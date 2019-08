Die HSV-News am Dienstag, den 13. August 2018:

Ex-HSV-Profi Mangala fehlt Stuttgart wochenlang

Lotto King Karl feiert einmaliges HSV-Hymnencomeback

Bringt Losfee Metzelder dem HSV Glück?

HSV droht schweres Pokallos

Verdienstorden für HSV-Sturmikone Hrubesch

Doll auf Zypern happy

Kittel erklärt neuen Freistoßtrick

Hinterseer freut sich auf Wiedersehen mit Bochum

Ex-HSV-Profi Mangala fehlt Stuttgart wochenlang

HSV-Aufstiegskonkurrent VfB Stuttgart muss voraussichtlich für drei bis vier Wochen auf Orel Mangala verzichten. Der belgische Mittelfeldspieler, vergangene Saison an den HSV ausgeliehen, zog sich beim 1:0-Auswärtserfolg im DFB-Pokal bei Hansa Rostock eine Innenbanddehnung im linken Knie zu. „Gott sei Dank ist nichts gerissen“, sagte VfB-Sportdirektor Sven Mislintat am Dienstag.

Dank van der Vaart: Lotto King Karl feiert einmaliges Volksparkcomeback

Lotto King Karl interviewt Rafael van der Vaart (Archivbild von 2013).

Foto: Valeria Witters / WITTERS

Bei der Abschiedsgala von Rafael van der Vaart am 13. Oktober wird es nicht nur ein Wiedersehen mit verdienten Altstars des HSV geben, sondern auch ein Wiederhören mit dem langjährigen Vereinsbarden: Lotto King Karl darf ein möglicherweise letztes Mal im Volksparkstadion seine Hymne "Hamburg, meine Perle" schmettern.

"Rafael hat mich angerufen und mich gefragt, ob ich im Rahmen seines Abschiedsspiels noch einmal 'Hamburg, meine Perle' singe", erzählte der 52 Jahre alte Musiker der "Bild"-Zeitung. Er habe sofort zugesagt. Der langjährige HSV-Kapitän van der Vaart (36) war darüber nach eigener Aussage sehr froh: "Ohne Lotto und dessen Lied können wir doch nicht im HSV-Stadion spielen. Wir haben gemeinsam mit den HSV-Anhängern eine überwiegend tolle Zeit verbracht."

14 Jahre lang hatte Lotto King Karl zusammen mit Carsten Pape live die Ouvertüre zu den HSV-Heimspielen geliefert, bevor die Hymne im Sommer abgesetzt wurde.

Lotto King Karl singt "Hamburg, meine Perle" (2010)

Lotto King Karl soll nach van der Vaarts Wunsch am 13. Oktober auch als Moderator zusammen mit seinem früheren Mitstreiter Marek Erhardt durch das Programm führen. Informationen zu und Karten für van der Vaarts Abschiedsspiel unter diesem Link.

Metzelder lost zweite Pokalrunde aus

Als Spieler hat Christoph Metzelder (38) dem HSV häufig genug wehgetan. 13-mal ist der frühere Innenverteidiger gegen die Rothosen angetreten, achtmal ging er als Sieger vom Platz, nur dreimal (mit Schalke 04) als Verlierer – im Trikot von Borussia Dortmund blieb er sogar in allen neun Spielen ungeschlagen.

Bringt Metzelder dem HSV am Sonntag ausnahmsweise einmal Glück? Als neuer ARD-Experte darf er in der "Sportschau" (18 Uhr) die zweite Runde des DFB-Pokals auslosen. Der HSV hatte sich am Sonntag in der ersten Runde beim Drittligisten Chemnitzer FC im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Riesenjubel beim HSV: Mit 8:7 nach Elfmeterschießen setzte sich das Team von Dieter Hecking gegen Chemnitz durch. Foto: dpa

Die HSV-Fans zündeten mal wieder Pyrotechnik. Die Bankverbindung des Deutschen Fußball-Bundes kennen die Hamburger inzwischen ja auswendig... Foto: dpa

Die Fans des HSV haben ihre Unterstützung für Bakery Jatta mit einem Banner zum Ausdruck gebracht. Foto: dpa

