Hamburg. Auch wenn alle Augen auf Bakery Jatta gerichtet waren, sorgten zwei weitere HSV-Personalien am Donnerstag für Aufsehen im Volkspark. Sowohl Kapitän Aaron Hunt als auch Abwehrspieler David Bates fehlten aus unterschiedlichen Gründen beim Training am Nachmittag. Spielmacher Hunt musste wegen Leistenproblemen pausieren. Sein Einsatz am Sonntag in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Chemnitzer FC (18.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) ist fraglich.

Wechselt Bates vom HSV nach England?

Bates könnte sogar nie wieder für den HSV auflaufen. Der Schotte (Vertrag bis 2022) ist diese Woche vom Training freigestellt, um mit anderen Clubs über einen Wechsel zu sprechen. Gerüchten zufolge soll der Innenverteidiger vor einer Leihe nach England stehen. Dort schließt das Transferfenster bereits am heutigen Donnerstag um 18 Uhr. Eine Entscheidung steht daher unmittelbar bevor.

In den sportlichen Überlegungen der HSV-Bosse spielt Bates längst keine Rolle mehr. Die Verantwortlichen haben dem 22 Jahre alten schottischen Nationalspieler einen Wechsel nahegelegt. An den ersten beiden Spieltagen der laufenden Saison stand Bates folgerichtig nicht im 20-köpfigen Hamburger Kader. Ist er nun reif für die Insel?