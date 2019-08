DFB-Ethikkommission diskutiert Fall Tönnies

Schalke-Aufsichtsratschef Clemens Tönnies lässt sein Amt vorerst ruhen.

Foto: Tim Rehbein / dpa

Nach der Entscheidung des Ehrenrates des Bundesligisten Schalke 04 diskutiert die DFB-Ethikkommission am 15. August den Fall Clemens Tönnies. Das bestätigte am Mittwoch der Vorsitzende Nikolaus Schneider auf SID-Anfrage. Zum Ausgang könne er allerdings nichts sagen, so der 71-Jährige. Wahrscheinlich ist jedoch, dass die Entscheidung des Ehrenrates der Königsblauen das Vorgehen der DFB-Ethikkommission beeinflussen wird.

Der S04-Ehrenrat hatte den Aufsichtsratsvorsitzenden Tönnies am Dienstag vom Vorwurf des Rassismus freigesprochen. Der Clubchef selbst schlug vor, dass er sein Amt drei Monate ruhen lasse. Diesem Ansinnen von Tönnies wurde vonseiten des Schalker Ehrenrates zugestimmt.

Vom Ablauf her kann die DFB-Ethikkommission allerdings keine Sanktionen aussprechen. Sie kann nur Untersuchungen einleiten und bei hinreichendem Tatverdacht Anklage bei der Ethikkammer des Sportgerichts erheben. Schneider: „Das ist der rein technische Ablauf.“

Sportpolitikerin Freitag kritisiert Ehrenratsentscheidung

SPD-Politikerin Dagmar Freitag hatte zuvor die Entscheidung des Ehrenrates von Schalke 04 im Fall Clemens Tönnies kritisiert und den DFB in dieser Angelegenheit zum Handeln aufgefordert. Auf NDR Info sagte die Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, sie sei enttäuscht, wie das Gremium auf die Äußerungen des Aufsichtsratschefs reagiert habe.

„Natürlich, wenn ich einen ganzen Kontinent und seine Bevölkerung letztlich in eine Ecke stelle, dann erfüllt das für mich schon eher den Tatbestand des Rassismus als “nur' den der Diskriminierung„. Freitag warnte zugleich vor der gesellschaftlichen Wirkung solcher Aussagen: “Solche Entgleisungen sind ein Tabubruch ohne Skrupel (…), und ihre Wirkung in die Gesellschaft, die sie haben, ist insbesondere in diesen Zeiten verheerend."

Freitag forderte den DFB auf, deutlicher Kritik zu üben. Sie erinnerte an den Fußball-Slogan „Say no to Racism“ – „Sag Nein zu Rassismus“. „Alleine das müsste den DFB natürlich in seiner Linie bestärken, eine klarere Haltung zu finden“, sagte Freitag.

Der fünfköpfige Schalker Ehrenrat war am Dienstag zu dem Schluss gekommen, dass der gegen Tönnies erhobene Vorwurf des Rassismus „unbegründet“ sei. Vorzuwerfen sei ihm allerdings, „gegen das in der Vereinssatzung und im Leitbild verankerte Diskriminierungsverbot verstoßen zu haben.“

Schalke unterbreitet Nübel neues Angebot

Schalke 04 will seinen neuen Kapitän Alexander Nübel offenbar langfristig an sich binden und hat dem begehrten Torwart ein neues Angebot vorgelegt. „Alex liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung beim FC Schalke 04 vor“, sagte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider am Mittwoch und erklärte zudem, dass es vonseiten der Königsblauen keine Frist für den von vielen Clubs umworbenen Keeper geben wird. Dem 22-Jährigen soll genügend Zeit für seine Entscheidung eingeräumt werden.

Schneider betonte, dass der Verein weiterhin mit großem Interesse eine Verlängerung des am 30. Juni 2020 auslaufenden Kontrakts anstrebe. Zudem erklärte der Sportvorstand, dass die Gespräche mit Nübel und dessen Berater stets fair, ehrlich und sehr positiv vonstatten gegangen seien: „Der gesamte bisherige Prozess ist absolut korrekt verlaufen“.

Unabhängig von der Entscheidung Nübels sei Schalke auf der Torwartposition für die Zukunft bestens gewappnet: „Zum 1. Juli 2020 kehrt mit Ralf Fährmann ein absoluter Toptorhüter zu uns zurück. Zudem haben wir mit Markus Schubert einen jungen, überaus talentierten Keeper in unseren Reihen, und Michael Langer ist seit jeher ein Vorbild für unsere jungen Spieler und stets eine verlässliche Größe.“

Eintracht ohne Trapp nach Vaduz

Eintracht Frankfurt tritt die Reise zur Europa-League-Qualifikation zum FC Vaduz noch ohne WM-Teilnehmer Kevin Trapp an. Der Schlussmann war im 20-köpfigen Aufgebot des Bundesligavereins am Mittwoch nicht aufgeführt. Die Verpflichtung des 29-Jährigen soll nach Medienberichten von Sky bereits fix sein, eine offizielle Bestätigung der Hessen stand am Mittwochmittag aber noch aus. Sky berichtete, Trapp soll am Mittwoch den Medizincheck in Frankfurt absolvieren und danach einen Fünfjahresvertrag bei der SGE unterschreiben.

