Die HSV-News am Montag, den 28. Juli 2019

Heuer Fernandes mit unglücklicher Premiere

Amaechi trainiert erstmals mit den HSV-Kollegen

Hinterseer überließ "Chef" Hunt den Elfmeter

Feituning bei Neuzugang Kinsombi

Darmstadts Platte fühlt sich betrogen

Torhüter Fernandes "beschenkte" alte Kollegen

Für Daniel Heuer Fernandes war der Saisonauftakt ein Highlight im doppelten Sinne. Zum ersten Mal spielte der 26-Jährige in einem Pflichtspiel für den HSV und dann ging es auch noch gegen seine alten Kollegen. Der Deutschportugiese war im Sommer für 1,3 Millionen Euro von Darmstadt 98 gekommen. Und ausgerechnet gegen seinen Ex-Club verteilte der Keeper ein "Geschenk". Beim 0:1 durch Tim Skarke sah Heuer Fernandes nicht besonders glücklich aus. Einen Schuss von Serdar Dursun klärte der Torhüter mehr schlecht als recht nach vorne, gegen den Abstauber hatte er dann keine Chance. "Ich kann den Ball auch weiter zur Seite weg fausten. Das ist ärgerlich, dass der Nachschuss reingeht", analysierte der HSV-Torwart, der die Schuld aber nicht allein auf seine Kappe nehmen wollte. "Wir müssen in den ersten Sekunden wacher sein. Man weiß, dass man in den ersten Minuten seine Kompaktheit findet. Da müssen wir präsenter sein", kritisierte Heuer Fernandes, der weiß, dass er sich nicht all zu viele Patzer erlauben darf.

Mit Tom Mickel und Julian Pollersbeck stehen zwei weitere Schlussmänner in der Warteschleife. Beide haben nachgewiesen, dass sie die Qualität haben, dem HSV zu helfen. "In Stein gemeißelt ist nie etwas im Fußball. Ich muss meine Leistung bringen, das weiß ich. Die anderen pushen sich und geben auch weiter Gas.“

Xavier Amaechi ist der Königstransfer des HSV. Der hochtalentierte Flügelstürmer kommt für 2,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Arsenal London. Der Engländer hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.

Abwehrspieler Timo Letschert kommt vom italienischen Erstligaclub US Sassuolo. Der Niederländer hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Foto: witters

Will mit dem HSV nicht weiter in Liga zwei sitzenbleiben: Innenverteidiger Ewerton kam wie Leibold aus Nürnberg nach Hamburg. Foto: Witters

Soll die linke Seite beackern: Tim Leibold wurde für rund 1,8 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg losgeeist. Foto: Witters

Kann mehr als nur Bälle jonglieren: Mittelfeldspieler Sonny Kittel kam von Zweitliga-Absteiger nach Hamburg. Beim HSV unterschrieb der starke Standard-Schütze einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Foto: Witters



Jung und mutig: U-20-Nationalspieler Adrian Fein wagt den Sprung von Regensburg nach Hamburg. Der zentrale Mittelfeldspieler wird von Bayern München für ein Jahr ausgeliehen. Foto: Witters

In der vergangenen Saison gehörte Daniel Heuer Fernandes zu den besten Torhütern der Zweiten Liga. Beim HSV unterschrieb er bis 2022. Foto: witters

Torjäger aus Überzeugung: Lukas Hinterseer soll die Nachfolge von Pierre-Michel Lasogga antreten. Der ehemalige Bochumer traf in der Vorsaison 18 Mal. Foto: witters

Mr. Vielseitig vom Kiez: Jeremy Dudziak kommt vom FC St. Pauli und kann sowohl auf den defensiven Außenbahnen als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Foto: witters

Kraftpaket und Stratege: David Kinsombi gehörte bei Holstein Kiel zu den Leistungsträgern. Zuletzt laborierte er an einem Schienbeinbruch. Zur Vorbereitung ist er wieder fit. Foto: Witters



Die Wundertüte: Jan Gyamerah kommt wie Kollege Hinterseer ablösefrei vom VfL Bochum. Der Defensivspezialist ist ein Kandidat für die Außenverteidigerposition. Foto: witters

Trainer Dieter Hecking unterschrieb beim HSV einen Vertrag für ein Jahr, der sich bei Aufstieg und anschließendem Klassenerhalt jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Foto: witters

Der neue starke Mann beim HSV: Jonas Boldt hat sich bei Bayer Leverkusen einen großen Namen gemacht. Nun soll er als Sportvorstand den Wiederaufstieg planen. Foto: witters



Amaechi dribbelt im Volkspark auf

Am Montagmorgen begann für Xavier Amaechi das Abenteuer HSV. Der 18-Jährige Engländer, der am Sonntag von Arsenal London verpflichtet wurde, trainerte bei grauem Hamburger Sommerhimmel erstmals mit den neuen Kollegen.

