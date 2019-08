HSV-News: Wechselt Gotoku Sakai zum Verein zweier Weltstars?

Die HSV-News am Montag, den 12. August 2019:

Gotku Sakai zu Fink und Podolski?

Dass er gehen soll, war klar. Offen war bis zuletzt lediglich, ob Gotoku Sakai innerhalb der Sommer-Transferperiode auch tatsächlich noch einen neuen Verein finden würde.

Foto: Imago/Philipp Szyza

Jetzt wartet dieszbezüglich das Portal "HSV1887TV" mit Insiderwissen auf. Wie die Seite am Montag berichtete, soll sich Sakai demnach auf dem Weg nach Japan befinden, um sich in seinem Heimatland dem Erstligisten Vissel Kobe anzuschließen.

Der Sakai-Bericht für Mobil-Leser

Unterfüttert wurde das Wechselgerücht mit einem Foto, das den ehemaligen japanischen Nationalspieler auf dem Münchner Flughafen zeigen soll. "Sakai fliegt schon heute nach Osaka", hieß es.

Abwegig wäre ein entsprechender Transfer durchaus nicht – in Kobe steht seit Juni der ehemalige HSV-Trainer Thorsten Fink in der Verantwortung. Stars bei Vissel sind unter anderem Lukas Podolski und der spanische Ex-Weltmeister Andrés Iniesta.

Tor-Debütant Hinterseer denkt ans Team

Das erste Pflichtspiel-Tor für den HSV – im dritten Spiel ist der Knoten für Lukas Hinterseer endlich geplatzt. "Das war für mich ein schöner Moment", sagte der Stürmer, der sein persönliches Erfolgserlebnis gegen Chemnitz aber in den Hintergrund stellen wollte. "Hauptsache aber, wir sind eine Runde weiter und haben einen guten Saisonstart", sagte Hinterseer nach dem insgesamt vierten DFB-Pokaltreffer seiner Karriere.

"Dass wir zwei Mal zurückgekommen sind, zeigt die Moral der Mannschaft", urteilte Hinterseer, der auch im Showdown vom Punkt souverän vollstreckte. "Im Elfmeterschießen sind wir auch cool geblieben – vor allem auch die Jungen", sagte Hintereseer. "Adri (Fein/Anm.d.Red.) hat anfangs vielleicht auch ein bisschen gezweifelt, ob er schießen soll. Den Ball dann so cool zu verwandeln, verdient Riesenrespekt."

Bilder des HSV-Dramas von Chemnitz:

Riesenjubel beim HSV: Mit 8:7 nach Elfmeterschießen setzte sich das Team von Dieter Hecking gegen Chemnitz durch. Foto: dpa

Die HSV-Fans zündeten mal wieder Pyrotechnik. Die Bankverbindung des Deutschen Fußball-Bundes kennen die Hamburger inzwischen ja auswendig... Foto: dpa

Die Fans des HSV haben ihre Unterstützung für Bakery Jatta mit einem Banner zum Ausdruck gebracht. Foto: dpa

2500 HSV-Fans haben die Reise nach Chemnitz angetreten und sorgten so für eine Heimspielatmosphäre. Foto: witters

Die Chemnitzer Fans zeigen die Nummer elf hoch, die zuletzt der wegen seiner Nähe zur rechten Szene suspendierte Kapitän Daniel Frahn hatte. Foto: dpa



David Kinsombi (r.) stand erstmals in der Startelf beim HSV. Er kam für den verletzten Kapitän Aaron Hunt in die Mannschaft. Foto: witters

Viel Kunst, wie hier bei Sonny Kittel, gab es über weite Strecken der Partie nicht zu sehen. Foto: dpa

Lukas Hinterseer (r.) hatte es als einziger HSV-Stürmer schwer, sich in Szene zu setzen. Der Österreicher wirkte unglücklich in seinen Aktionen. Foto: witters

Bakery Jatta ließ sich den Trouble der vergangenen Woche nicht anmerken. Der Außenstürmer zeigte eine engagierte Vorstellung. Foto: witters

Jeremy Dudziak hatte immer wieder kluge Ideen im Mittelfeld. Chemnitz verteidigte den Ex-St.-Paulianer eng. Foto: witters



Xavier Amechi saß in Chemnitz zunächst nur auf der Bank. Seine Stärke im Dribbling hätte dem HSV gut getan. Foto: witters

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes hat keine Chance gegen den Elfmeter von Dejan Bozic.