Der Torhüter war schon im Vorjahr für eine Saison von Paris Saint-Germain an die Eintracht verliehen worden und soll nun für etwa sieben Millionen Euro fix wechseln. Der Bundesligist spielt an diesem Donnerstag (20.30 Uhr/Nitro) in der dritten Qualifikationsrunde beim FC Vaduz, eine Woche später steht das Rückspiel in Frankfurt an. Für das Hinspiel stehen stattdessen Felix Wiedwald und Jan Zimmermann als Torhüter im Eintracht-Aufgebot.

Uruguays WM-Star Forlán hört auf

Uruguays Sturmidol Diego Forlán hat seine Karriere im Alter von 40 Jahren beendet. Er gab seinen Rücktritt unter anderem via Twitter bekannt. „Eine wunderschöne Etappe mit großartigen Erinnerungen und Emotionen geht zu Ende, es beginnt aber eine andere mit neuen Herausforderungen“, schrieb der Südamerikaner. 21 Jahre spielte Forlán auf Profi-Niveau.

Zu seinen Hochzeiten stand der Angreifer bei Clubs wie Manchester United, Atlético Madrid und Inter Mailand unter Vertrag. Zuletzt spielte Forlán im ersten Halbjahr 2018 in Hongkong beim Kitchee SC. Für Uruguay bestritt Forlán 112 Länderspiele und erzielte 36 Tore. 2010 schaffte er mit seinem Heimatland den vierten Platz bei der WM und wurde zum besten Spieler des Turniers in Südafrika gewählt.

Nun kann er sich eine Laufbahn als Trainer vorstellen. „Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, dass ich nicht coachen möchte, aber jetzt ist es etwas, was ich ausprobieren möchte“, sagte Forlán in einem Interview des Senders Telemundo. Am liebsten würde er seinen ehemaligen Jugendclub CA Peñarol trainieren.

Tätlichkeit: Großkreutz für sechs Spiele gesperrt

Der 2014er-Weltmeister Kevin Großkreutz vom Drittligisten KFC Uerdingen kann im DFB-Pokal am Freitag (20.45 Uhr in Düsseldorf/Sky und Sport1) gegen seinen Ex-Klub und Vizemeister Borussia Dortmund spielen. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verurteilte den Krefelder Profi wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in Form einer Tätlichkeit nach einer zuvor an ihm begangenen sportwidrigen Handlung zu einer Sperre von sechs Spielen, davon zwei auf Bewährung.

Die Sperre gilt allerdings nur für Spiele der 3. Liga, nicht im DFB-Pokal. Die Bewährung für die Spiele fünf und sechs gilt bis zum 30. Juni 2020. Großkreutz hatte seinem Gegenspieler Dimitri Imbongo Boele gegen Ende der ersten Halbzeit des Drittligaspiels bei der SG Sonnenhof Großaspach am vergangenen Sonnabend absichtlich von hinten gegen den Bereich des Fußes beziehungsweise der Wade getreten. Schiedsrichter Robert Hartmann (Wangen) hatte diese Szene nicht gesehen, weshalb der Kontrollausschuss nachträglich Anklage erheben konnte.

Das Urteil ist rechtskräftig, da der Spieler und der Verein zugestimmt haben.

Vor Wechsel zu Real: Kroos mit Man United einig

Eine Niederlagenserie hat 2014 einen Wechsel des deutschen Nationalspielers Toni Kroos von Bayern München zum englischen Rekordmeister Manchester United verhindert. Kroos hatte sich mit dem damaligen United-Teammanager David Moyes bereits auf einen Wechsel verständigt, dann wurde der Schotte nach einigen Misserfolgen entlassen.

„Letztlich sind wir so auseinandergegangen, dass wir es machen. Wir waren also mündlich einig“, sagte Kroos im Magazin "GQ Gentlemen's Quarterly" über ein Treffen mit Moyes. Nach dem Gewinn des WM-Titels wechselte Kroos dann zum spanischen Rekordchampion Real Madrid und gewann mit den Königlichen dreimal in Folge (2016 bis 2018) die Champions League. „Mit Manchester United hätte ich wohl nicht dreimal die Champions League gewonnen“, sagte Kroos.