Da ist er! Neuzugang Xavier #Amaechi kommt durch den Hintereingang auf den Platz und begrüßt Co-Trainer Dirk Bremser. #HSV pic.twitter.com/5viEmjzjho — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) July 29, 2019

Um 10.39 Uhr kam der Youngster durch einen Hintereingang auf den Trainingsplatz am Volkspark, klatschte kumpelhaft mit Co-Trainer Dirk Bremser ab und absolvierte anschließend das Spielersatztraining mit den Spielern, die gar nicht oder nur kurz beim 1:1 gegen Darmstadt 98 auf dem Platz gestanden hatten. Der Rest der Mannschaft ging in den Volkspark laufen. Kapitän und Torschütze Aaron Hunt fehlte. Der neue Abwehrspieler Timo Letschert trainierte individuell auf einem Nebenplatz.

Am kommenden Montag (20.30 Uhr) könnte Amaechi im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg erstmals im Aufgebot des HSV stehen.

Hinterseer überließ seinem "Chef" den Elfmeter

Für Lukas Hinterseer war es eine unglückliche HSV-Premiere. Der ehemalige Bochumer war bemüht, in gute Abschlusspositionen kam der Österreicher aber nicht. Als Schiedsrichter Robert Hartmann in der Nachspielzeit auf den Elfmeterpunkt zeigte, hatte sich auch der 28-Jährige Hoffnungen gemacht, den Strafstoß schießen zu dürfen. Aber in der Elfer-Hierarchie ist Hinterseer noch nicht ganz vorne angekommen. Er musste Aaron Hunt den Vortritt lassen. "Letzte Aktion ist Chefsache. Er hat das so bestimmt“, erklärte Hinterseer und ergänzte: "Aaron hat schon im Bus gesagt, dass er ein gutes Gefühl hat. Er ist Kapitän, Chef auf dem Platz, er hat das dann so entschieden."

Kinsombi arbeitet am "Feintuning"

In den Planungen des HSV spielte David Kinsombi eine Schlüsselrolle. Der ehemalige Kapitän von Holstein Kiel sollte im Mittefeld und in der Kabine den Ton angeben. Ein Muskelfaserriss im Oberschenkel bremste den Neuzugang aber in der Vorbereitung aus. Nun feierte Kinsombi gegen Darmstadt sein HSV-Debüt. "Ich fühle mich gut. Die Verletzung habe ich auskuriert. Jetzt geht es im Training um das Feintuning, um der Mannschaft bestmöglich helfen zu können", sagte Kinsombi, der hofft, dass er in Kürze auch wieder eine Option für die Startelf ist.

Vielleicht feiert der Stratege ja bereits am kommenden Montag beim 1. FC Nürnberg sein Debüt in der Startformation. Dass gegen die Franken bereits ein besonderer Druck herrscht, glaubt Kinsombi indes nicht. "Nürnberg wird ja nicht besser oder schlechter mit unserem Ergebnis. Es wartet genau dieselbe Aufgabe auf uns", sagte der Neuzugang aus Kiel. "Mit der Leistung gegen Darmstadt können wir weitgehend zufrieden sein, mit dem Ergebnis nicht. Da müssen wir in den kommenden Wochen schauen, dass wir das in die richtigen Bahnen lenken.“

Darmstadts Platte fühlt sich um den Sieg betrogen

Dass es kontroverse Diskussionen um den Videoschiedsrichter gibt, ist nichts Neues. Seit dieser Saison ist dieses Hilfsmittel auch in der Zweiten Liga im Einsatz. Felix Platte von Darmstadt 98 hat bereits nach dem ersten Spieltag die Nase voll vom "Kölner Keller".

Jetzt schon wieder genug vom Videobeweis! Was eine Verarsche 😡 — Felix Platte (@FelixPlatte) July 28, 2019

Warum wird es nicht einfach abgeschafft, wenn man es nicht hinbekommt, verstehe es nicht 😞 https://t.co/VQJ6gMJExF — Felix Platte (@FelixPlatte) July 28, 2019

Der Profi, der wegen eines Muskelfaserrisses das 1:1 beim HSV auf dem heimischen Sofa verfolgte pestete bei "Twitter" gegen die Elfmeterentscheidung von TV-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus: "Jetzt schon wieder genug vom Videobeweis. Fas für eine Verarsche", twitterte Platte legte nach: "Warum wird es nicht einfach abgeschafft, wenn man es nicht hinbekommt, verstehe es nicht."