2500 HSV-Fans haben die Reise nach Chemnitz angetreten und sorgten so für eine Heimspielatmosphäre. Foto: witters

Die Chemnitzer Fans zeigen die Nummer elf hoch, die zuletzt der wegen seiner Nähe zur rechten Szene suspendierte Kapitän Daniel Frahn hatte. Foto: dpa



David Kinsombi (r.) stand erstmals in der Startelf beim HSV. Er kam für den verletzten Kapitän Aaron Hunt in die Mannschaft. Foto: witters

Viel Kunst, wie hier bei Sonny Kittel, gab es über weite Strecken der Partie nicht zu sehen. Foto: dpa

Lukas Hinterseer (r.) hatte es als einziger HSV-Stürmer schwer, sich in Szene zu setzen. Der Österreicher wirkte unglücklich in seinen Aktionen. Foto: witters

Bakery Jatta ließ sich den Trouble der vergangenen Woche nicht anmerken. Der Außenstürmer zeigte eine engagierte Vorstellung. Foto: witters

Jeremy Dudziak hatte immer wieder kluge Ideen im Mittelfeld. Chemnitz verteidigte den Ex-St.-Paulianer eng. Foto: witters



Xavier Amechi saß in Chemnitz zunächst nur auf der Bank. Seine Stärke im Dribbling hätte dem HSV gut getan. Foto: witters

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes hat keine Chance gegen den Elfmeter von Dejan Bozic.

Lukas Hinterseer sorgt mit einem artistischen Schuss für den Ausgleich zum 1:1. Für den Österreicher war es das erste Pflichtspieltor. Foto: witters

Chemnitz-Profi Matti Langer (M.) bejubelt seinen zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 Foto: dpa

Torschützen unter sich: Sonny Kittel bejubelt seinen Treffer zum 2:2 mit Lukas Hinterseer Foto: dpa



HSV-Trainer Dieter Hecking sah einen engagierten HSV, der Probleme hatte, sich klare Chancen zu erspielen. Foto: witters

Xavier Amechi (r.) kam für David Kinsombi ins Spiel und feierte so sein Debüt im HSV-Trikot Foto: witters

Die Erleichterung war groß bei den HSV-Profis. Sie haben das Aus in Chemnitz gerade noch abwenden können. Foto: witters

Nach dem Spiel feierten die HSV-Profis ausgelassen mit ihren Fans. Bereits am Freitag wartet in der Liga der VfL Bochum Foto: witters



Die Auslosung erfolgt im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Als Ziehungsleiter fungiert U-21-Nationaltrainer Stefan Kuntz. Gespielt wird am 29. und am 30. Oktober. Voraussichtlich finden je vier Spiele um 18.30 und um 20.45 Uhr statt.

HSV droht schwerer Gegner

Die Chance, dass der HSV in der Runde der letzten 32 auf einen schwächeren Gegner trifft, ist allerdings gering. Zwar werden die Erst- und Zweitligisten zunächst einer Mannschaft aus dem sogenannten Amateurtopf zugelost. Allerdings sind nur je zwei Mannschaften aus der 3. Liga (Kaiserslautern und Duisburg) und aus der Regionalliga (Saarbrücken und Verl) noch im Wettbewerb. Im zweiten Schritt werden die verbliebenen Profivereine gegeneinander angesetzt.

HSV-Sturmikone Hrubesch erhält Verdienstorden

Horst Hrubesch wird neuer Preisträger des Landesverdienstordens Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) wird das HSV-Idol am 28. August zusammen mit 13 weiteren Frauen und Männern ehren, wie die Düsseldorfer Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Zu ihnen zählen auch Musiker und Moderator Götz Alsmann sowie der Schöpfer der „Stolpersteine“ für Opfer des Nationalsozialismus, Gunter Demnig.

Der in Hamm geborene Hrubesch hatte in der Bundesliga als Stürmer bei Rot-Weiss Essen begonnen, ehe den HSV zu mehreren deutschen Meistertiteln sowie zum Gewinn des Europapokals der Landesmeister führte. Erfolgreich war der 68-Jährige außerdem unter anderem als Trainer mehrerer DFB-Nachwuchsteams. „Mit gespendeten Trikots für Versteigerungen verhilft er Kindern und Jugendlichen zu besseren Startchancen ins Leben“, schrieb die Staatskanzlei.

