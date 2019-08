Chemnitz. Es war die Entscheidung, die für alle HSV-Fans mit größter Spannung erwartet. Spielt Bakery Jatta nach der Posse um seine vermeintliche falsche Identität oder nicht? Die Antwort gaben die Hamburger um 17.34 Uhr. Der Gambier steht beim DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Drittligaclub Chemnitzer FC in Starttelf. Bereits vor dem Spiel hatte Trainer Dieter Hecking keine Zweifel daran gelassen, dass er Jatta weiterhin einsetzen wird.

Der HSV im DFB-Pokal beim Chemintzer FC im Liveticker

Die Augen werden 90 oder wenn nötig 120 Minuten auf Jatta gerichtet sein. Wie hat er die Diskussionen um seine Person verdaut? Ist der Kopf frei für die schwere Aufgabe in Chemnitz? Seine Mitspieler haben sich unter der Woche demonstrativ vor ihren beliebten Mitspieler gestellt. In Chemnitz werden die HSV-Profis auch für Jatta spielen.

Der #HSV startet wie in Nürnberg. Einzig Kinsombi spielt für den verletzten Hunt. Auch Bakery Jatta steht in der Startelf. pic.twitter.com/hAi3GOXdh9 — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) August 11, 2019

Die Fans dokumentierten ihre Solidarität mit einem großen Banner im Fanblock: "No matter what, we got your back" stand in großen Lettern in der Kurve: "Egal was passiert, wir stehen hinter dir".

Die #HSV-Fans mit einer Botschaft für Bakery Jatta: „No matter what, we got your back.“ #CFCHSV pic.twitter.com/SUCTepI5yE — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) August 11, 2019

Trainer Hecking verzichtete in Chemnitz auf Experimente und setze auf die Startelf, die Nürnberg 4:0 geschlagen hatte. Lediglich der verletzte Aaron Hunt fehlte. Für ihn spielte David Kinsombi erstmals in einem Pflichtspiel von Beginn an.