Lukas Hinterseer sorgt mit einem artistischen Schuss für den Ausgleich zum 1:1. Für den Österreicher war es das erste Pflichtspieltor. Foto: witters

Chemnitz-Profi Matti Langer (M.) bejubelt seinen zwischenzeitlichen Treffer zum 2:1 Foto: dpa

Torschützen unter sich: Sonny Kittel bejubelt seinen Treffer zum 2:2 mit Lukas Hinterseer Foto: dpa



HSV-Trainer Dieter Hecking sah einen engagierten HSV, der Probleme hatte, sich klare Chancen zu erspielen. Foto: witters

Xavier Amechi (r.) kam für David Kinsombi ins Spiel und feierte so sein Debüt im HSV-Trikot Foto: witters

Die Erleichterung war groß bei den HSV-Profis. Sie haben das Aus in Chemnitz gerade noch abwenden können. Foto: witters

Nach dem Spiel feierten die HSV-Profis ausgelassen mit ihren Fans. Bereits am Freitag wartet in der Liga der VfL Bochum Foto: witters



Van Drongelen: "Bin kein Elfmeter-Hero"

Um das Nervenspiel herum kam Hamburgs Kapitän. "Ich bin kein Elfmeter-Hero", sagte Rick van Drongelen. "Früher in der Jugend habe ich ein paar geschossen", erzählte der Holländer.

"Bei Sparta Rotterdam war ich im Pokal-Viertelfinale mal vorgesehen gewesen – aber als zehnter Schütze und der neunte war schon der entscheidende Treffer. So musste ich nicht schießen."

Gegen Chemnitz habe er sich allerdings gut gefühlt, berichtete der Verteidiger: "Außerdem habe ich gedacht: 'Du hast einen Elfmeter verschuldet, jetzt musst du das auch wiedergutmachen'."

Amaechi nach Debüt "überglücklich"

Ebenfalls nicht mehr antreten musste Xavier Amaechi. Und auch, wenn er keinen Treffer erzielte, war der junge Engländer nach seinem Pflichtspiel-Debüt "überglücklich". Amaechis Dank galt hinterher Trainer Dieter Hecking, dem Team und auch den Fans ("Sie standen hinter uns.").

Erste Pyro, erste Strafe?

Bei allem Lob für die Fans servierte der Gästeblock am Sonntagabend aber auch Bilder, die nicht ohne Folgen bleiben dürften. Mehrmals wurde während des Spiels gezündelt, speziell nach dem Elfmeterschießen gab es für einige Pyromanen keine Halten mehr.

Post vom DFB dürfte dem HSV damit sicher sein – es wäre die erste in der neuen Saison, nachdem der Auftakt gegen Darmstadt sowie das abendliche Auswärtsspiel in Nürnberg ohne besondere Fan-Vorkommnisse verlaufen war.

In der vergangenen Spielzeit hatten die Anhänger durch wiederholtes Fanverhalten den HSV mit einer Gesamtstrafe von 294.150 Euro auf Platz eins der bundesweiten Randale-Tabelle katapultiert.

Jatta: Van Drongelen will sich revanchieren

Vorblidlich verhielt sich der Anhang gleichwohl gegenüber den eigenen Spielern. Vor allem Bakery Jatta bekam die Zuneigung der rund 2500 mitgereisten Fans zu spüren. "Bakery, Bakery", skandierten die Anhänger lautstark nach dem Spiel.

Innerhalb der Mannschaft ist dem Gambier der Rückhalt ohnehin gewiss. Rick van Drongelen tat nach dem Pokalerfolg noch einmal seine ganz eigenen Beweggründe für seine starke Bande mit dem Flüchtling kund.

Gelöst: Kapitän von Drongelen (M.) nach dem Elfer-Krimi mit seinen HSV-"Brüdern" Xavier Maechi (l.) und Jonas David.

Foto: Witters

"Seit dem ersten Tag beim HSV hat er mir sehr viel geholfen. Er war schon ein Jahr da", sagte van Drongelen über Jatta. Auch deshalb sei es ihm "sehr wichtig" gewesen, sich als einer der ersten in der aktuellen Debatte um Jattas Identität für seinen Mitspieler stark zu machen.

"Es ist einfach schlimm, was passiert ist", sagte der Innenverteidiger und Kapitän. "Wir sind eine enge Gruppe. Und wenn jemandem so etwas passiert, dann kann er sich auf uns verlassen."

Seinen Kollegen sage van Drongelen immer wieder: "Meine Familie sehe ich nicht so oft. Ihr seid eigentlich meine Familie. Ich bin jeden Tag mit euch zusammen – in der Kabine, auf dem Trainingsplatz, bei den Spielen." Entsprechend werde nun auch Jatta unterstützt.

