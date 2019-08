Die HSV-News am Freitag, den 9. August 2019:

Wusste der HSV von Zweifel an Jattas Identität?

Steinmann wechselt nach Neuseeland

Auch Jattas Entdecker hatte Zweifel

Ist der HSV schon vor dreieinhalb Jahren Zweifeln am Namen und dem Alter von Bakery Jatta nachgegangen? Das geht zumindest aus Dokumenten der Enthüllungsplattform Football Leaks, über die der "Spiegel" berichtet hervor. Demnach wies ein Spielerberater einen HSV-Mitarbeiter bereits am 18. Januar 2016 darauf hin, was er aus vermeintlich verlässlichen Quellen in Gambia erfahren habe: Bakery Jatta solle mit richtigem Namen Bakary Daffeh heißen, schrieb der Berater und nannte einen ehemaligen Club des Spielers.

Hat Bakery Jatta etwas über seine Identität zu verheimlichen?

Ein HSV-Mitarbeiter versuchte daraufhin, den Spuren nachzugehen. Doch offenbar hatte er keine Beweise, die Jatta belasten oder entlasten konnten. Nur eine Tendenz: Sein "Hauptverdacht" sei, so schreibt er Ende Januar 2016 in einer Mail, "dass es sich bei dem Spieler tatsächlich um Bakary Daffeh handeln könnte".

Jatta blieb jedoch stets bei seiner Version, wie HSV-Sportvorstand Jonas Boldt erst am Donnerstag bestätigte. Nun geht die zuständige Hamburger Behörde Hinweisen nach, ob der Gambier seine Identität korrekt angegeben hat. Dazu wird er angehört und mit den Vorwürfen konfrontiert.

Steinmann wagt Abenteuer in Neuseeland

Nach David Bates hat der HSV noch einen weiteren Spieler abgegeben: Mittelfeldspieler Matti Steinmann wechselt nach Neuseeland zum Wellington Phoenix FC. Dort unterschrieb der 24-Jährige einen Einjahresvertrag. Wellington spielt als einziger neuseeländischer Verein in der australischen A-League. In Hamburg war Steinmann, der 13 Spiele für die Profis bestritt, im Sommer ausgemustert und zurück in die U21 versetzt worden.

Zum Abschied gab der HSV dem Mittelfeldstrategen nette Worte mit auf den Weg. "Vielen Dank für alles, was du für den HSV geleistet hast, Matti! Du bist und bleibst ein echter HSVer!", twitterte der Club. Steinmann richtet seinen Blick derweil schon wieder nach vorne: "Ich wollte mich sportlich verändern und etwas Neues erleben."

Nun hat sich auch Lothar Kannenberg, der als Entdecker von Bakery Jatta gilt, zu Wort gemeldet und die Zweifel an der Identität des Gambiers bestärkt. „Wir hatten alle Zweifel, ob er nicht älter als 17 sein könnte“, sagte Kannenberg über den Spieler, der im Sommer 2015 nach Bremen gekommen war, der „Bild“. Er wünsche sich, „dass er alles von sich aus aufklärt. Er kann nur Leistung bringen, wenn alles abgehakt ist. So eine Belastung behindert ihn.“

Der ehemalige Leiter der mittlerweile geschlossenen Bremer Jugendhilfeeinrichtung bestätigte, Jatta habe bei seiner Ankunft einen gambischen Pass besessen. „Die Stadt Bremen hat seine Identität überprüft und ihn dann an uns vermittelt, darauf haben wir uns natürlich verlassen.“