Doll fühlt sich bei Apoel gut aufgehoben

HSV-Idol Thomas Doll hat sich an seinem neuen Arbeitsplatz bei Apoel Nikosia gut eingelebt. „Mein erster Eindruck: Die Voraussetzungen, um Erfolg zu haben, sind gut", sagte der frühere Bundesligatrainer dem Portal "Sportbuzzer". Der Club werde sehr professionell geführt. "Vor einem Jahr haben sie ein recht modernes Trainingszentrum gegründet. Alles bestens.“

Die Mannschaft, die sich aus 16 Nationen rekrutiert, habe "enormes enormes Potenzial, wie ich in den ersten Trainingseinheiten festgestellt habe. Mich freut besonders, dass ich einige herausragende Außenbahn- und Offensivspieler im Kader habe." In der Champions-League-Qualifikation hatte Apoel das Hinspiel gegen den FC Karabach zu Hause mit 1:2 verloren. Das Rückspiel in Aserbaidschan findet an diesem Dienstag (18.30 Uhr) statt.

Marinus Bester im Abendblatt-Podcast "HSV, wir müssen reden":

Marinus Bester plaudert aus dem HSV-Nähkästchen

Doll (53) hatte den 28-maligen zyprischen Meister Apoel vergangene Woche übernommen. Für den früheren HSV-Profi und -Trainer Doll ist es nach Genclerbirligi Ankara (Türkei), Al-Hilal (Saudi-Arabien) und Ferencvaros Budapest (Ungarn) die vierte Trainerstation im Ausland. Vergangene Saison hatte er den Bundesliga-Abstieg von Hannover 96 nicht abwenden können.

Zu seinem unrühmlichen Abschied nach dem Saisonende sagte er: „Es ist normal, dass einige Personen ausgetauscht werden, wenn ein Neuanfang propagiert worden ist. Insofern hatte ich keine großen Erwartungen. Allerdings kannte ich es an meinen bisherigen Stationen doch etwas anders." Von seiner Entlassung hat Doll nach eigenen Angaben aus der Presse und nicht durch 96-Boss Martin Kind erfahren.

Kittel erklärt den Freistoßtrick in Chemnitz

Den 1. FC Nürnberg hat der HSV damit überrumpelt, dass sich beim Freistoß drei Hamburger Spieler an die Mauer stellten und dann unter dem Schuss von Sonny Kittel wegduckten. Pokalgegner Chemnitzer FC war auf diesen Trick offenbar vorbereitet – und wurde dann doch überrascht, als Kittel den Ball diesmal über die gegnerische Mauer zirkelte und ins kurze Eck vollendete.

Co-Trainer Dirk Bremser hatte die beiden Varianten einstudiert. "Dahinter steckt viel Arbeit", sagte Kittel: "Wahrscheinlich hat der Torwart spekuliert, weil er den letzten Freistoß studiert hat. So habe ich ihn jetzt über die Mauer gehauen. Jetzt weiß kein Torwart, wohin ich schieße." Mal sehen, was beim nächsten Freistoß passiert.

Hinterseer freut sich auf Wiedersehen mit Bochum

Einen freien Tag konnte HSV-Trainer Dieter Hecking seinen Profis in dieser Woche nicht gewähren. Am Montag hat sich die Mannschaft noch die Erschöpfung vom Pokalfight in Chemnitz aus den Gliedern gelaufen. Bereits an diesem Dienstag (15.30 Uhr) beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den VfL Bochum am Freitag (18.30 Uhr, Volksparkstadion/Sky).

Für Lukas Hinterseer kommt es dann zum Wiedersehen mit seiner alten Mannschaft. "Ich habe immer noch viel Kontakt dorthin und werde im Lauf der Woche sicher ein paar Nachrichten verschicken", sagte der Stürmer, nachdem ihm am Sonntag beim Pokalerfolg in Chemnitz sein erstes Pflichtspieltor für den HSV gelungen war.

Bochum hatte sich am Sonnabend mit 3:2 beim hessischen Oberligaclub KSV Baunatal durchgesetzt. Für den VfL war es der erste Pflichtspielsieg der Saison. Gesichert hat ihn Silvère Ganvoula quasi im Alleingang: Der kongolesische Nationalspieler erzielte alle drei Tore für den VfL.