Nach Veröffentlichung der Vorwürfe gegen Jatta hatte sich van Drongelen in den sozialen Netzwerken eindeutig hinter seinen Mitspieler gestellt. Die Worte des Niederländers ("Bakery: No matter what, we got your back"/"Bakery, egal, was passiert, wir stehen hinter dir") hatten HSV-Fans in Chemnitz für ein Banner aufgegriffen.

Das Jatta-Spruchband der HSV-Fans beim Spiel in Chemnitz.

Foto: Witters

Lienen setzt sich für Jatta ein

Unterstützung erhält Bakery Jatta auch von anderer Stelle. "Ich habe kein Verständnis dafür", sagte am Sonntagabend St. Paulis Technischer Direktor Ewald Lienen im NDR-"Sportclub" über die mediale Herangehensweise an den Fall.

"Wir haben viele, viele Probleme, die wir lösen müssen", sagte Lienen. Die Aufklärung der womöglich wahren Identität des HSV-Profis gehöre für ihn eher nicht dazu.

"Vielleicht hätte ihn der HSV nie gesehen, wenn sie ihn nicht reingelassen hätten, das mag durchaus sein", sagte Lienen, dennoch: "Wer ist geschädigt und wo gibt es ein Problem? Das ist ein Fußballer, der einen Vertrag hier unterschreibt, da ist es mir doch egal, wie alt der ist."

Tabellenführer-Boss spioniert beim HSV

Nicht ganz inkognito: Aue-Chef Helge Leonhardt.

Foto: Imago/HärtelPRESS

Auf die formstarken Auer trifft der HSV erst am 7. Spieltag. Das Gastspiel in Chemnitz nutzte der Boss des aktuellen Zweitliga-Tabellenführers dennoch schon einmal für ein Studium der Hamburger.

Dabei nützte Helge Leonhardt, Präsident und Macher des FC Erzgebirge, auch eine Tranung mit Sonnenbrille wenig. Zu bekannt ist der 60-Jährige inzwischen in der Szene. Das Heimspiel gegen Aue ist auf Sonntag, den 22. September (13.30 Uhr) terminiert.

Matchwinner Fein fände die Bayern fein

Gegen wen der HSV in der zweiten Hauptrunde des DFB-Pokals antritt, steht selbstredend noch nicht fest. Allerdings gibt es auch noch nicht einmal einen Termin für die Auslosung.

In der letzten Saison war es allerdings so, dass die Ziehung am Sonntag nach dem Ende der ersten Runde stattgefunden hat. Fans können sich also schon einmal vage den 18. August vormerken.

Der Ort der Ziehung steht hingegen schon definitiv fest. Die Auslosung wird, wie gewohnt, im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund stattfinden.

Abgezockt: Adrian Fein beim entscheidenden Elfmeter.

Foto: Imago/Picture Point

HSV-Matchwinner Adrian Fein hat zwar keinen ausgesprochenen Wunschgegner ("Das ist mir relativ egal. Wir wollen wieder eine Runde weiterkommen"), könnte sich aber durchaus mit einem Spiel gegen seinen eigentlichen Arbeitgeber Bayern München anfreunden.

"Da hätte ich nichts dagegen. Das würde bestimmt auch Spaß machen", sagte der 20-Järhige, der den Blick nun aber wieder auf die Liga richtet: "Jetzt zählt aber erst mal, dass wir uns auf das Spiel gegen Bochum konzentrieren und auch in der Liga die nächsten drei Punkte holen."

Bester plaudert aus dem Nähkästchen

"HSV – wir müssen reden!“ Selten hat der Titel des neuen Abendblatt-Podcasts so gut gepasst wie nach der abgelaufenen Woche. Deswegen wird an diesem Montag geredet: über den Pokalsieg gegen Chemnitz, über das nächste Zweitligaspiel gegen den VfL Bochum – und natürlich vor allem über die Causa Bakery Jatta.

Als Gast dürfen wir uns auf Marinus Bester freuen, der den HSV wie kaum ein Zweiter kennt. Knapp 20 Jahre war Bester in verschiedenen Funktionen im Volkspark: als Spieler, als Retter, als Teammanager, als Sportchef-Assistent, Talentebetreuer und Co-Trainer. Und Bester war auch von Anfang an dabei, als sich Jatta im Januar 2016 durch ein Probetraining beim HSV empfohlen hat.

Im Januar hatte Bester vorerst genug vom HSV. „Ich war nicht mehr so überzeugt, dass der HSV noch auf dem richtigen Weg ist“, sagte der 50-Jährige kürzlich. Beim 1:2 seines neuen Clubs Buchholz 08 flog er gestern im Übrigen mit Gelb-Rot vom Platz. Zu hören ist er heute (ab 16 Uhr) trotzdem: unter www.abendblatt.de/hsv-podcast