NurderHSV